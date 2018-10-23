За девять месяцев текущего года население Узбекистана приросло ни много ни мало, на почти 600 тысяч человек, и, если говорить научным языком, коэффициент рождаемости на 1000 жителей составил 22,5 промилле. При этом коэффициент рождаемости увеличился на 0,8 промилле по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Как сообщает Госкомстат республики, в январе-сентябре этого года в Узбекистане родилось 289,3 тысячи мальчиков и 264,1 тысячи девочек.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Дети в культуре узбеков

Рождение ребенка в семье является большим праздником для узбеков, по случаю такого события устраиваются тои (свадьбы, празднества), близкие родственники (а таковыми в Узбекистане считается чуть ли не седьмое колено) по обычаю должны приходить в дом новорожденного с подарками. В эти дни в доме звучит музыка и читаются молитвы, накрываются богатые столы и готовится праздничный плов.

У обеспеченных слоев населения за годы независимости республики появилась традиция, когда новорожденного забирают из роддома на дорогом лимузине, который по дороге из родильного дома в дом родной едет в сопровождении кавалькады не менее дорогих внедорожников. Дома маму с ребенком ждут приглашенные артисты, столы накрываются специально приглашенными специалистами. Фасад дома украшен цветами, то же самое наблюдается и внутри домов. Нетрудно догадаться, что все это требует значительных средств и если зажиточным гражданам такие траты доставляют лишь временные неудобства, то для менее обеспеченных людей, пытающихся «не ударить лицом в грязь», это грозит влезанием в долговую кабалу.

Помимо торжественной встречи из роддома, родителям родившихся мальчиков предстоит сделать в недалеком будущем той (свадьбу) по случаю обрезания.

Sludge G Узбекская свадьба

Власти страны около года назад сделали попытку упорядочить проведение семейных торжеств, куда входит рождение ребенка, свадьба, юбилеи, призывали к скромности и бережливости, была даже попытка запретить проведение пышных празднеств на законодательном уровне (законопроект о проведении пышных торжеств был вынесен на всенародное обсуждение), однако такие попытки потерпели фиаско.

Контроль за рождаемостью — вопрос национальной безопасности

Узбекистан является самой густонаселенной страной среднеазиатского региона, при этом население страны, как показано выше, стремительно растет. Если в 2004 году население страны составляло 26,5 миллиона человек, то в настоящее время оно превысило отметку в 33 миллиона. При этом каждый пятый узбекистанец проживает в сельской местности и, по данным фонда населения ООН (UNPF), попадает в категорию «крайне нуждающихся».

В культуре узбеков — многодетность, в среднем число детей составляет 4−5, однако нередки случаи, когда детей 10 и более. Это имело свои объяснения в прошлом, когда узбеки жили при отсутствии современной медицины, что называется, в условиях естественного отбора, стремление родить побольше детей, имело под собой веское основание, так как не все доживали до взрослого возраста. Являясь в прошлом преимущественно сельскохозяйственной нацией, для работы в поле было необходимо как можно большее количество рук. Теперь, в век научно-технического прогресса, такая необходимость отпала. Являясь поборниками традиций, узбеки тем не менее не отказались от ментальной установки иметь большое количество детей. Вопрос контроля рождаемости крайне деликатен в таком консервативном обществе и его открытое муссирование может быть опасно без предварительной подготовки. Однако долгое затягивание с мерами по сокращению рождаемости чревато социальными взрывами в будущем.

Население и экономика

По оценкам фонда населения ООН (UNPF), рост населения в Узбекистане происходит на фоне ограниченности земельных и водных ресурсов, а также дефиците рабочих мест.

Robert Wilson Узбекские женщины

Как отмечалось выше, открытая кампания по снижению рождаемости могла бы вызвать негативную реакцию в обществе, поэтому государство ведет с женщинами «адресную» работу.

Во время посещения врачебных кабинетов, женщинам разъясняют о негативных последствиях для здоровья в результате частых беременностей, учат методам контрацепции, проводят другую работу.

В начале 2000-х годов государство, по некоторым данным из открытых источников, не стало опираться на пропаганду и увещевания, ввиду их малой эффективности. В те времена по Узбекистану стали расползаться слухи, что власти страны проводят тайную стерилизацию женщин, у которых уже имеется двое и более детей. Якобы по негласному распоряжению министерства здравоохранения Узбекистана женщинам насильно делают гистерэктомию (удаление матки) или вживляют противозачаточные средства, преимущественно в клиниках сельских районов, где о планировании семьи и не слышали.

Результатом стало то, что многие женщины стали рожать дома. Таким образом, если даже такая практика и была, то ощутимого результата в вопросе контроля рождаемости она не принесла.

Вместе с этим основное население Узбекистана плохо осознает, что высокая рождаемость в семьях может не только негативно повлиять на экономику страны, но и является социально-опасным явлением. В условиях ограниченности трудового рынка, до трети трудоспособного населения страны вынуждены искать работу за рубежом, где мигранты становятся легкой добычей для агитаторов всяческих религиозно-экстремистских групп. Вносить вклад в пополнение этой армии безработных, которые могут потенциально стать экстремистами или другими преступными элементами по крайней мере неразумно. А если выражаться прямо — преступно.

Каждый родитель в Узбекистане должен понимать, что его основная цель в этом мире — это не оставить после себя многочисленное, но малограмотное и не совсем здоровое (из-за ограниченности питания, доступа к медицинским услугам) потомство, а воспитать пусть немногих, но образованных и гармонично развитых детей.