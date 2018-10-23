Московский «Спартак» уволил главного тренера Массимо Карреру. Уволил после серии неудач. «Спартак» под руководством Карреры не попал в Лигу чемпионов, печально выступает в Лиге Европы, а три последних домашних матча проиграл не самым сильным соперникам: «Ахмату», «Ростову» и «Арсеналу». Однако только ли Массимо виноват в этом? Сомневаюсь.

Иван Шилов ИА REGNUM Массимо Каррера

Каррера — явление в российском футболе неожиданное. Руководство «Спартака» специально не разыскивало его, как остальных своих футбольных тренеров: Эмери или Лаудрупа. Нет, Массимо прибыл в штаб Дмитрия Аленичева как специалист по работе с защитниками. До этого, напомню, Каррера занимал аналогичную должность в сборной Италии в штабе Антонио Конте. Но Конте уехал тренировать лондонский «Челси», а Массимо места там не нашлось. И у Карреры появился новый дон — Дмитрий Аленичев.

Тот запомнился не только блестящей игрой за «Спартак», после которой перебрался в Европу, но и гадким конфликтом по возвращению в родной клуб с тогдашним тренером Александром Старковым. А вот в качестве главного тренера московской команды Аленичев не снискал особых успехов — и после поражения от греческого «АЕКа» был уволен. Тогда владелец «Спартака» Леонид Федун (по слухам, к слову, в прошлом —болельщик киевского «Динамо») хотел предложить пост рулевого Курбану Бердыеву, но с ним не договорились. Меж тем Массимо, временно принявший клуб, творил чудеса: он выиграл два матча чемпионата России, но главное — нашёл контакт с вечно строптивыми игроками. И Каррере предложили пост главного тренера.

Кирилл Венедиктов Массимо Каррера

Свой шанс он использовал максимально. Сбылась великая красно-белая мечта! Впервые за 16 лет «Спартак» стал чемпионом. И заслуга тут главным образом была дона Массимо. За него не только бились игроки, но им же очаровывались журналисты. Казалось, чемпионат России получил настоящую тренерскую звезду — с прекрасной школой, с ярчайшей харизмой, со всеми умениями истинного профессионала. Такого тренера ещё не было в России!

Иди дальше, Массимо! Вперёд, «Спартак»! Подобного ждали болельщики после чемпионского сезона. И Каррера вновь начал лихо: он выиграл Суперкубок России. Однако позже что-то сломалось, пошло не так. «Спартак» «слил» последнюю часть чемпионата, не только уступив «золото» московскому «Локомотиву», но и не попав в Лигу чемпионов. Каррера сломался? Этот сезон — 2018/2019 — показал, что да: «Спартак» лихорадило и ломало, точно героиню Умы Турман в «Криминальном чтиве» перед адреналиновым уколом от Винсента Веги.

Но опять же — только ли Массимо виноват в этом? Да, и он тоже, но основная причина в другом: «Спартак» — не только народная команда, но и клуб с очень странной, разрушительной атмосферой. Его владелец Леонид Федун зациклен на самоокупаемости, а потому «Спартак» для него — не страсть, не дело жизни, а прежде всего — бизнес, и ведёт он его сомнительно. В клубе постоянно идёт управленческая чехарда, когда менеджеры разных звеньев увольняются и изгоняются, предварительно всласть навоевавшись друг с другом. Интриги, скандалы, грязь — это про «Спартак».

То, что рыба гниёт с головы, как говорил Евтушенко, лишь оправдание для хвоста — данное выражение справедливо. Но подумаем: почему при Леониде Федуне московский «Спартак» из гегемона российского футбола превратился в вечного неудачника? Конечно, наш чемпионат стал сильнее. Евгений Гинер выстроил «ЦСКА», выигрывающий, скажем так, очень разными методами. В питерский «Зенит» вбухали миллиарды народных — «газпромовских» — денег. Однако фокус в том, что именно при Леониде Федуне добили «Спартак», превратив его в многоэтажный гадюшник, где сплетни и подставы — не просто норма, а обязаловка.

Дмитрий Садовников Леонид Федун

И Федун же в своё время изрёк: «Главный тренер — лишь 10% успеха». Ну-ну, Леонид Арнольдович, расскажите это Отто Рехаглю и его сборной Греции. Однако в московском «Спартаке» — да, тренер — это, действительно, лишь 10% успеха. Главных в клубе съедают. Ведь у Массимо получилось многое, а большинство система Федуна съела сразу. Например, испанца Унаи Эмери. Позднее Дзюба, игравший тогда в «Спартаке», назвал его «тренеришкой». Унаи не обиделся, а выиграл пару европейских трофеев с «Севильей», после чего тренировал звёздный «ПСЖ» с Мбаппе и Неймаром. Сейчас «тренеришка» возглавляет лондонский «Арсенал». Так же поступили и, например, со швейцарцем Муратом Якином. Да много с кем.

