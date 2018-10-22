Для того чтобы задуматься о том, в каком мире живут нынешние подростки, — мире, похожем на горящий супермаркет со злобными клоунами Пеннивайзами из «Оно», — понадобились трагедии в Берёзовском, Псебае, Бурятии, Перми и Керчи. Последняя — самая масштабная бойня в новейшей истории России. Лишь после того как убийца Росляков, этот подготовленный шахид, убил 20 человек и ранил 50, появились инструкции по тому, как действовать в подобных ситуациях. Дай Бог, без будущих трагедий ответственные структуры да и простые люди задумаются не только о том, как противоборствовать, но и как предотвращать такой ад. Однако, судя по реакции на бойню в Керчи, это будет не скоро. Ведь за оправдания зла цепляются крепко.

Крымский телеканал «Таврида» опубликовал видео бойни в Керчи. Он даже не удосужился вырезать кадры, где убийца добивает лежащего на полу ребёнка. Одно созерцание подобного — зло. Ведь грех прилепляется даже тогда, когда ты просто наблюдаешь за ним. Прилепление зла к человеку показал Михаэль Ханеке в фильме «Видео Бенни». Напомню, по сюжету, подросток видит, как убивают свинью. Он смотрит за этим кровавым действом снова и снова, не в силах оторваться. А потом в гости к подростку заходит одноклассница, и он как бы случайно убивает её. Но в его сознании жертва — не человек, а всё та же свинья, отправленная на убой. Позднее с родителями подросток чинно и спокойно — по-бюргерски — решает, как избавиться от тела. Фильм вышел в 1992 году; Ханеке многое понял ещё тогда.

С демонстрацией видео бойни в Керчи — та же история. Тысячи подростков увидят, как убивать, а после зло подчинит некоторых из них; и захочется повторить. Журналисты, опубликовавшие данные кадры, уверяют нас, что это необходимо для установления правды. Мол, видео снимает многие вопросы. Из него становится якобы ясно, что убийца действовал один.

В школе, возможно, да. Однако настроили его заранее. Сначала завербовали, а после соответствующим образом психологически обработали и профессионально подготовили. Никаких вопросов публикация видео не снимает. Она, во-первых, лишь ещё одно грязное золотишко в копилку хайпа, а, во-вторых, попытка оправдания глубинного зла. Глупо — преступно глупо! — считать, что Росляков — выродок, сбой. Нет, он — порождение той системы, в которой родился и воспитывался, она создала его — и это общее преступление. Брет Истон Эллис идеально показал чудовище, вскормленное чудовищами, в образе «американского психопата» Патрика Бэйтмена. Ведь самое холодное и безжалостное из всех чудовищ — левиафан государства.

Цитата из к/ф «Дипломная работа». Реж. Алехандро Аменабар. 1996. Испания

Тут вспоминается ещё одно кино — Tesis Алехандро Аменабара; у нас его назвали «Дипломной работой». Это один из первых фильмов о снаффе (не настолько глубоко и экзистенциально, как у Ханеке, но с верными смысловыми акцентами), а снафф-видео — именно то, что крутится сейчас в головах сегодняшних жестоких подростков. Там они убивают, расчленяют и насилуют других людей; пока ещё в головах, но всё идёт к тому, что подобное будет происходить и в реальности (впрочем, уже происходит). В «Дипломной работе» один из создателей снаффа, преподаватель университета, говорит: «Кино должно давать зрителю то, что он хочет». Так и подростки, какой бы парадоксальной ни казалась данная мысль, дают извращённому миру то, что он от них требует.

В конце же «Дипломной работы» один телеканал решает опубликовать найденный снафф. Фильм заканчивается тем, что пациенты больницы, точно зомби, пялятся в экран, изучая страшные кадры. Зло победило — оно вышло в широкий доступ. Так же произошло и с опубликованным видео из Керчи. Оно, как бы нас ни убеждали конъюнктурщики, не делает лучше.

