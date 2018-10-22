Не секрет, что Запад в своей подрывной работе все последние годы усиленно формировал идеологическую основу для будущих действий против России. А если точнее, легитимизировал их в общественном сознании, обосновывая информационными выдумками, спекуляциями и откровенным подлогом. При этом сама сложившаяся ситуация не имеет никакого отношения к Крыму, Сирии, политическому строю или внешней политике страны, а целиком и полностью основывается на том, что Россия снова набирает обороты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

То, что со стороны англосаксов мы видим двойные стандарты, элементарно — сравним провокацию британских спецслужб со Скрипалями и реальное убийство саудитами представителя одного из влиятельных кланов в Турции журналиста Хашогги. В одном случае мы имеем крик на весь мир, во втором — многие на Западе вообще хотят представить дело так, как будто ничего и не было, никакой расчлененки в саудовском посольстве в Турции.

Нынешняя идеологическая работа против «русских» имеет системный характер, одинаковые исторические причины и проводится далеко не в первый раз. Незадолго до втягивания Российской Империи в Первую мировую войну и организации революции Менделеев писал: «При нынешних темпах развития к середине XX века у нашей страны будет 600 млн жителей», а Пётр Столыпин добавлял: «Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней страны».

Как только это стало очевидно для Запада, необъявленная война против России началась. Первая мировая, вступить в которую императорский дом умоляла Британия. Затем революция с британскими же корнями, распад страны, потеря населения, попытка разделить территорию на куски с интервенцией иностранных войск. Вновь очередной бурный рост и вновь осознание Западом конкурентной угрозы. Очередное формирование антироссийского блока, теперь уже против СССР, и снова война.

Французский антисоветский плакат. Всем народом проголосуем против прислужников Сталина. 1934

До 2014 года Россия переживала бурный подъем, отчасти продолжается он и сегодня. Идея Путина об объединении Евразии, объявление Кремля о независимости страны, Мюнхенская речь 2007 года, операция «по принуждению к миру» Грузии, возрождение армии, вмешательство в планы США на Украине и Крыму, лишение Штатов ключевого контроля над энергопотоками и террористическими «армиями», Ближний Восток и Сирия, Африка и новые альянсы, и наконец, заявка на будущее озвученная в марте 2018 года:

«Нам нужно понимать, — сказал тогда президент страны, — что без современного здравоохранения, образования, инфраструктуры, без современной науки, без современных технологий, без робототехники, генетики, биологии нам невозможно будет сохраниться как суверенной стране. Мы находимся на пороге смены технологического уклада, и тот, кто опоздает в этом соревновании, мгновенно окажется в зависимости от других. Я хочу еще раз это подчеркнуть — такая страна попадет в полную зависимость от лидеров данного процесса. Мы не можем этого допустить, и даже более того, у нас есть все компетенции и всё необходимое для того, чтобы самим стать одним из лидеров этого прогресса».

Говоря проще, Россия не просто вышла из-под контроля коллективного Запада во главе с США, но и успешно усиливалась прямо под консолидированным давлением. А в 2018 году и вовсе заявила, что намерена стать одним из будущих лидеров технологического рывка, на старте которого уже выстраиваются ведущие страны мира.

Kremlin.ru Послание президента Федеральному Собранию. 01.03.2018

Зная это, не сложно понять, почему, как и ранее в подобные исторические моменты, англосаксонский мир снова консолидирует Запад против России. В этом нет ничего нового, но именно это отвечает на вопрос «почему».

Навязывая представления о русских как о «вселенском зле», Запад преследует те же исторические цели, что и ранее. Столетиями, в моменты роста силы и влияния страны, этот процесс повторялся снова и снова. Иногда в этническом контексте, иногда в культурно-историческом ключе, но Запад всегда обесчеловечивал Россию, дабы остановить ее развитие и доказать своим народам, что против «вселенского зла» — любые средства хороши.

В сегодняшнем мире, где ключевые проблемы Запада снова достигли пика — отсутствие новых рынков сбыта, невозможность обнулить систему, начав новую мировую войну, критический объем долгов, появление реальных конкурентов и сложность с началом новых вторжений, константой остается лишь одно — Россия, которая является преградой на пути решения данной проблемы. Будучи сердцем Евразии, наша страна остается закрытыми воротами в колоссальную кладовую мировых природных запасов и вместо того, чтобы «знать свое место», отказывается делиться ими, когда приказывает «цивилизованный мир».

Более того, она «ворует» ресурсы прямо из-под их носа, возвращая себе треть мировых ресурсных запасов в Арктике, вновь объявляя отобранную в 90-е годы территорию своей. Бьет по самому ценному — мировым торговым путям, контроль над которыми всегда был основой западного гегемонизма, строит Северный морской путь, участвует в китайском Шелковом пути, перенаправляет на Транссиб и БАМ товарные потоки, причем из Японии, Южной Кореи и прочей «экспортной» Азии, «подчиняющейся» США.

