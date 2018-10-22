Итак, «вдруг пришедшая в голову» президента Путина идея о мирном договоре с Японией без предварительных условий отвергнута. Этого и следовало ожидать, ибо, как уже неоднократно доводилось писать, японскому правительству нужен не мирный договор, который выполняет лишь роль ширмы, а Курильские острова с их богатейшими экономическими зонами, переход которых под суверенитет Страны восходящего солнца японцы вместе с американцами замыслили еще в 50-е годы прошлого столетия. Поразительно, но кое-кто из японцев еще и обиделся, называя предложение Путина чуть ли не оскорбительным, ибо оно-де не учитывает интересы и чаяния японского народа. Ну, а о том, что у российского народа могут быть свои интересы и чаяния, здесь как-то не задумываются. Ибо здесь в ходу революционный лозунг «Даешь!».

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

Причем «Даешь!» всё и сразу. А то, что у Японии нет никаких юридических оснований требовать южные Курилы, большинство японцев просто не знают. Не знают они и о том, что целью японского правительства в 50-е годы прошлого столетия при прекращении состояния войны и установлении между двумя странами дипломатических и иных отношений в полном объеме были вовсе не четыре якобы «исконных» острова, а только остров Шикотан и острова Хабомаи, то есть территории, именуемые в нашей стране Малой Курильской грядой. Зато они знают о притязаниях японских правых националистов на все Курилы до Камчатки и южную половину Сахалина, якобы незаконно оккупированные Советским Союзам. Об этом им почти каждодневно напоминают истошные крики фашиствующих молодчиков, разъезжающих под аккомпанимент военных маршей по Токио и другим городам страны в «украшенных» флагами милитаристской Японии черных напоминающих фуры пропагандистских автомашинах с мощнейшими громкоговорителями.

Карта курильских островов и владение ими с течением времени

Так что тем из наших людей, кто полагает возможным удовлетворить требования «изнывающих от безземелья» японцев, следовало бы знать, что аппетиты замышляющих пересмотр итогов Второй мировой войны весьма обширны и разнообразны. Ну, а что касается нехватки территории, то ее вовсе не так мало, например, на одном из основных островов Страны восходящего солнца — Хоккайдо. Неплохо было бы этим сердобольным людям, которые предлагают «пожалеть» японцев и подкинуть им земельки за наш счет, заглянуть в справочники и узнать, что по размеру своей территории Япония превышает такие ведущие страны мира, как Великобритания, Германия и Италия. Или, например, Япония по площади в два раза превосходит не считающую себя «маленькой страной» Белоруссию.

Хотелось бы сообщить читателям и о том, что по площади акваторий исключительных 200-мильных экономических зон (ИЭЗ), включая территориальные воды, Япония занимает 6-е место в мире, уступая лишь США, Франции, Австралии, России и Канаде. Это обеспечивает ей владение 6852 обитаемыми и необитаемыми островами, каждый из которых омывают 200-мильные ИЭЗ. Общая площадь территориального моря и ИЭЗ составляет 4,48 млн кв. км, что в 12 раз превышает наземную территорию страны (377,9 тыс. кв. км).

Но вернемся к «обидам» и плохо скрываемому раздражению, с которыми японское правительство отвергло попытки российского лидера подписать мирный договор, оставив объявленные Токио в нарушение всех международных законов и правил «своими» южнокурильские острова в покое и составе России. Раздражение вызвано тем, что, по сути, перечеркнуты многолетние усилия и ухищрения, направленные на осуществление реваншисткого замысла. Не убедило японцев и то, что Путин посулил после подписания мирного договора продолжить обсуждать всем надоевший «территориальный вопрос», а то и прописать в тексте мирного договора нерешенность проблемы территориального размежевания двух стран.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ

А вот по этому предложению вопросы могут возникнуть и возникают не только у японцев, но, полагаю, и у наших людей. Во всяком случае, автор этих строк воспринял такой поворот по меньшей мере с недоумением. Ибо смысл мирного договора, и особенно в случае с Японией, именно и состоит в урегулировании всех, подчеркну, всех вопросов послевоенного урегулирования. Иначе это не мирный договор, а какой-то другой. Например, нечто подобное заключенному в 2001 году российско-китайскому Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Если японское правительство согласится подписать такой договор, это будет определенным прогрессом. Но, как отмечалось выше, Японии нужны не декларации, а острова с омываемыми их богатейшими водами. Поэтому МИД Японии не без укора напомнил, что «Россия хорошо осведомлена о позиции Токио по мирному договору». И считает, что для начала нужно решить проблему принадлежности четырех островов Курильской гряды.

В этом официальном заявлении внешнеполитического ведомства Японии в действительности игнорируется и нарушается смысл и содержание достигнутой в 1956 году договоренности о принципах подхода к разрешению вопроса о территориальном размежевании. А именно о согласии советской стороны передать Японии в качестве жеста доброй воли Малую Курильскую гряду (Шикотан и Хабомаи), но только после заключения и вступления в силу мирного договора.

Подписание совместной Декларации СССР и Японии в Москве. 19 октября 1956 года

А теперь японское правительство произвольно расширило объекты гипотетической передачи, включив в них наиболее крупные и освоенные острова Большой Курильской гряды — Кунашир и Итуруп. Да еще и поменяло очередность действий, соглашаясь подписать договор только после согласия Москвы отказаться от этих имеющих политическое, экономическое и большое военно-стратегическое значение островов, а также проливов между ними и территориальных и хозяйственных вод.

Следует отметить, что нереалистичность такой постановки вопроса понимают всё большее число моих собеседников во время нынешнего пребывания на Японских островах. Услышав о том, что около 90 процентов наших людей выступают против ничем не обоснованных территориальных уступок Японии, японцы с гораздо большей, чем ранее, заинтересованостью спрашивают, распространяется это отрицательное отношение российкого населения на все «северные территории», как приучили называть японцев южнокурильские острова, или в России есть приверженцы возвращения к условиям «хрущевского компромисса». При этом всё больше становится тех, кто считает, что в создавшейся тупиковой ситуации может сработать народная мудрость о том, что «синица в руках лучше журавля в небе». Во всяком случае, в отличие даже от еще недавнего времени сегодня всё меньше японцев верят в успех политических усилий премьера Абэ, направленных на склонение российского руководства и лично президента Путина к территориальным уступкам. Последнее предложение всегда демонстрировавшего доброе отношение и расположение к Японии и японцам Путина «прекратить курильский пинг-понг» и подписать наконец-то мирный договор без неприемлемых для России и ее народа условий, полагаю, заставило Токио всерьез задуматься о том, правилен ли расчет на то, что якобы особо заинтересованная в Японии Москва рано или поздно всё же согласится «обменять» Курильские острова на японскую экономическую помощь.

Токио