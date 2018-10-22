Итак, 15 октября т.г. чрезвычайный и полномочный посол США, завершающий дипломатическую миссию в Республике Армения, Ричард Миллс в интервью англоязычному порталу EVNReport выступил с прощальными октябрьскими тезисами — поучениями Армении и армянскому народу. Примечательно, что, предваряя интервью с послом, портал как бы обозначил главные итоги (вехи) его деятельности, как-то: «После службы в Армении более трех лет посол США Ричард Миллс готовится покинуть страну, которая была глубоко преобразована (читай, под его непосредственным руководством — А.Г.). Говоря о времени своего пребывания в Армении, посол Миллс размышляет о некоторых радикальных изменениях, произошедших с Бархатной революцией (Velvet Revolution), о проблемах по достижению прочного и мирного урегулирования конфликта в Арцахе (Нагорный Карабах) и о том, что армянской народ должен быть готов к сложным отношениям с Ираном в будущем» («U.S. Ambassador Mills: I leave inspired and Hopeful» или «Посол США Миллс: Я покидаю Армению с вдохновением и обнадеженный», www.evnreport.com, 15 октября 2018 г.). Что же звучит весьма откровенно — запланированная и годами тщательно готовившаяся Velvet Revolution (то есть государственный переворот) состоялась, а обнадёженность посла обусловлена тем, что прямыми угрозами и шантажом со стороны активистов тоталитарной религиозной секты «Слово жизни», агрессивных представителей ЛГБТ-сообщества и «интеллектуалов» из соровских общественных организаций и иже с ними сведена к минимуму реализация конституционного права по избранию Национальным собранием Республики Армения (далее НС РА) нового премьер-министра после отставки действующего, усугубившаяся фактом неприкрытой поддержки идеи проведения внеочередных выборов в НС РА в декабре т.г. так называемой «Венецианской комиссией» (консультативным органом по конституционному праву). Так вот, председатель этой комиссии Джанни Букиккио на днях побил все рекорды беспринципности и наглядной демонстрации двойных стандартов, но при этом и благодаря этому завоевавал лавры ангажированности. Так, по итогам обсуждений между Венецианской комиссией и и.о. первого заместителя премьер-министра Армении Арарата Мирзояна в ходе 116-й сессии Венецианской комиссии председатель этого ведомства Джанни Букиккио выступил с заявлением, в котором «признает конкретную ситуацию в Армении, которая требует проведения досрочных выборов (с берегов Венецианского залива, видимо, сей «факт» четко просматривается — А. Г.); приветствует приверженность властей Армении соблюдению международных стандартов при пересмотре Избирательного кодекса (пример чему он показывает лично, когда вместо положенных 6 месяцев для рассмотрения Избирательного кодекса выступает с заявлением по документу, который НС РА даже еще не утвержден — А. Г.); отмечает, что предлагаемые поправки преследуют легитимные цели и кажутся в основном позитивными; приветствует, в частности, все шаги, предпринятые для содействия упрощению реализации права голоса, расширения доступа к средствам массовой информации, прав наблюдателей и в целом прозрачности избирательного процесса, а также борьбы с избирательными фальсификациями; приветствует отмену ограничений на число участников коалиций, которые будут сформированы после первого раунда в соответствии с ключевой рекомендацией Венецианской комиссии и БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека — А.Г.)». Что же, здорово, подумает читатель. Однако весь вопрос в том, что Избирательный кодекс, о котором столь бережно отзывается Дж. Букиккио, повторюсь, еще не обсужден на заседании НС РА, ну и, естественно, не принят. Второе, что бросается в глаза, это то, что по имеющейся практике проект Избирательного кодекса направляется на рассмотрение Венецианской комиссии после его утверждения НС РА, и официально направляется парламентом страны, а не представителем исполнительной власти, будь он и и.о. премьер-министра, тем более представляющего в парламенте политическую силу, по образному выражению Н. Пашиняна, с «тремя надёжными депутатскими голосами». Уже не говорится о том, что крупные изменения в избирательной системе — упразднение региональных списков кандидатов (рейтинговой системы), которые должны быть произведены в течение года, предшествующего выборам (как это определено предписаниями самой Венецианской комиссии), упоминаются в заявлении Дж. Букиккио между прочим, мельком. Председатель Венецианской комиссии одновременно отмечает, что эти оговорки менее актуальны, если между политическими силами существует консенсус относительно изменений. Заметим, что к моменту опубликования текста заявления еще никакого консенсуса по данному вопросу достигнуто не было, а свидетельством имеющегося консенсуса может быть только консолидированное принятие всеми политическими силами, представленными в парламенте, Избирательного кодекса. Словом, уже стало очевидным, что отдельным влиятельным кругам Запада ну позарез нужны внеочередные парламентские выборы в Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Ричард Миллс

