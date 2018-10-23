Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 20 октября (последняя доступная на сегодня статистика) составили 16,903 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 10 октября выросли на 377 млн кубометров, т. е. темпы закачки в эти дни составляли в среднем 42 млн кубометров в сутки. Формально к началу отопительного сезона (стартовал 15 октября) накопить 17 млрд кубометров топлива Украина не смогла. С другой стороны, погода пока благоприятствует киевскому правительству. Среднесуточная температура позволяет оттянуть подключение спальных районов и ограничится подключением детсадов, школ и больниц.

До конца октября украинцы будут платить за газ по старой цене. Однако 19 октября на экстренном заседании правительства было принято решение поднять цену на топливо для населения на заранее анонсированные 23,5%. Теперь за кубометр газа бытовые потребители и теплокоммунэнерго заплатят 8,55 грн (прежняя цена — 6,9 грн). Напомним, повышения цены на газ от Киева в ультимативной форме требовал МВФ, торги по этому вопросу продолжались больше года. Ситуация усугубляется тем, что в 2019 году на Украине должны состояться президентские и парламентские выборы.

Yatec.ru Газ

Лояльные к власти СМИ уже выдают эту новость как необычайную победу, мол, правительство Гройсмана на самом деле не склонилось перед жёсткими требованиями МВФ, а уступило самую малость. Однако, если верить утечкам от разных источников, уже с 1 мая 2019 года (т. е. сразу после президентских выборов) цену поднимут еще — до 80% импортного паритета. А с 1 января 2020-го — до 100%.

Впрочем, премьер-министр Украины Владимир Гройсман исключил очередное повышение цен на газ для украинцев после того, как было принято решение поднять стоимость газа на 23,5% с 1 ноября.

«Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35%… не стоит и не может стоять… этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я здесь выступаю на стороне людей», — сказал глава правительства.

Вместе с тем Гройсман признал, в будущем цена на газ для населения Украины будет зависеть от импортной цены на топливо. Как увязать два эти тезиса, украинский премьер не уточнил.

В свою очередь, президент Порошенко уже поручил правительству расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ.

«Как президент я поставил правительству очень жесткое требование — мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение является критическим», — отметил глава государства, комментируя решение правительства.

Где правительство в условиях нынешнего кризиса возьмет дополнительные средства на субсидии — Порошенко не уточнил.

В компании «Нафтогаз Украины» назвали своих самых проблемных должников. Ими стали три ТЭЦ — Криворожская, Северодонецкая и Днепровская. О задолженности во время совещании в Фонде госимущества сообщил первый заместитель главы правления НАК «Нафтогаз» Сергей Перелома, однако её размер он не уточнил.

Михаил Липень Блочный щит управления ТЭЦ

«Укртрансгаз» собирается вложить почти 1 млрд грн в модернизацию Бильче-Волыцко-Угерского подземного хранилища газа — крупнейшего на Украине и второго по величине в Европе (17 млрд кубометров). Наученные горьким опытом мартовского газового кризиса в этом году (тогда ПХГ не могли справиться с выдачей газа в систему: спрос резко вырос из-за неожиданного похолодания), в компании задались целью нарастить объём суточной выдачи газа из хранилища. Для этого штатные газотурбинные двигатели заменят на новые — большей мощности. После этого, как предполагается, выдача ПХГ возрастёт до 20 млн кубометров в сутки.

Итальянская Eni объявила о выходе из проекта по разведке и добыче сланцевого газа на Украине. Компания продаёт 50,01%-ную долю в украинской компании «Западгазинвест», которая ещё с 2012 года вела разведку на Дебеславецком месторождении (Коломыйский район Ивано-Франковской области). Напомним, ранее подобным образом работы на Украине свернули Shell и Chevron.

Кризис ЖКХ

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, комментируя повышение цен на газ после начала отопительного сезона, указывает, что правительство провоцирует в начале отопительного сезона настоящий бедлам.