Постоянно мешает «демократическим» вторжениям в богатые ресурсами страны, не дает получить контроль над линиями поставок энергоносителей, имеет наглость требовать равного отношения и исполнения международных норм, в конце концов, еще и развивается, хотя давно должна была стать «разорванной в клочья» региональной державой. Разве не очевидно, что демонизация «этой страны» просто необходима, ведь нынешние меры противодействия не срабатывают в этот раз.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На пути к миру лежит Россия

И англосаксы приступили к делу. С 2018 года была запущена новая информационная стратегия — «когнитивная концепция противодействия России». В ее рамках активно открываются новые «фабрики троллей» для сети интернет, блокируются российские и альтернативные источники информации, покупаются и прибираются к рукам популярные «лидеры мнений», СМИ становятся еще более ангажированными, при первых же признаках сводя все к образу «врага». Экономического — в лице Китая, и военно-политического — в лице нашей страны. Всякий раз, когда в мире происходит хоть что-то плохое, выясняется, что за этим стоят «руки Кремля».

На первый взгляд, приемы англосаксонской пропаганды действительно выдают успехи, но реальность в современном мире куда более сложна. Парадокс «параллельных информационных реальностей» — это всё, чего пока добилась западная машина. Абсолютно невозможный ранее плюрализм мнений, проявившейся благодаря интернету, блогосфере и альтернативным СМИ, активно мешает русофобскому процессу.

В то время как опросы общественного мнения неизменно показывают растущее желание большинства жителей ЕС наладить отношения с Москвой, ведущие СМИ Запада говорят, что всё обстоит с точностью до противоположного.

Яркий пример этому — Германия, где даже обыденное понятие «понимающий» Россию или «понимающий» Путина преподносится прессой как ругательство, а заодно повод для клейма. Неудивительно, что при столько грубом подходе даже ежегодный доклад флагманской американской компании Edelman, Trust Barometer, ярко показывает, что с 2014 по 2018 год уровень доверия к СМИ по всему западному миру активно падает.

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

Учитывая вышеописанное, лишь сейчас становится очевидным, насколько верным было решение начать возрождение страны с двух простых вещей — снятия долговой «удавки» и укрепления обороны на основе новых вооруженных сил. К нынешнему моменту мы увидели, что политики Запада, пережившие холодную войну, ушли, и осознание хрупкости мира ушло вслед за ними. Запад бездумно раскручивает спираль эскалации, и, если бы Россия заранее не позаботилась о том, чтобы ограничить ее паритетом стратегических и конвенциональных возможностей, неверные решения, которые в политике, как известно, стоят мира, давно были бы воплощены.

Теперь Запад делает ставку на психологическую обработку населения, жителей Запада и граждан РФ. Однако пока это по большей части приводит к возрождению национальных чувств и еще более ярому желанию независимости.

Представления 90-х годов о том, что окончание холодной войны стало окончательным триумфом для западной демократии, к счастью, оказалось ложным. Последствия использования информационных технологий слишком сильно изменили мир. Они уже внесли новый вид конкуренции в конфликты между великими державами, благодаря чему насильное навязывание западной и американской пропаганды, культуры, ценностей и однополярных мнений не принесло результата.

Даже объявление общего врага по давно зарекомендовавшим себя сценариям и то начало приводить к противоположным результатам. К возрождению национализма и борьбе стран за независимость. В ряде государств ЕС, в Японии, в Южной Корее и прочих ключевых союзных странах Америки желание избавиться от вашингтонского диктата растет. А одновременно с этим растет и роль доказавшей свою силу и способность сопротивляться не только Вашингтону, но и коллективному давлению «вассалов» США России.

Юлий Ганф. В тесном кругу

Так, вместо очернения нашей страны, действия западных СМИ и политико-экономическое давление приносят побочные результаты — все те, кто ранее желал получить право на суверенитет и управление своими делами без вмешательства, видят в Москве единственную альтернативу и опору в современном мире. Единственный пример, показавший, что и они могут совершить этот шаг, воспользовавшись российской протекцией и защитой.

Делегации стран — союзников США в Кремле, от высших монарших особ дома Саудов до Китая, Японии, Австрии, Италии и прочих стран, тому явное доказательство. В конце концов, провал всех попыток политической изоляции России произошел не из-за действий Москвы по его прорыву, а из-за визитов самих западных делегаций, занимающих очередь в Кремле.

Ввиду этого попытки давления на умы россиян лишь усилятся. Операции в сети интернет со стороны создаваемых Западом структур, подразделений и институтов станут фокусом агрессии и будут непременно нарастать. Продолжатся попытки переписывания истории, появятся новые поводы для разжигания «революционных» настроений, для работы «пятой колонны» и скупки «лидеров мнений» на деньги и ресурсы из США. Тем не менее простых решений у Вашингтона уже не будет. Россия перекрыла большинство традиционных мер по деструктивной игре против суверенности страны.

При наличии или создании определенных условий Запад гарантированно использует информационные технологии и интернет для объединения недовольства в действия. Революция в России давно зарекомендовала себя как наиболее выгодный и действенный вариант. Вырастить нового харизматичного лидера, сформировать информационный повод куда проще, чем воевать и давить на страну, покорить которую не смог ни один внешний враг за всю историю.

О. Савостюк, Б. Успенский. Враг не дремлет. Будь бдителен! 1961

Это значит, что людям в нашей стране стоит быть внимательнее. Отделять «зерна от плевел», иметь в виду новые подходы и понимать, что раз уж либеральный проект дискредитировал себя, новые попытки будут под новыми личинами: ультра-патриотических движений, псевдо-коммунистических или каких-либо других.

Безусловно, у граждан России есть поводы для внутреннего недовольства, но в сложившихся условиях решать свои проблемы необходимо самостоятельно, а не повторять исторические ошибки, раз за разом приводящие к отказу от Родины на радость внешнему врагу.