Вопросы по-прежнему остаются. Почему мы столь охотно приняли матрицу жестокости, культа успеха и безжалостной борьбы за жизненное пространство? Почему уничтожили систему образования, низведя педагогов до обречённых существ, героически борющихся за выживание? Почему в стране едва ли не официально задекларирована идеология силы на грани с хамством? Почему разворочено и оплёвано первичное лоно семьи? Много, очень много тяжёлых, как волоколамский смог, вопросов. Ответов нет.

Но хорошо бы ответить. Однако что мы видим? Очередные «Пусть говорят» с Андреем Малаховым или кем-то ещё. Сытые морды, неумело изображая сочувствие, гутарят о трагедии в Керчи. И это даже не хайпожорство и желтуха, а кощунство и торжество тупости. Похоже на бесноватые пляски на костях, когда ноги разъезжаются на крови. Но у этого кровавого фарса есть вполне конкретные причины: поднять рейтинг и замылить истинные причины трагедии.

Поэтому сытые морды с видом обвинителей из ЧК задают вопрос: где была мать Рослякова? Гадкая женщина — такой они делают вывод. Но ответ другой: мать Рослякова пыталась выжить, работая санитарочкой в онкологии за 12 тысяч рублей, выжить и обеспечить сына. Потому что 13 миллионов людей в России живут за чертой бедности, а образование и медицина выоптимизированы настолько, что уже не дышат. Быть иначе не может в несправедливом кастовом обществе. И сытым мордам не в зомбоящике бы сидеть, а поработать санитарочками и учителями, чтобы понять ад за 12−15 тысяч рублей. Им бы в принципе ощутить, прочувствовать, как живут люди.

Но они этого не поймут. Как не поймут и того, что такие кабацкие ток-шоу, в коих они красуются, как в инфернальном цирке, способствуют расчеловечиванию и краху семейных ценностей. Ведь именно в них показывают патентованных хабалок и проституток, а ещё актеров, отказывающихся от своих детей, тем самым приговаривая институт семьи и оболванивая народ. И вот теперь сидит ведущий, похожий на холёного индюка, и делает вид, как ему больно от происходящего. А сытые морды мямлят банальности и доказывают, какое чудовище Росляков. Фарс на крови.

Цитата из к/ф «Оно». Реж. Андрес Мускетти. 2017. США, Канада Злой клоун Пеннивайз

Росляков, безусловно, чудовище, да, но он порождение инкубатора чудовищ. И инкубатор этот работает и будет работать на полную мощность, потому что подлинных причин трагедии не называют, а в лучших пропагандистских традициях кормят зрителя фекалиями, присыпанными ванилью лицемерия. Нынешняя российская медиаповестка с восторжествовавшим кабаком, диктатом жестокости и силы, лицемерным враньем о мифическом величии — одна из причин подобных трагедий. И те люди, кто сейчас, отливая зловещими бликами, паразитируют на трагедии в Керчи, фальшиво вздыхая и предлагая банальности, отставшие от реалий на 10−15 лет, на самом деле должны не умничать, а каяться. Ведь они — соучастники преступления. Каждый вечер они несут в дома звенящую инфернальную пошлость.

Но с таким подходом, когда видео бойни транслируется для всех, а вместо обсуждения подлинных причин трагедии федеральные каналы паясничают и лицемерят, мы обречены на воспитание других чудовищ, на пробуждение самых низменных, самых гадких и убийственных порывов. Они выйдут из тех, кого, камуфлируя реальные проблемы, оболванивают кабацкими историями и «патриотической» пропагандой.

Но подобное не сработает. Наоборот, сделает только хуже: наплодит монстров, для которых ни человеческая жизнь, ни нормальные отношения ничего не стоят. Это «видео Бенни» для всех россиян, ожидающих нового эфира из обители зла. Ещё больше грязи и ещё больше крови; как пел шок-рокер, убей меня в прайм-тайм, только сделай это красиво. Либо кто-то слишком глуп, либо он решил, что ад в стране должен продолжаться. В конце концов, он даёт весьма неплохие рейтинги.