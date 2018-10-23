



Иван Шилов ИА REGNUM Польская пресса

Политики оппозиционной партии «Гражданская платформа» (РО) организовали пресс-конференцию, посвященную проекту строительства канала через Балтийскую (Вислинскую) косу, сообщает Dziennik Elblaski (Эльблонг). Она стала ответом на выступление председателя правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского на том месте, где канал должен будет строиться. Пресс-конференция проходила с участием заместителя главы «Гражданской платформы» Томаша Семоняка. «То, что мы видели, установку ограждения с колышками, войдет в историю избирательных манипуляций, — заявил Семоняк (мероприятие проходило накануне голосования на выборах в местное самоуправление Польши — ИА REGNUM ). — Председатель PiS идет на пляж и притворяется там инициатором крупных инвестиций. Однако нет необходимых разрешений [на строительство], нет экологического решения, нет тендера, источники финансирования не ясны. И за несколько дней до выборов жителей Эльблонга и воеводства пытаются убедить в том, что что-то начинает делаться». Оппозиционный политик заметил, что «это не первый раз, когда лопаты были воткнуты», что «питает некоторые надежды жителей Эльблонга, надежды на работу, надежды на развитие порта, но за этим ничего не стоит. Это несерьезное отношение к людям». Депутат сейма Польши (клуб «Гражданская платформа») Яцек Протас от избирательного округа Эльблонга напомнил, что решение о начале работ по строительству канала через Балтийскую косу принимал еще возглавлявший их партию премьер-министр Дональд Туск. Это сопровождалось поиском инвестиций для модернизации местного порта. По словам депутата, городские власти и руководство порта подготовили пять проектов, которые требовали финансирования, однако «PiS бросило эти инвестиции в мусорную корзину, заявив, что нет и не будет никакого финансирования и пусть город сам выполняет эти обязательства». Сенатор от Эльблонга («Гражданская платформа») Ежи Вчисла в свою очередь говорил об обращении к министру морского хозяйства Мареку Грубарчику по поводу реки Шкарпава, которую нужно благоустроить прежде, чем копать канал через Балтийскую косу.

Bay_of_Gdańsk_Zatoka_Gdańska.png Krzysztof Карта Балтийского залива

«Пропагандистской липой» и «электоральным мошенничеством» назвал Томаш Семоняк из «Гражданской платформы» символическое начало Ярославом Качиньским строительство канала через Балтийскую косу, передает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Издание цитирует Яцека Протаса, который до того, как стать депутатом сейма Польши, являлся маршалом Варминско-Мазурского воеводства. Протас упомянул, что Эльблонг должен был получить около 150 млн злотых на пять инвестиционных проектов, которые были проведены по статьям так называемого воеводского контракта (список инвестиций, софинансируемых из государственного бюджета). Предполагалось, что они пойдут на расширение порта Эльблонга, например, создания акватории, где суда могли бы разворачиваться после разгрузки товара. Следует напомнить, что порт Эльблонга не выходит непосредственно на Калининградский (Вислинский) залив, его с заливом соединяет участок довольно узкой и мелкой реки длиной в несколько километров. «Я должен сказать с болью, что PiS не может построить этот канал, я даже не знаю, хотят ли они построить этот канал, — отметил сенатор Вчисла. — На сайте Морского управления в Гдыне, который занимается разработкой строительства канала через Балтийскую косу, размещено около 30 позиций — исследования, документы и данные картографирования. 25 из них были созданы во времена правления «Гражданской платформы» — Польской крестьянской партии (PSL). Именно там упоминается о точке строительства канала, где сейчас свою строительную площадку объявила «Право и Справедливость». Сенатор также подчеркнул, без инвестиций в порт, которые город не может себе позволить, даже готовый канал станет «дорогой в никуда», поскольку через него смогут проплывать суда до 4 тысяч тонн, но через соединяющий рукав с самим портом сейчас могут проходить корабли не более 500 тонн.

