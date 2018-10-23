



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Почему православные, к своему стыду, не могут договориться и решить спор о статусе и существовании Православной церкви на Украине на основании своих канонов и каким может быть выход из сложившегося тупика? Прежде, чем ответить на этот вопрос, вкратце напомним, как выглядит на сегодня сложившаяся ситуация.

С 1992 года на Украине существует церковный раскол между православными иерархами: бывший предстоятель Украинской православной церкви митрополит Филарет Денисенко попытался добиться для Украины статуса автокефальной (в переводе с греческого — «самоглавенствующей») Церкви, а для себя самого — сана патриарха всея Украины. Однако большая часть духовенства и мирян осудила шаги Филарета, а Собор Русской православной церкви в Москве низложил его и лишил всех степеней священства. С Денисенко осталось меньшинство. Тем временем на Украине начали набирать силу вернувшиеся из Америки и Канады «автокефалисты» начала ХХ века, вытесненные оттуда советским режимом. Так к середине 1990-х на Украине образовалось три церковные структуры: Украинская православная церковь Московского патриархата (большинство), приехавшие из-за границы «автокефалисты» Украинской автокефальной православной церкви и «филаретовский» Киевский патриархат. Государственные власти (за исключением времени правления президента Виктора Януковича) благоволили к раскольникам, но не могли не учитывать того факта, что последние представляли собою только 15−18% от всего православного населения Украины.

Цитата из х∕ф «Броненосец Потёмкин». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР Упавший крест

После майдана и потери Крыма, начала боевых действий на востоке Украины ситуация стала меняться, и даже формально остающиеся членами УПЦ МП клирики и миряне сегодня нередко решительно высказываются в пользу автокефалии. Внедряемая государственным аппаратом идея автокефалии наконец-то получила одобрение Константинополя (благодаря нескрываемому вмешательству государственного департамента США, даже сам нынешний президент Украины Петр Порошенко открыто благодарил Соединенные Штаты за лоббирование в Константинополе вопроса об украинской автокефалии). Константинопольский синаксис, проходивший 9−11 октября 2018 года, восстановил в сане Филарета и Макария Малетича (УАПЦ) и объявил о начале процедуры дарования томоса об автокефалии после «объединительного Собора» всех украинских иерархов, который запланирован Фанаром на ноябрь сего года. В ответ Москва разорвала молитвенное и евхаристическое общение с Константинополем, а иерархия УПЦ МП отказалась участвовать в запущенном Фанаром «автокефальном процессе».

Между тем государственная власть на Украине решительно заявляет, что признáет официальной Церковью только ту, которая получит томос на ожидаемом ноябрьском Соборе. А это значит, что как раз Церковь большинства (УПЦ МП) может оказаться на положении «раскольников» для властей. Раскольников же будут притеснять… Отсюда несколько выводов. Первое. В Православии отсутствует единый свод канонов, а существующие кодексы канонического права (не унифицированные в единый свод, то есть представляющие собою собрание решений разных Соборов, порою противоречащих друг другу) вообще не знают такой проблемы, как «предоставление автокефалии», ввиду того, что составлены были в Византийской империи, которая вбирала в себя конгломерат «варварских» народов, неся им Свет Христианства, но на одном условии — в рамках имперской Церкви.

Сальвадор Дали. Вселенский собор. 1960

Второе. Так же в поле Православных поместных церквей отсутствует «центр административного единства» наподобие Рима для римских католиков. В Византийской церкви этим статусом обладал Константинополь, но «по умолчанию», а не по канонам. Сейчас Константинополь пытается присвоить себе некоторые прерогативы в стиле «папы Римского», но ему сопротивляются Поместные церкви.

Третье. В сложившейся ситуации никто не может выступить в качестве «третейского судьи». Каждая из сторон спора ссылается на разное понимание канонов, существующее в византийском каноническом праве. Уточним, что право — древнее, но толкование его современное и у каждого свое. Нет современного канонического права, в чем мы, православные, безусловно, проигрываем Римско-католической церкви, которая еще в начале ХХ века приняла первый актуальный Кодекс Канонов, а в 1983 году переиздала его во второй версии. У нас — в отличие от Рима — нет современных канонов, есть лишь их различное понимание современными богословами и канонистами (то есть юристами церковного права).

Рафаэль Санти. Богословы. 1509

Четвертое. Благодаря обозначенному выше отсутствию общепризнанных принципов единства и порядка в Православии, расколы — проблема не только Украины. В каждой Православной поместной церкви существуют группы, желающие выделиться из нее и образовать самостоятельную (автокефальную) Церковь. Эта проблема сегодня осложняет жизнь Сербской церкви (Македония, Черногория и Косово хотят автокефалии), Болгарской (там существует параллельная иерархия для отдельных регионов). Существуют также параллельные раскольнические иерархии в Румынии, Чехии и Словакии и даже в Польше, где православных — катастрофическое меньшинство. Московский патриархат раздирают сильные автокефалистские движения на Украине и пока едва слышимые голоса раскольников в Белоруссии. В последней раскольники сдерживаются волевым усилием государственной власти. На Украине же, напротив, — поддерживаются.

Пятое. В сложившейся ситуации отказ Киевской митрополии Московского патриархата от участия в автокефальном процессе равняется суициду. При явном запросе светской власти на автокефальную Церковь, при учете того, что большая часть церковного имущества по-прежнему остается официально имуществом государственным, при наличии в народных массах фанатиков как в пользу автокефалии, так и против нее — разделение украинского Православия на две структуры и при том, что большинство (УПЦ МП — 102 епископа, включая пребывающих на покое) может быть поставлено ниже меньшинства (УАПЦ — 18 епископов, Киевский патриархат — 27 епископов), создается поистине взрывоопасная ситуация. Между тем, если бы УПЦ МП получила уже томос из Москвы и заявилась на «объединительный Собор» не в количестве 3−4 ренегатов, а в полном своем составе во главе с митрополитом Онуфрием, то этот расклад отдал бы преимущество голосов на предполагаемом Соборе именно иерархии УПЦ МП.

Vadim Chuprina Митрополит Онуфрий

Хотите «сразить» митрополита Филарета Денисенко? Заявитесь на Собор в полном составе и ваш оппонент просто не переживет этого удара! В противном случае УПЦ МП не переживет удара, который руками новообразовавшейся автокефалии нанесет государство всем церковным структурам, которые в автокефальную Церковь не войдут.

Автор — кандидат богословия, священник Луганской епархии УПЦ МП

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