«Это значит, что они [теплокоммунэнерго — Ред.] должны будут поставлять населению тепло и горячую воду по действующим расценкам, где заложена стоимость газа в 6,9 тыс. грн. А НАК «Нафтогаз» станет им продавать газ уже по новой цене — 8,55 тыс. грн. После утверждения тарифов НКРЭ платежки пересчитают, и людям придется доплачивать. К новому году украинцы получат «подарок» — дополнительные пару тысяч гривен, которые нужно будет погасить», — приводит слова эксперта «Страна.ua».

Проблема цены на газ вот уже полтора годы в фокусе внимания прессы. Между тем практически столько же времени на Украине разворачиваются не менее драматические события. Идёт настоящая необъявленная война между облгазами и бытовыми потребителями.

D Coetzee Газ

Суть претензий облгазов к людям сводится в основном к 2−3 требованиям. Во-первых, облгазы настаивают на том, чтобы ответственность за состояние внутридомовых сетей несли собственники. Однако в договорах, которые они навязывают жильцам, на потребителей перекладывается содержание не только труб внутри дома, но и за его пределами. Во-вторых, облгазы стали требовать предоплату. А это несколько десятков тысяч гривен, если речь о большом многоквартирном доме.

Методы облгазов можно с уверенностью назвать партизанскими: дома отрезают от газоснабжения под видом ремонта (зафиксированы даже случаи, когда работники облгазов сами портили трубы!). После чего жильцов ставят перед фактом: либо договор на условиях облгаза, либо сидите без газа вообще.

«Раньше проблем с этим не было, поскольку транспортировка газа учитывалась сразу в тарифе. Сейчас же ее оттуда вычленили как абонплату и считают отдельно. Все упирается в двоякое трактование законодательства. Нужно четко прописать, кто за что несет ответственность. Иначе такая же ситуация может вскоре вылезти с водоканалами и поставщиками электроэнергии», — рассказал корреспонденту UBR.ua председатель Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко.

Электроэнергия

Крупнейшая частная энергокомпания Украины «ДТЭК-Энерго» (принадлежит Ринату Ахметову) начала работы по переводу одного из 300 МВт блоков Криворожской ТЭС на уголь марки «Г». Гендиректор «ДТЭК-Энерго» Максим Тимченко во время пресс-конференции сообщил журналистам, что проект будет завершён к концу III квартала 2019 года. Кроме того, он заявил, что у компании появились некие сложности с доставкой антрацита со своих шахт в Ростовской области. В компании пока надеются решить эту проблему, однако не исключают, что придётся вновь перейти на покупку антрацита в США или ЮАР (напомним, в прошлом году «ДТЭК-Энерго» купила и привезла из ЮАР около 700 тыс. тонн антрацита). Какие именно проблемы возникли у компании, Тимченко не уточнил.

Криворожская ТЭС — не единственная, где «ДТЭК-Энерго» собирается проводить модернизацию и менять марку используемого угля. Следующей должна стать Луганская ТЭС, однако для этого компания требует от государства построить к ней ж/д ветку с территории, контролируемой Украиной (сегодня ТЭС снабжается углём с неконтролируемой Украиной территории).

Blitz1980 Луганская ТЭС

Слова Тимченко подтверждает динамика запасов угля. По состоянию на 16 октября они сократились до 1,857 млн тонн, причём в основном за счёт антрацита (189 тыс. тонн, на 19 тыс. тонн меньше, чем 10 октября). При этом 1,612 млн тонн находится на складах ТЭС и ещё 245 тыс. тонн — на ТЭЦ.

Дефицит антрацита признали даже в минэнерго.

«На сегодня мы имеем почти два миллиона тонн на складах генерирующих компаний: по газовой группе задача практически выполнена — осталось всего несколько тысяч тонн, есть определенное отставание по антрацитовой группе. Этот вопрос требует отдельного рассмотрения, и меры к нему принимаются», — проинформировал журналистов на пресс-конференции заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун.

