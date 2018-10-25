25 октября в арктическом регионе начались крупнейшие в новейшей истории учения НАТО Trident Juncture 2018. Учения пройдут на территории Норвегии и в акватории Норвежского, Северного и Балтийского морей, в воздушном пространстве над всеми перечисленными акваториями, а также Норвегии, Швеции и Финляндии. В учениях принимают участие более 53 000 человек из всех стран НАТО, а также стран, не являющихся членами североатлантического блока.

Iimef.marines.mil Учения Trident Juncture

Руководство Trident Juncture возложено на командующего Объединенными силами НАТО адмирала Джеймса Фогго (Allied Joint Force Command, базирующееся в Неаполе, Италия) и его заместителя генерал-лейтенанта Кристьяна Жюно (ВС Канады). Центр управления маневрами базируется в штабе норвежских сил альянса в городе Ставангер.

И хотя руководитель учений адмирал Фогго 9 октября на пресс-конференции в Боде заявил, что учения Trident Juncture не направлены против конкретной страны, в американской печати не были так иносказательны — Sky News без дипломатических оговорок написали: «На маневрах разыгрывается сценарий, в ходе которого противник — командный состав подразумевает Россию — нападает на страну НАТО».

После завершения полевой фазы учений — они должны закончиться 7 ноября — пройдут командно-штабные учения.

Беспрецедентный характер учений заключается не только в количестве сил и средств, привлеченных к упражнениям (а это более 50 000 военнослужащих, около 70 кораблей, 130 самолетов и более 10 тыс. единиц бронетехники), но и участием авианесущей группы США во главе с авианосцем «Гарри Трумен». Как отмечают аналитики НАТО, авианесущая группа отправилась в Норвегию, прервав сертификационные учения перед отправкой группировки в Персидский залив. Учитывая, что все авианосцы США действуют в Атлантике строго по расписанию, его нарушение говорит об отработке командованием ВМС США сценария кризисного реагирования.

Official U.S. Navy Page Авианосец Гарри Трумен

Более того, кроме авианесущей группы в учениях примут участие экспедиционная ударная группа в составе нескольких десантных кораблей с 2000 морских пехотинцев на бортах. На европейском театре военных действий подобной концентрации сил не было со времен окончания холодной войны. К тому же, как отмечают в Telegram-канале, имеющем отношение к сотрудникам штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, наставления альянса предписывают последовательные действия групп: сначала работает авианесущая группа, потом экспедиционная. Отрабатываемые на учениях задачи являются этапом наступательной операции, причем не тактической, а стратегической

Кроме непосредственно проведения маневров, американские вооруженные силы отрабатывают перемещение через северный маршрут стратегических перебросок ВМС США основных ударных формирований. Перемещение такого количества войск по территории Норвегии — задача нетривиальная, посмотрим, как получится ее реализовать. Уже на этапе подготовки произошел ряд нештатных ситуаций, в том числе уничтожение на авиабазе бельгийских ВВС под Брюсселем истребителя F-16 Falcon в результате случайного выстрела механика самолета. Также в результате ДТП с участием боевых машин в Норвегии пострадало четверо военнослужащих. Справедливости ради надо отметить, что на больших учениях возможны различные нештатные ситуации, бывают они и в наших вооруженных силах. Но учения Trident Juncture только начались, а происшествия начались раньше учений.

AF.mil F-16 Falcon

Участники маневров поделятся на «Силы Севера» и «Силы Юга». Одни будут изображать противника, напавшего на Норвегию, другие — защищающиеся силы НАТО. Потом поменяются местами.

Наш «дружественный» сосед Финляндия, не являющаяся членом НАТО, активно принимает участие в учениях.

Со стороны Финляндии будут задействованы 15 самолетов F/A-18 Hornet, 150 военнослужащих. Также финская авиабаза Рованиеми примет бельгийские истребители F-16 Fighting Falcon, американские F-15C Eagle и самолет-дозаправщик KC-135 Stratotanker.

Также в рамках Trident Juncture пройдут военно-морские учения под руководством Финляндии Northern Coast. Туда финны выделяют два F/A-18 Hornet и самолет связи PC-12 Pilatus.

Всю эту активность НАТОвские руководители оправдывают усилением российской военной группировки в Арктике, строительством российских арктических военных баз и возросшей активностью ВМФ и ВВС России в регионе. Необходимо отметить, что Россия укрепляет свои собственные рубежи на своих собственных территориях в отличии от американских морских пехотинцев, размещенных в Норвегии на «временной» основе, к которым в ближайшее время добавятся еще и британские военнослужащие.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия на страже арктических рубежей

Российские войска в Арктике выполняют задачи не только по обороне северных границ страны, но и совместно с МЧС обеспечивают безопасность мореплавания по Северному морскому пути, ведут гидрографические исследования проливов и морей Арктики.

Нельзя забывать, и на страницах ИА REGNUM это неоднократно подчеркивалось, что база Северного флота на Кольском полуострове обеспечивает единственный действительно свободный выход в мировой океан российского флота, и, конечно, наши базы должны быть надежно защищены от потенциальных попыток нападения на нашу территорию.

Учения Trident Juncture показывают, что задачи руководства страны по укреплению обороноспособности северных рубежей были вовремя поставлены и своевременно реализованы. Не очень понятно, как мы можем угрожать соседям, укрепляя свою собственную границу.

Как один из аргументов в оправдание проведения таких массовых учений американцы вспоминают стотысячные учения «Восток — 2018», проведенные в этом году. Ну, может, и так, безусловно, мы не можем запретить альянсу проводить тренировки на территории своих стран, но, конечно, это не способствует диалогу о мирном арктическом регионе, которым он и сейчас пока еще является.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные учения «Восток — 2018»

Наблюдатели от нашей страны приглашены на учения Trident Juncture, и, конечно, наблюдать за учениями будут и наши ВМФ и ВВС, внимание которых к учениям уже попытались назвать провокацией представители Североатлантического альянса. Все наши корабли и самолеты находятся в нейтральных водах и не нарушают международного законодательства, но должны быть готовы к любому развитию ситуации.

Учения, конечно, еще не закончены, но хотелось сделать еще одну ремарку — НАТО готовится к военным операциям в арктической зоне, но сами учения проходят в октябре месяце, и температура в Ставангере, например, за время учений не опустится ниже нуля. Командование НАТО может успокаивать себя в готовности к действиям в арктическом регионе, но пусть эта уверенность остается только для внутреннего потребления, и не хотелось бы думать, что они действительно собираются начинать военные действия на Севере через территорию Норвегии. Действительность может оказаться несколько иной, чем тренировки в хорошую погоду.