Я не случайно вспомнил фразу Дзюбы. Для игроков московского «Спартака» нормально подставлять и «сливать» тренера. В частности, против Массимо ополчился капитан команды Денис Глушаков. Тот самый, который, по сообщениям СМИ, избивал жену с двумя детьми, изменял ей, а после хотел оставить без копейки денег. Достойный человек, чего уж. К нему же присоединился и хулиган Андрей Ещенко. Не только они, но и целая банда игроков сознательно «сливала» Массимо Карреру. Для чего? Эти люди привыкли не работать, не всё отдавать ради победы, а ходить в кассу за деньгами. Следующего тренера они сожрут, как сожрали предыдущих. Ещё пример: у стального Черчесова, напомню, возник конфликт с игроками Егором Титовым, Моцартом и Максимом Калиниченко.

У Мика Джаггера есть песня, записанная для фильма «Красавчик Альфи» — Old Habits Die Hard. То есть от старых привычек тяжело избавиться. Вот-вот. От привычки сутяжничать, интриговать, неудачно вкладываться в трансферы, не давать поддержку тренеру федуновский «Спартак» вряд ли избавится, а потому самый популярный клуб России, за который, в отличие от фиктивных цифр «Зенита», реально болеют десятки миллионов людей в России, обречён на прозябание.

Сгущение красок? А как, простите, можно было не пригласить на награждение золотыми медалями главного творца победы — Массимо Карреру? Да-да, его не стали приглашать на чествование, а где бы клуб был без него? Так же мерзко руководство «Спартака» с Каррерой и распрощалось. Пресс-релиз о его отставке сопроводили не фотографией Массимо, а фотографией «спартаковского» стадиона. В видеообзоре последней игры «Спартака» против «Арсенала» нет ни одного кадра с Каррерой. Меж тем главный интриган Денис Глушаков даже не пришёл проститься с Массимо. А ведь именно ему Денис обязан тем, что избавился от клички «Сервант», выиграв хоть что-нибудь в своей карьере (по легенде Глушаков купил себе сервант для трофеев, но никак не мог ничего завоевать).

Иван Корочкин 92 Массимо Каррера вместе с командой впервые завоёвывает Суперкубок России 2017 года

Так не прощаются со своими тренерами. Тем более с теми, кто приносит чемпионство впервые за 16 лет. И после такого расставания с Массимо Каррерой против руководства «Спартака» выступили даже те редкие болельщики, которые поддерживали эту отставку. Московский клуб, похоже, совсем не заботится о своём имидже, оставаясь самой странной футбольной командой в России. Массимо же, безусловно, не светоч (не путать со Светочем Бышовцем), не ангел, но, как минимум, очень харизматичный человек, благородный и яркий, настоящий профессионал, умеющий держать удар в любых ситуациях и блестяще мотивировать.

Оттого его исход из чемпионата России был воспринят столь однозначно. Никогда ещё среди журналистов, тренеров, болельщиков не наблюдалась такого единодушия. Об отставке Массимо скорбят все. Удивительно, но этот итальянец завоевал любовь даже болельщиков «Зенита» и ЦСКА! Торсида же «Спартака» демонстрирует ум и понимание: в провале команды они винят не Карреру, а Федуна. Есть за что. Ведь теперь московскому клубу предстоят очередные непростые дни. Всё, что называется, с начала, как Сизиф, обречённый тащить свой камень на гору, — ту, где лежат золотые медали.

Проклятие «Спартака» опять вступает в силу. Массимо Каррера на время снял его, но без поддержки был вынужден отступить. То ли глупость, то ли диверсия — трудно сказать, что правит московским «Спартаком», но наблюдать за происходящим больно. Даже простому человеку, а уж болельщику просто тяжко. Ведь, как писал Ирвин Уэлш, можно сменить жену, страну, но никогда нельзя предавать любимый футбольный клуб. 27 из 33 лет своей жизни я отдал московскому «Спартаку», так что знаю, о чём говорю.

Крепитесь, красно-белые! Нам вновь жить с Федуном. Нам вновь жить с проклятием построманцевского «Спартака».