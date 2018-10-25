Дебаты между тремя кандидатами в президенты Грузии, которые состоялись 24 октября вечером в эфире Общественного телевидения Грузии, можно кратко охарактеризовать как поединок: двое против одного, точнее, двое против одной. Бывший и нынешний соратники экс-президента Саакашвили в течение всей передачи осыпали обвинениями единственного кандидата-женщину Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Благодаря уравновешенному и спокойному ведущему, в отличие от ведущих ток-шоу телекомпании «Рустави-2», непрестанно и настойчиво перебивающих своих респондентов, когда те говорят нечто противоречащее духу и идее хозяев телекомпании, нынешние дебаты прошли в целом в спокойной обстановке, где каждому участнику была дана полная возможность высказать свою точку зрения. Все кандидаты были равны, всем было предоставлено одинаковое время и со стороны ведущего были заданы равноценные по содержанию и значению вопросы.

Разница состояла лишь в том, что оба кандидата от некогда «Единого национального движения» не задали ни одного вопроса друг другу, хотя формально выступают на выборах как конкуренты друг друга. Но все свои вопросы, упреки и обвинения адресовывали поддержанной «Грузинской мечтой» Саломе Зурабишвили.

(сс) Melberg Саломе Зурабишвили

Упрекнули ее в незнании статистики ООН относительно численности нуждающегося населения Грузии, в пособничестве России, в том, что Россия в Гаагском трибунале в споре по августовской войне с Грузией использует цитаты из книги Саломе Зурабишвили, в том, что она не знает, насколько в будущем году вырастет внешний долг Грузии. И во многом другом. В том числе в разжигании ксенофобии и неуважении меньшинств. А также в полной покорности «Грузинской мечте» и ее отцу-благодетелю Бидзине Иванишвили.

О чем говорили и что обещали главные претенденты на пост президента Грузии, если верить проведенным за последний период различным опросам общественного мнения?

Кандидат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, некогда ярый и верный сторонник и соратник экс-президента Михаила Саакашвили, а сегодня формально выступающий в роли оппонента «Единого национального движения», утверждает, что он будет «президентом для всех и каждого».

В своем вступительном слове Давид Бакрадзе к сведению телезрителей сообщил, что «Грузинская мечта» ввергла страну в глубокой политический и экономический кризис, не выполнила данные народу в 2012 году обещания, повернула жизнь вспять, в результате чего в стране выросла нищета и добавились проблемы.

«Грузинская мечта» не может управлять страной, она погрузила Грузию в болото и неподвижность, пояснил Бакрадзе и подчеркнул, что по этой причине избиратели на выборах должны проголосовать за «иного кандидата», под которым прежде всего подразумевает самого себя.

Джо Байден и Давид Бакрадзе

Давид Бакрадзе в течение всех дебатов держался в привычной для него манекенно-неподвижной манере, достаточно быстро выговаривая хорошо заученные и застарелые по содержанию фразы, чтобы уложиться в отводимые ему 1−2 минуты дебатного времени.

Неплохо укладывался во время дебатов и второй участник — Григол Вашадзе, который представил себя кандидатом от объединенной оппозиции, хотя ЦИК его зарегистрировал как кандидата от «Единого национального движения», членом которого и является Вашадзе.

Его президентские цели и задачи мало чем отличались от задач Давида Бакрадзе. По оценке Вашадзе, «Грузинская мечта» и ее «благодетель» не выполнили данных народу обещаний, ввергли страну в кризис, и этот кризис, и эта ситуация, по выражению Вашадзе, — медицинский диагноз «Воровской мечты» (как он назвал «Грузинскую мечту», обратившись к каламбуру: «картули» (грузинский) и «курдули» (воровской)). Главной целью он обозначил свою «победу на выборах и приход к власти вместе с ним прозападной национальной коалиционной силы, укомплектованной профессионалами».

Григол Вашадзе заметно волновался и в течение всех дебатов нервно потирал руки и перебирал пальцы. И он, и Давид Бакрадзе не оставляли без внимания ни одну реплику, ни одно высказывание Саломе Зурабишвили и в буквальном смысле слова бомбардировали ее критическими оценками и едкими замечаниями.

(сс) The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Григол Вашадзе

Саломе Зурабишвили в начале передачи отметила, что не должна была приходить в эту студию на дебаты с теми людьми, которые в течение всей избирательной кампании только и делали, что выдвигали ей необоснованные обвинения.

«Я не должна была приходить сюда, исходя из той кампании, которая проводилась против меня все это время со стороны тех людей, которые сегодня утверждают, что не хотят противостояния и мести. Но я пришла из уважения к моим избирателям», — пояснила она.

Напомнив, что она — потомок эмигрантов, которые сто лет назад провозгласили независимость Грузии, Саломе Зурабишвили заявила, что главной своей задачей считает завершение этого дела и полное освобождение Грузии от наследия советского прошлого. Она пообещала, что будет действительно сверхпартийным президентом, так как не является членом ни одной партии и никакой политической силе не принадлежит.

«Я европеец и прихожу, чтобы построить новую, успокоенную Грузию», — сформулировала свою программную цель Зурабишвили, которая в отличие от оппонентов в отведенные ей 1 или 2 минуты не укладывалась. Тем не менее никаких привилегий ей предоставлено не было.

Соперникам-мужчинам кандидат-женщина задала один общий вопрос: чем они и их политические силы отличаются друг от друга. Правда, оппонентам не понравилась форма обращения к ним, так как Саломе Зурабишвили, формулируя вопрос, назвала их «оба».

"У меня есть один вопрос к обоим: меня интересует, чем вы отличаетесь друг от друга и представляете ли вы одну политическую силу или две разные силы?» — поинтересовалась Зурабишвили. Оппоненты в ответ призвали ее к корректности и проявлению уважения к аудитории. Что касается различий между «Европейской Грузией» и «Единым национальным движением», ни Бакрадзе, ни Вашадзе конкретно эти различия не сформулировали, лишь в общем заявили, что друг от друга их отличает многое. Но оба оппонента пространно рассказали о том, что отличает их политические силы от «Грузинской мечты», ставленником которой рассматривают Саломе Зурабишвили.

Цитата из м/ф «Вовка в Тридевятом царстве». реж Борис Степанцев. 1965. СССР Двое из ларца одинаковых с лица

«От вас нас отличает то, что мы хотим изменений, хотим прогресса и решения тех проблем, которые ваша власть не видит», — примерно так ответил на вопрос Давид Бакрадзе. Не стал углубляться в различия с «Европейской Грузией» и Григол Вашадзе, но подчеркнул, что его «Объединенная оппозиция» коренным образом отличается от «Воровской мечты» (кандидат еще раз применил этот термин, не задумываясь о корректности собственных выражений), которая превратила государственные структуры в ответвления мафиозного клана.

Значительную часть дебатов Саломе Зурабишвили отбивалась от обвинений оппонентов, но под конец лишь выслушала очередные критические замечания и реплики, на которые отвечать не стала. «Не вижу в этом никакой необходимости», — отрезала она.

Трудно сказать, какое впечатление произведут дебаты на рядовых грузинских избирателей, но бывшие и нынешние соратники экс-президента Саакашвили в течение полутора часов преследовали единственную цель — как можно сильнее дискредитировать своего главного соперника в глазах населения. Удалось ли им сделать это, покажут результаты выборов, которые состоятся через три дня.