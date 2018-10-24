Торговое противостояние между США и Китаем поставило Латинскую Америку в затруднительное положение. Разрыв между двумя крупнейшими экономиками мира приведет к глобальным последствиям. В настоящий момент Латинская Америка разрывается между своим давним североамериканским партнером и относительно новым азиатским инвестором, пишет Доминго Садурни Гарсия в статье для издания Atlantic Council.

Латинская Америка

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США и Китай конкурируют за глобальное экономическое господство. Латинская Америка должна предоставлять Китаю краткосрочные торговые возможности, не ставя под угрозу свое стремление к долгосрочному, устойчивому экономическому росту и диверсификации экономики. Латинская Америка также должна сохранить важные связи с США и другими странами Северной Америки, которые предоставляют региону решающую дипломатическую и экономическую поддержку, а также помощь в сфере безопасности.

Однако вражда между Вашингтоном и Пекином также может предоставить Латинской Америке некоторые краткосрочные выгоды. Латиноамериканские экспортеры уже восполнили пробелы, возникшие после введения китайских пошлин на импортные американские товары.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

В 2016 году Соединенные Штаты экспортировали в Китай соевые бобы на сумму в $14,2 млрд — это почти две трети от общего объема американского экспорта сои. После того, как в июле 2018 года Китай установил 25-процентные пошлины на импортные соевые бобы, экспорт сои из Бразилии и Аргентины в Китай резко вырос. КНР является крупнейшим мировым импортером сои, на долю Китая приходится почти 60% от мирового спроса на сою.

Латиноамериканские экспортеры могут получить краткосрочную прибыль по мере роста спроса сырьевые товары на фоне противостояния между США и Китаем. Но слишком большая зависимость от экспорта сырьевых материалов не будет способствовать долгосрочному устойчивому экономическому росту, поскольку в прошлом уже были случаи, когда регион сталкивался с проблемами из-за резких скачков цен на сырьевые товары.

Чили и Перу, крупнейшие в мире и вторые по величине экспортеры меди, недавно пострадали от волатильности цен. Цены на медь достигли пика в начале июня 2018 года, после чего последовал резкий спад в середине августа более чем на 20% до тринадцатимесячного минимума.

К тому же возникают вопросы относительно будущих отношений между странами Латинской Америки и США. В новое торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA) Вашингтон включил важную «китайскую» статью, которая может повлиять на положение вещей и за пределами Северной Америки. В соглашении говорится, что любая североамериканская страна, вступившая в торговые отношения с китайской «нерыночной экономикой», должна в трехмесячный срок уведомить об этом других партнеров. Если других торговых партнеров не устроят условия соглашения между североамериканской страной и КНР, они могут вывести страну из нового Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). В соответствии с этим положением Вашингтон направляет четкое послание всем своим коммерческим партнерам.

Для стран Латинской Америки, многие из которых получили доступ к китайскому капиталу в виде займов и инвестиций, новый пункт USMCA о торговых отношениях с «нерыночной экономикой» может быть сигналом того, что США могут провести проверку лояльности. Попытается ли президент США Дональд Трамп включить «китайскую» статью в новые или уже существующие соглашения между Соединенными Штатами и странами Латинской Америки? Более половины соглашений о свободной торговле, которые когда-либо подписывали США, подписаны как раз со странами Латинской Америки. Попытки Вашингтона противостоять растущему влиянию Китая в любом случае должны учитывать риски отчуждения ключевых союзников в Латинской Америке путем расширения торговых сделок с КНР.

João Felipe C.S Поле. Бразилия

В случае возникновения напряженности между США и странами Латинской Америки, последние могли бы столкнуться с масштабным ущербом. Мало того, что регион мог бы потерять возможность экспортировать свою продукцию на второй по величине рынок в мире, это также могло бы потенциально привести к разрыву давних экономических и дипломатических отношений, а также прекращению сотрудничества в области безопасности.

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В этот уникальный момент в мировой экономике и торговых отношений между США и КНР Латинская Америка оказалась на перепутье. Уровень глобальной конкурентоспособности и устойчивый экономический рост во многом будут зависеть от способности региона диверсифицировать свою экономику за счет собственных ресурсов, географического положения и экономических связей, как с США, так и КНР.

По мере сближения с КНР, Латинская Америка должна расширять торговые и инвестиционные сделки с Пекином, которые позволили бы региону выдержать последствия глобальных экономических спадов и растущего геополитического давления, вызванного противостоянием между КНР и США. Самое главное заключается в том, что регион должен найти баланс между двумя мировыми державами для обеспечения процветающего будущего для граждан латиноамериканских стран.