Marcin Konsek Национальное собрание Армении

Возвращаясь к интервью посла, зададимся вопросом: а чем нас удивил посол США Ричард Миллс. Прямо скажем, в его интервью есть немало весьма опасных, а в отдельных случаях оскорбительных для Армении и армянского народа пассажей. Однако обо всем этом по порядку. Важно отметить другое — все перлы посла, которые можно охарактеризовать как открытое вмешательство во внутренние дела суверенной Армении, как и следовало ожидать, остались без адекватного реагирования со стороны действующих властей. Разве что и.о. премьер-министра РА Н. Пашинян весьма безлико среагировал на довольно-таки опасное провокационное заявление Р. Миллса, а именно: «Я был удивлен, когда я впервые приехал сюда (в Армению — А.Г.) и узнал, что большинство армян, которых я встречал, были категорически против возвращения оккупированных территорий в рамках переговорного процесса. Понимание переговорного процесса долгие годы заключалось в том, что эти территории изначально были заняты, чтобы в дальнейшем быть использованными в рамках формулы «территории (земли) — в обмен на мир». На подобное, прямо скажем, ложное высказывание посла и.о. премьер-министра Н. Пашинян ответил ничего не значащим предложением: «Заявление завершающего дипломатическую миссию в Республике Армения Чрезвычайного и полномочного посла Ричарда Миллса можно считать месседжем уходящего посла». А между тем Н. Пашиняну не помешало бы поинтересоваться у посла, кто его уполномочил искажать, причем грубо искажать, суть пяти заявлений президентов США, России и Франции по Нагорно-Карабахскому конфликту, под каждым из которых стоит подпись президента США Барака Обамы. Неужели он так обижен на экс-президента США, который к тому же летом 2014 года назначил его, Ричарда Миллса, послом в Армении, что столь цинично искажает суть документа, под которым стоит подпись Обамы. Ведь своим заявлением «территории (земли) — в обмен на мир» Р. Миллс, еще и еще раз повторюсь, грубо искажает суть пяти совместных заявлений, сделанных — в 2009 г. в итальянской Аквиле, в 2010 г. в канадском Мускоке, в 2011 г. во французском Довиле, в 2012 г. в мексиканском Лос-Кабосе и, наконец, в 2013 г. в североирландском Эннискиллине (Лох-Эрн). Для справки еще и еще раз заметим, что во всех этих документах стоит подпись президента США Барака Обамы, в то время как в разные годы заявления подписывали действующие президенты РФ Дмитрий Медведев и Владимир Путин, президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд. Так вот, ни в одном из пяти совместных заявлений не обозначена формула «территории (земли) — в обмен на мир». Более того, во всех пяти заявлениях президенты США, России и Франции последовательно и однозначно отвергали военное решение конфликта. Примечательно, что в тексте последнего совместного Лох-Эрнского заявления (от 18 июля 2013 г.) даны как бы обобщающие оценки, исключающие возможность разночтения. «Мы по-прежнему твердо уверены в том, что положения, содержащиеся в заявлениях наших стран, сделанных за последние четыре года (подчеркнуто мною — А.Г.), должны стать основой справедливого и прочного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Эти положения необходимо рассматривать как единое целое, так как любая попытка отдать предпочтение одному из них перед другими исключает возможность принятия сбалансированного решения (подчеркнуто мною — А.Г.)», — говорится в заявлении президентов. Они также отметили, что: «Применение военной силы, в результате которого сложилась текущая ситуация конфронтации и нестабильности, не разрешит конфликт. Возобновление военных действий будет иметь катастрофические последствия для населения региона и приведет к человеческим жертвам, дальнейшим разрушениям, огромным финансовым затратам. Мы решительно призываем руководителей всех сторон еще раз подтвердить приверженность хельсинкским принципам, в частности, принципам неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности, равноправия и права народов на самоопределение». Не хочется верить, чтобы о наличии этого своего рода обобщающего документа не знали бы как Н. Пашинян, так и Р. Миллс. Тогда вполне резонно задаться вопросом: а чем обусловлен этот ничем не подкрепленный месседж американского посла и откровенно ни о чём не говорящий, беззубый ответ «народного» премьера Н. Пашиняна? Невольно приходишь к выводу, что Р. Миллс вполне осознанно сделал подобное заявление именно сейчас, накануне визита советника президента США по национальной безопасности Джона Белтона в Россию, Грузию, Азербайджан и Армению. Ведь не является секретом, что Вашингтон будет выстраивать