«Нечто удивительное произошло на нашей границе с Украиной», — пишут Super Nowości (Жешув). Согласно информации издания, Национальная налоговая администрация отменила возможность для тех, кто пересекает пункты перехода, пользоваться упрощенным «зеленым коридором». Все теперь вынуждены подвергаться более тщательным и подробным проверкам, что вызвало рост очередей на границах. Тем более что сотрудников таможни явно не хватает. Что крайне поразительно: официальную информацию об изменении правил пересечения границы нигде невозможно найти. Хотя, сообщают журналисты, по своим каналам они выяснили, что новые правила вступили в силу с начала октября. Вот типичная сцена в выходные. Раздраженный путешественник задается вопросом: «Что происходит на границе? Сотрудники таможни объявили итальянскую забастовку? Я спрашиваю, потому что стою уже двенадцать часов! Нет, я не контрабандист, я предприниматель, я просто выезжаю из Украины со своим словацким подрядчиком». По его словам, он с коллегой просто не понимает, что произошло — встали в очередь, чтобы пройти через «зеленый коридор», а он больше не работает. «Зеленый коридор» — это возможность быстро пройти границу для тех, кто заявляет, что не имеет с собой ничего незаконного или акцизные товары свыше нормы беспошлинного провоза. Однако теперь таких путешественников отправляют в очередь на «красный коридор». Корреспонденты побеседовали с таможенниками. На условиях анонимности они объясняют: «Мы получили такой приказ, но не знаем, кто его автор».

Цитата из кф «Белое солнце пустыни». реж Владимир Мотыль. 1970. СССР Таможня добро не дает

Сотрудники полиции решили усилить акции протеста, информирует Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Они перестанут пользоваться личными мобильными телефонами, а в период с 9 по 10 ноября в честь столетия восстановления независимости Польши проведут массовую акцию по сдаче крови. Об этом объявил профсоюз полицейских (NSZZ Policjantów). Напомним, отмечает издание, что огромная манифестация «людей в форме» (полицейские, пожарные, пограничники, сотрудники пенитенциарной службы и так далее) в Варшаве не стала завершением общенационального протеста. «Люди в форме» показали в столице, что они могут объединяться и вместе обсуждать свои проблемы. 30 тысяч их представителей прошлись по Варшаве, в том числе — 3000 человек из Силезского воеводства. Это стало крупнейшим проявлением в истории Польши. По словам председателя профсоюза полицейских Рафала Янковского, манифестация в столице является «одним из этапов протеста, а не финалом, акции прекратятся после подписания соглашения с министерством внутренних дел и администрации». Между тем ожесточение среди полицейских настолько велико, что возможны самые радикальные решения. Они разочарованы дезинформацией со стороны МВД. «Мы говорим, что это белое, а власть — это черное, — сообщил Мачей Дзергас, вице-председатель профсоюза полицейских. — Простой пример: заместитель министра внутренних дел Ярослав Зелинский говорит, что мы не протестовали, когда правила коалиция PO — PSL, хотя сам он говорил с нами в «протестном городке». Мало того, он давал обещания, которые не были исполнены». Министерство внутренних дел и администрации утверждает, что оно делает все, чтобы согласовать требования протестующих и бюджетные возможности. Дальнейшие переговоры с профсоюзами запланированы на сегодня, 23 октября.

Andrzej Barabasz Польская полиция

За нападение на иностранцев — 10 или даже 12 месяцев за решеткой, а также выплата 300 злотых в качестве компенсации жертвам. Такой приговор, рассказывает Gazeta Współczesna (Белосток), был вынесен окружным судом в Сувалках. Решение не является окончательным, обвиняемые могут обжаловать его в Апелляционном суде Белостока. Весной прошлого года в Голдапе группа работающих и проживающих там белорусов попалась на глаза на улице трем молодым людям. Они кричали белорусам «катитесь в Москву», пихали их и колотили пивными бутылками по голове, а также использовали слезоточивый газ. Как заявил глава районной прокуратуры в Сейнах Рафал Харабурда, который расследовал дело, «напали публично и на почве национальности». Обвиняемые пояснили, что они рассердились, услышав русский язык. Суд не нашел для них никаких смягчающих обстоятельств и приговорил двоих подсудимых, которые являются рецидивистами и ранее были осуждены за нанесение побоев, к десяти месяцам лишения свободы. Третий проведет год за решеткой, потому что ему предъявили дополнительные обвинения: руководил нападениями на иностранцев. За несколько дней до избиения рабочих-белорусов показывал при виде других их соотечественников, как режет им горло.