Интересно посчитать, какие же меры правительством должны приниматься. По плану к 1 ноября Украина должна накопить 2,6 млн тонн угля, 1 млн из которых — антрацит. На 16 октября в наличии имелось 189 тыс. тонн, т. е. необходимо ещё 811 тыс. тонн. Следовательно, каждый день до конца месяца запасы должны увеличиваться на 54 тыс. тонн — это около 770 стандартных ж/д вагонов. Это заведомо невыполнимая задача. В прошлые годы, когда Украина в авральном порядке наращивала запасы перед отопительным сезоном, они могли резко вырасти максимум на 100−120 тыс. тонн за неделю.

Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг продолжает готовиться к запуску на Украине полноценного рынка электроэнергии. 18 октября стало известно о принятии постановления, в котором чиновники определили механизм определения тарифа на электроэнергию для бытовых и малых бытовых потребителей. В частности, в механизме перечислили, из чего будет складываться тариф (оптовая цена, цены операторов передачи и распределения, собственно тариф поставщика).

Постановление пока не вступило в силу, а сама формула, видимо, будет применяться только с 2019 года. К тому же новый порядок формирования тарифа — это ещё не рынок, а переходной этап к рынку.

Никаких конкретных цифр от НКРЭКУ пока не прозвучало, т. е. пока ещё сложно понять, на сколько именно в итоге всех этих манипуляций вырастут цены для бытовых потребителей. Впрочем, можно предположить, что с началом применения новой формулы отменят норму «первых 100 кВт•ч»: сегодня они обходятся населению лишь в 90 грн, тогда как следующие — уже 168 грн.

Счетчик на электричество

Впрочем, есть ещё один элемент неожиданности: в ситуацию с тарифом на электроэнергию в тот же день вмешался Кабмин. В частности, чиновники предлагают депутатам изменить законопроект о реформе предоставления услуг электроэнергии населению. Т. е. фактически — отложить запуск рынка электроэнергии на неопределённый срок. Во-первых, в правительстве опасаются неплатежей со стороны населения. Во-вторых, там хотят оставить возможность энергоснабжения социально значимых объектов (школы, вузы, больницы, роддома и т. п.) по регулируемому тарифу.

Такая неожиданная забота и беспокойство имеют свои основания.

«Возможность подорожания электричества для населения существует. Если рынок электроэнергии заработает, то есть объективные предпосылки для существенного роста цены для бытовых потребителей. Это связано с тем, что изменится подход к определению цены. По предварительным оценкам, если Кабмин не предложит компенсирующих механизмов, то из-за свободного тарифообразования цена на электроэнергию может вырасти в три раза», — комментирует новый механизм НКРЭКУ директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев для «ГолосUA».

"Зелёная» энергетика

17 октября «ДТЭК-Энерго» и представители General Electric подписали договор на строительство второй очереди Приморской ВЭС. Мощность будущей станции — 98,8 МВт, которые обеспечат 26 ветроэлектроустановок мощностью 3,8 МВт каждая.

Проект обойдётся компании в 150 млн евро. После того как вторую очередь ветропарка введут в строй, общая установленная мощность ветрогенерации «ДТЭК-энерго» достигнет 400 МВт, а годовая генерация Приморской ВЭС достигнет 675 млн кВт•ч.

«Инвестиции компании в строительство ветровых и солнечных электростанций уже превысили 700 млн евро», — отметил Максим Тимченко на церемонии подписания контракта.

Ветряк

Европейский банк реконструкции и развития также намерен расширять свои инвестиции в альтернативную энергетику на Украине. Так, в будущем году банк планирует вложить до 80 млн евро в 10−15 проектов в сфере биоэнергетики.

«Понимая, что солнечная и ветровая энергетика развиваются нормально, мы сконцентрировали свое внимание, прежде всего, на биоэнергетике. И тут мы говорим не только о биоэнергетических станциях, а обо всей цепи — от поля к конечному потребителю. Украина как аграрная страна имеет большие остатки производства, однако сейчас они остаются на полях, и поэтому мы работаем именно над таким проектом», — рассказал ассоциированный директор департамента энергоэффективности и изменения климата ЕБРР (по Украине, Польше и Кавказу) Сергей Масличенко, выступая на 10-м Международном форуме по устойчивой энергетике SEF-2018.