новую политику в регионе Южного Кавказа, который граничит с двумя геополитическими противниками США — Ираном и Россией. Влияние на политические процессы в нашем регионе, естественно, будет преследовать вполне определенную цель — создать нестабильность в южном подбрюшье России и у северных границ Ирана. Поэтому отнюдь неслучайно Р. Миллс в своем интервью откровенно заявил о том, что «армянский народ должен быть готов к сложным отношениям с Ираном». Чем они могут обернуться для Армении, у которой из четырех соседей границы с двумя из них закрыты, не трудно представить. А в качестве инструмента давления на официальный Ереван посол продекларировал подобающую обстоятельствам провокационную и неприемлемую формулу «территории (земли) — в обмен на мир». Ведь своим этим заявлением Р. Миллс, по сути, провоцирует не подконтрольного себе Н. Пашиняна, а президента Азербайджана Ильхама Алиева, фактически подсказывая ему и азербайджанской аудитории мысль о том, что, дескать, посмотрите, как неконструктивны армяне, которые не хотят возвращать азербайджанские земли. То есть мы имеем дело с завуалированным призывом к Азербайджану начать войну. Слова посла звучат куда более зловеще, чем может показаться. Ведь он прекрасно знает, что в ходе всего переговорного процесса речь шла о формуле «территории (земли) — в обмен на статус Нагорного Карабаха». Однако справедливости ради отметим, что предложенная послом формула, скорее всего, не так уж чужда для и.о. премьера Н. Пашиняна. Вспомним, что на специальном заседании НС РА от 1 мая 2018 г., в повестке которого был вопрос о выборах премьер-министра РА, депутаты парламента от Республиканский партии Армении Арман Сагателян и Мигран Акопян в своих выступлениях озвучили и представили коллегам номер газеты «Айкакан Жаманак» за 22 мая 2001 года, в котором была напечатана статья за подписью в тот период главного редактора этой газеты Никола Пашиняна. Статья вышла под патетическим заглавием «Землю сохраняют любовью, знайте». В ней Н. Пашинян, в частности, пишет «И стало быть, меня удивляет, что в нашей стране еще есть люди, которые имеют иллюзии относительно захваченных территорий. Давайте деликатно обойдем данную болезненную сторону вопроса и рассмотрим вопрос с точки зрения правил игры. Я не принимаю такую точку зрения, что хорошая дипломатия может сделать так, чтобы эти территории не были бы возвращены Азербайджану … Ведь эта страна (имеется в виду Армения — А.Г.) не имеет хозяина, и мы, кто должны быть хозяевами этой страны, оставив наше, хотим стать хозяевами чужого » (подчеркнутую мною — А.Г.). Такие вот откровения, и на этом фоне, возрази Н. Пашинян американскому послу, тот мог бы ответить ему как минимум, его же вышеприведенными «пацифистскими» мыслями.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Чтобы у читателей не сложилось впечатление, что я ушел от разъяснения о ранее отмеченных скрытых оскорблениях, содержащихся в интервью Р. Миллса в адрес Армении, приведу небольшую выдержку из его интервью: «Он (посол Миллс — А.Г.) отметил, что происходящее в Армении может закончиться как у Манделы и Мугабе», и хотя он чувствует, что Армения следует путем Манделы, «вы должны быть бдительными и внимательными, в этот переходный период, время перемен, как сказал премьер-министр». Таким образом, неся подобную ахинею, посол Р. Миллс, по сути, сравнивает Республику Армения до государственного переворота или так называемой «бархатной революции», а по его же словам, до событий апреля-мая 2018 г., с режимом апартеида в Южно-Африканской Республике в период с 1948 по 1994 годы, конец которому положил лидер Африканского национального конгресса (АНК) Нельсон Мандела, который после победы АНК в парламентских выборах ЮАР 10 мая 1994 года вступил в должность президента этой страны. Ведь надо иметь, мягко выражаясь, не поддающуюся здравому смыслу фантазию, чтобы делать такое сравнение. Между тем, если внимательно вдуматься, то в этом сравнении заключено, на первый взгляд, завуалированное иносказание, а скорее недвусмысленная поддержка ими же самими созданной «новой Армении», которая уже подвела страну к опасной черте — расшатыванию государственности путем откровенной дискредитации институтов власти. Ведь грош цена государственным институтам, когда министры правительства освобождаются от занимаемых должностей на улице, под улюлюканье экзальтированной толпы, естественно, они снимаются с занимаемых министерских должностей отнюдь не из-за провалов в работе, а с целью публичной порки политических сил, которые наивно поверили в благие намерения «народного» премьера и содействовали его избранию.

