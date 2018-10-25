Изменение климата привело к таянию льдов в полярных регионах. Именно эти температурные изменения сделали арктическую зону более доступной для мореплавания. В настоящий момент в летние периоды существует три торговых маршрута, проходящих через северные моря. Во-первых, существует Северо-Западный проход вдоль побережья Канады и Аляски. Во-вторых, есть Северный морской путь, который проходит вдоль северного побережья России, и, наконец, арктический путь между Исландией и Беринговым проливом. Китай намерен воспользоваться возможностями арктических морских путей для создания Полярного шелкового пути, который станет составной частью инфраструктурной инициативы «Один пояс и один путь» (BRI), пишет Сабрина Сиддикви в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Читайте также: American Conservative: Действия США вписываются в стратегию КНР

Инвестирование в развитие этих арктических маршрутов обусловлено тем, что они позволяют сэкономить деньги и время при транспортировке товаров, поэтому могут быть использованы для развития коммерческой торговли. Арктические маршруты предоставляют безопасный альтернативный путь, который может соединить Европу и Китай, а также сократить время доставки грузов до 20 дней. Для сравнения, традиционный морской маршрут, проходящий через Южно-Китайское море, Индийский океан и Суэцкий канал, является менее безопасным, поскольку торговые суда могут подвергнуться нападению пиратов.

Buonasera Китайский контейнеровоз

Учитывая все преимущества арктических торговый путей, Китай официально включил Полярный шелковый путь в свою инициативу «Один пояс и один путь», заявив, что Полярный шелковый путь является одним из важнейших компонентов BRI. В арктических регионах уже идет разработка нефтяных и газовых месторождений, что в очередной раз подчеркивает актуальность Полярного шелкового пути, поскольку он позволит обеспечить кратчайший маршрут доставки энергоресурсов и увеличить энергетическую безопасность Китая. Однако есть и серьезные проблемы, в арктическом регионе преобладают суровые погодные условия, он значительно удален от КНР, поэтому для обеспечения бесперебойной работы Полярного шелкового пути потребуются специальное оборудование, сложные технологии и высококвалифицированные специалисты. К тому же корабли могут пройти по арктическим маршрутам только в летние месяцы, хотя специализированные танкеры могут обеспечить трансполярную перевозку и в зимние месяцы.

Ожидается, что к 2020 году на долю арктических маршрутов придется 5−15% торговли КНР. Из-за погодных ограничений арктические маршруты более приемлемы для транспортировки нефти, газа и сухих грузов, которые имеют более гибкие графики поставок. До настоящего момента на долю арктических морских путей приходилось всего 2% мирового судоходства, к 2030 году данный показатель должен увеличиться до 5%. В тоже время российский грузооборот в Арктике в 2017 году значительно увеличился, более того, Москва прогнозирует 10-кратное увеличение к 2030 году. Учитывая то, что КНР обладает крупным пакетом акций в Ямал СПГ, который должен обеспечить поставки четырех миллионов тонн СПГ в год, развитие арктического региона имеет для Пекина важное значение.

Читайте также: The Hill: Трамп запустил гонку вооружений между США и КНР?

Как только Полярный шелковый путь будет полностью введен в эксплуатацию, проект Ямал СПГ позволит России удвоить свою долю на мировом рынке СПГ. Расширение доступа к арктическим районам также отвечает интересам России, поскольку она получит больше возможностей для добычи полезных ископаемых. Огласив планы по развитию навигационных средств и портов, президент России Владимир Путин заявил о намерении превратить Северный морской путь в «поистине глобальный и конкурентоспособный транспортный маршрут». Между тем потребуется гораздо больше времени для того, чтобы Северо-Западный проход, расположенный на самой северной окраине Канады, превратился в регулярный торговый маршрут.

Kremlin.ru Завод Ямал СПГ

Развивая северные судоходные пути, Китай начал осваивать самые отдаленные арктические регионы. В конечном итоге вложенные инвестиции могут принести немалую прибыль и улучшить условия доставки товаров, сократив время транспортировки. Как только арктический регион станет более доступным, начнется развитие инфраструктуры и коммерческих возможностей.