При этом в ЕБРР, похоже, намерены финансировать весь спектр проектов: энергия биомассы, биоэтанол, биогаз, биометан.

Уголь

Издание «Фокус» в материале, посвящённом приватизации энергогенерирующей компании «Центрэнерго», упоминает шахту «Краснолиманская» — основного поставщика топлива для «Центрэнерго». Как уже отмечалось в наших обзорах, на оба актива претендует один и тот же человек — бизнесмен Виталий Кропачёв, которого СМИ и эксперты называют «смотрящим» за угольной отраслью напрямую от президента Украины Петра Порошенко.

«Добыча угля на «Краснолиманской» происходит в рамках частно-государственного партнерства. Контролируемое Кропачевым общество с ограниченной ответственностью арендует у госпредприятия пласты угля и ведет их разработку. Однако по факту это происходит за счет подземной инфраструктуры «Краснолиманской». Более того, по некоторым данным, несколько месяцев назад структура Кропачева подала иск на 2,8 млрд грн к госкомпании о незаконном использовании последней переданных в аренду недр», — говорится в материале.

Автор предполагает, что иск к шахте — способ стать её кредитором, чтобы затем было проще её приватизировать. Также отмечается, что схема работы, применяемая Кропачёвым (партнёрство и аренда пластов госшахты), широко применялась во времена президентства Виктора Януковича.

Однако с приватизацией у «смотрящего» пока не клеится. 12 октября Окружной административный суд Киева запретил правительству утверждать советников по приватизации для «Краснолиманской», а также для ещё ряда объектов. Причины такого запрета связаны с иском компании «Грант Торнтон», которая считает конкурс отбора советников необъективным.

Каменный уголь

Правительство Украины фактически признало, что вынуждено вернуться к механизму дотирования угольной отрасли. В бюджете на 2019 год на эти цели предусмотрены 2,3 млрд грн, за счёт которых будет покрываться разница между рыночной стоимостью угля и ценой его покупки у госшахт (добыча угля на большинстве госшахт обходится дороже, чем они его потом продают). Таким образом, даже «Роттердам+» (формула, с помощью которой Украина определяет ряд экономических показателей: закупочную стоимость угля собственной добычи, себестоимость энергии ТЭС) не позволяет шахтам получать экономически обоснованную плату за уголь.

2,3 млрд грн — это, конечно, мизер, учитывая рост цен на уголь в Европе в последние месяцы. Однако и по другим направлениям угольная отрасль финансируется недостаточно. Так, на строительство Нововолынской шахты №10 правительство заложило только 25% от необходимой суммы (эту шахту начали строить ещё во времена СССР и не могут закончить до сих пор). К тому же волынские шахтёры, которые приехали требовать от правительства денег на её достройку, уточнили, что выделенной суммы хватит только на поддержание её безаварийного состояния. Т. е. такими темпами её можно финансировать ещё сотню лет — государство попросту бросает эти деньги на ветер.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал буквально на «следующей неделе» заняться проблемой задолженности в угольной отрасли. Ещё в августе Верховная рада приняла закон о выделении шахтам дополнительных 1,4 млрд грн на покрытие долгов по зарплатам, однако до сих пор закон не выполняется.

«Наполнения к этому закону нет. На сегодняшний день из этой суммы проплачено только 113 млн, а остальных средств сейчас нет. Мы совместно с минфином ищем ресурсы для того, чтобы решить проблему», — признал министр энергетики Игорь Насалик на заседании правительства.

Нефть

И. о. председателя Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк через пресс-службу проинформировал общественность о том, что Украина начала разведочные работы на Черноморском шельфе. В частности, чиновник отметил, что объекты предполагается подготовить к нефтегазопоисковому бурению в текущем году. Другие подробности не сообщаются. Также отмечается, что в конце этого года Госагентство недр планирует выставить на аукцион участок на шельфе.