Արշավիր Посольство США в Ереване

Что же касается высказывания Р. Миллса о том, что «происходящее в Армении может закончиться, как … у Мугабе», то это умозаключение посла звучит сколь двусмысленно, столь же и зловеще. Двусмысленно в том смысле, что болезненное, неуёмное желание Н. Пашиняна любой ценой сохранить должность премьер-министра РА за собой, путем торпедирования всякой возможности обсуждения на специальном заседании НС РА какой-либо другой кандидатуры на избрание в этой должности, кроме себя любимого, наталкивается на откровенный шантаж и угрозы «от имени народа», а на деле со стороны агрессивного меньшинства, что уже явным образом просматривается, а не от всего народа Армении. В этой связи следует отметить также неприкрытый факт втягивания в антиконституционные действия президента РА Армена Саркисяна, который вот уже двадцатый день, в силу известных обстоятельств, не подписывает закон «О внесении изменений в Конституционный закон РА «О Регламенте Национального Собрания», принятый НС РА 2 октября т.г. Заметим, что на утверждение президентом законов, принятых НС РА, отводится 21 день, срок которого в данном случае истекает 23 октября 2018 года. Не хочется выглядеть в роли этакого провидца, однако логика происходящего в Армении подводит к мысли, что президент РА перешлет этот закон на рассмотрение Конституционного суда Армении, хотя по мнению квалифицированных специалистов по конституционному праву, никакой надобности в этом нет. Бесспорно, всё, что происходит сегодня в РА, в дальнейшем будет осмыслено и соответствующим образом квалифицировано и оценено.

U.S. Department of State Армен Саркисян

Между тем мы прекрасно понимаем, что утверждение этого закона во многом поспособствовало бы созданию возможностей для гарантированного проведения заседания НС РА по избранию демократическим путем премьер-министра страны вместо ушедшего в отставку Н. Пашиняна. Более того, население страны, во всяком случае его сознательная часть, которая ныне безмолвствует, смогло бы более беспристрастно оценить действия подстрекаемых Н. Пашиняном его почитателей из тоталитарной религиозной секты «Слово жизни», агрессивно настроенных представителей ЛГБТ-сообщества, сотен и сотен соросовских и иже с ними грантопоедателей. Видимо у наших безмолвствующих ныне граждан могло бы пробудиться желание объяснить тысячам обезволенных нуждой людей, нашим согражданам и честным молодым людям с горящими глазами, которые поверили в лозунги «народного» премьера, о крайней опасности и авантюризме политики Н. Пашиняна, который, быть может, сам того не ведая, стал инструментом в противоборстве в регионе Южного Кавказа глобальных игроков. При этом сделанный «народным» премьером выбор покровителей из-за бугра грозит не только неизбежным его личным фиаско, но, что несоизмеримо важнее, потерей государственности Армении и Арцахской Республики. И это не есть преувеличение. Возвращаясь к аналогии с Мугабе, мы вправе подумать и о том, что Р. Миллс, хотя и не верится, может, усмотрел в поведении Н. Пашиняна стремление, как и у Мугабе, всеми правдами и неправдами оставаться 30 лет у власти. Что же касается возможного зловещего смысла в словах посла, то возможное отстранение Н. Пашиняна за неизбежный провал работы в должности премьер-министра РА, видимо, представляется Р. Миллсом как возврат Армении в состояние, идентичное с существованием Зимбабве при правлении этой страной диктатора Роберта Мугабе. Поэтому посол с улыбкой на лице, чтобы не нагнать страху, дает интервью, в котором поучает своих армянских воспитанников, как им быть и жить далее. Что называется — дожили, когда нынешнее руководство Армении с благоговением и раболепием внимает словам Р. Миллса, сравнивающего древнейшую армянскую христианскую цивилизацию с режимом апартеида или дикой диктатуры, при этом по-ковбойски бесцеремонно вмешивается во внутренние дела суверенного государства — Республики Армения. Впрочем, молчание властей предержащих Армении вполне объяснимо. Это молчание обусловлено либо абсолютной неадекватностью последних занимаемым ими должностям, либо осознанием собственной ангажированности со стороны дяди Сэма, а скорее всего — наличием одновременного присутствия этих двух факторов. Подобная бесцеремонность посла стала возможной также и вследствие того, что, выступая в армяно-американской торговой палате 9 октября т.г., американский посол назидал: «Я озабочен поступающими ко мне (видимо, в его представлении, как к третейскому судье — А.Г.) сигналами о том, что кое-кто в правительстве Армении считает нужным сосредоточить ограниченные ресурсы правительства в высокотехнологичных секторах (подумать только, что за вопиющая «наглость» со стороны правительства — самостоятельно перераспределять ограниченные ресурсы — А.Г.). Мне известно о ресурсах, которые по этой причине уже были изъяты из таких отраслей, как виноделие, туризм и горнодобыча». И это, повторюсь, при раболепном молчании «народного» премьера и руководимого им правительства. В этих условиях было вполне ожидаемо (с точки зрения последовательного отстаивания интересов своего стратегического союзника), когда 17 октября т.г. на традиционном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова без обиняков назвала сие происходящее в Армении своими именами, а именно: «При этом о вмешательстве во внутренние дела суверенного государства (имеется в виду Армении — А.Г.) посол (Ричард Миллс — А.Г.) говорил без тени смущения, более того, с гордостью. Ведь якобы всё это было оправданно и нужно для реализации благой цели — «сделать Армению более справедливым и транспарентным обществом».

Navy.mil Роберт Мугабе

P.S. В условиях засилья в армянском обществе всевозможных общественных организаций, разного рода коммерческих фондов, щедро финансируемых фондом Сороса и ему подобных подрывных структур, деятельность которых нацелена на расшатывание армянской государственности и создание зоны нестабильности у южных рубежей Российской Федерации, назрела острая необходимость объединения всех патриотических сил Армении с целью организации системного отпора действиям со стороны этих деструктивных сил. И благо, что осознание опасности, нависшей над армянской государственностью, породило честное стремление оказать помощь братскому армянскому народу в сложный период его новейшей истории, как не раз бывало и ранее, вызрело у наших российских коллег, испытанных друзей Армении и армянского народа. Речь о весьма востребованной и крайне актуальной инициативе, с которой на днях выступил известный политический деятель, депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации I, V, VI и VII созывов, первый заместитель комитета председателя Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Федорович Затулин. Так вот, Константин Федорович выступил с предложением создать «Лазаревский клуб». Даже выбор названия клуба — Лазаревский — продуман весьма тщательно. Ведь именно имя Ивана Лазаревича Лазарева символизирует особое отношение России к армянам, которым после обоснования в Российской империи предоставилась возможность переселить в Россию десятки тысяч армян, обустроить, создать условия для развития их просвещения, духовности и культуры. Ведь в те годы Армения была лишена государственности, и значительная часть ее населения проживала на исконных армянских землях, оказавшихся под владычеством Османской империи. Благородную деятельность Ивана Лазаревича Лазарева для судеб армянского народа невозможно переоценить. Он много добрых дел сделал и для своей второй родины — России, что не осталось незамеченным. Так, в 1774 году императрица Екатерина II жалует роду Лазаревых дворянство, а самого Ивана Лазарева назначает советником по восточным делам и советником Государственного банка России. Я специально раскрыл некоторые вехи из жизни нашего великого соотечественника, которые накладывают высокую ответственность на отцов-основателей и членов «Лазаревского клуба». Не скрою, что замысел создания клуба, который станет добровольным объединением граждан России и Армении, нацелен на решение очень востребованных задач, четко и ясно сформулированных Константином Затулиным в проекте Обращения к российской и армянской общественности. Уверен, что Обращение будет встречено с одобрением со стороны искренних патриотов Республики Армения, а стало быть, и патриотов братской Российской Федерации.

Иоганн Баптист Лампи Старший. Иван Лазаревич Лазарев. 1790

В заключение статьи хотелось бы завершающему свою дипломатическую миссию в Республике Армения послу США Ричарду Миллсу, который предрек Армении судьбу — идти путем Манделы или Мугабе, откровенно заметить, что за три с небольшим года работы в Армении он так и не понял, в какой он стране пребывал. Обидно, обидно за Соединенные Штаты Америки, за эту великую страну.