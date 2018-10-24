Судя по всему, дни одного из основополагающих соглашений по безопасности — Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальность (ДРСМД) — сочтены. Президент США Дональд Трамп заявил, что США собираются выйти из ДРСМД в связи с тем, что Россия нарушает его. Помимо этого, появилась информация (со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме) о том, что США, скорее всего, не будут продлевать действие договора СНВ-III и, судя по всему, настроены на переговоры по какому-то новому соглашению или выходу из договора. Чем вызваны такие действия Вашингтона и к чему они ведут?

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетная шахта

Кому выгоден распад ДРСМД?

Дональд Трамп в своём заявлении о выходе из ДРСМД, помимо обвинений в сторону России (они новизной не отличаются), отметил, что США будут развивать этот вид вооружения, пока Москва и Пекин не согласятся на новую сделку. Надо сказать, что помимо США и СССР, ДРСМД никто и не подписывал, а значит, никаких ограничений на тот же Китай не накладывалось. В этом смысле Поднебесная обладала преимуществом перед Россией и США, активно развивала не только технологии межконтинентальных (максимальная дальность полета более 5500 км) и тактических баллистических ракет (максимальная дальность полёта менее 500 км), не запрещенных ДРСМД, но и баллистические ракеты средней дальности (БРСД). Особенно опасными многие в США считают единственные в мире противокорабельные баллистические ракеты DF-21D (одна из модификаций БРСД DF-21). Возможно США хотят развернуть на территории союзников в регионе некоторое количество наземных пусковых установок с крылатыми ракетами Tomahawk или же перспективных БРСД для обеспечения дополнительного давления на Китай.

Что касается российско-американского баланса сил, то на первом этапе больше выгод может получить Россия, так как Москва обладает уже фактически готовыми к серийному производству образцами как БРСД, так и крылатых ракет наземного базирования средней дальности. К БРСД можно отнести ракету РС-26 «Рубеж», которая, согласно имеющейся информации, может поражать цели как на средней дальности (от 2000 км), так и на межконтинентальной (6000−6500 км). У американских экспертов имелись подозрения, что межконтинентальные дальности были недоступны ракете, реально снаряжённой полным комплектом ядерных боевых частей. В таком раскладе она становилась неким обновлённым вариантом советской ракеты БРСД РСД-10 «Пионер». Эта мобильная система была способна доставить три ядерные боеголовки мощностью по 150 килотонн в тротиловом эквиваленте каждая на дальность до 4600 км (все ракеты этого типа были уничтожены после подписания ДРСМД). Что же касается «Рубежа», который является не то межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), не то БРСД, то этот проект был исключён из Государственной программы вооружений на период с 2018 по 2027 год (ГПВ-2027). Возможной причиной являлась нехватка финансов, а возможно, в некоторой степени, и определённая уступка в связи с американскими претензиями — с целью не допустить выхода США из ДРСМД.

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George Chernilevsky РСД-10 «Пионер»

Что касается крылатой ракеты наземного базирования средней дальности, то США достаточно продолжительное время обвиняют Россию в разработке ракеты 9M729, которая, по их мнению, обладает дальностью полёта более 500 км. Вполне вероятно, что это было некой подготовкой к возможному распаду ДРСМД, и де-факто речь идёт о наземной модификации крылатой ракеты морского базирования 3М-14 семейства «Калибр». В таком случае её максимальная дальность полёта превышает 2000 км. Именно в этой категории вооружения США также могут достаточно быстро наладить выпуск наземных пусковых установок для крылатых ракет Tomahawk (они были развёрнуты на территории Европы до подписания ДРСМД), однако это мало что даст Вашингтону — ВМС этой страны обладают носителями под тысячи крылатых ракет этого типа и вполне могут вести огонь по целям в России и Китае и без наземных пусковых установок. Для России же это реальная возможность увеличить количество развёрнутых «Калибров», так как военных кораблей, несущих эти ракеты, у страны очень мало.

Более неприятная ситуация для Москвы может сложиться через 5−6 лет, если в США будет принято решение разработать собственную БРСД — но намного более совершенную, чем Pershing II, которая обладала намного более скромными характеристиками (одна 80-килотонная боеголовка, максимальная дальность пуска около 1800 км), чем советский «Пионер» и до Москвы по своей дальности не дотягивала (как, собственно, и Tomahawk). Конечно, это потребует серьёзного финансирования и немало времени. Эти финансы нужно ещё получить у Конгресса, особенно учитывая тот факт, что одновременно с этим назрело время перевооружения и ядерной триады США — на подходе масштабные программы по разработке и производству новых стратегических подводных лодок типа Columbia (на замену устаревающим Ohio), по разработке и производству новых шахтных МБР на замену устаревающим Minuteman-III и нового стратегического бомбардировщика B-21. Тем не менее появление на территории Европы современных американских БРСД, с малым подлётным временем до целей в европейской части России (в том числе в Москве), будет достаточно неприятным фактором, прямого ответа на который нет (российские БРСД могут поражать только цели в Европе, но не в США).

Не стоит забывать и европейский фактор — конечно, есть ряд стран (Польша, страны Прибалтики и др.), которые сами попросят разместить у себя американские ракеты, несмотря на то, что это делает их потенциальными мишенями для российского ядерного оружия, но многие более независимые игроки вряд ли будут рады возвращению своей территории под прицел. Та же Германия уже выразила сожаление по поводу выхода США из ДРСМД, и, учитывая целый ряд других проблем между администрацией Дональда Трампа и некоторыми странами-лидерами Европейского союза, этот фактор может негативно сказаться на отношениях между Вашингтоном и Брюсселем.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ангела Меркель

Что будет с договором СНВ-III?

Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III вступил в силу 5 февраля 2011 года и прекратит действовать 5 февраля 2021 года, при этом имеется возможность продления действия договора ещё на 5 лет. Договор СНВ-III лимитирует количество развернутых носителей стратегического ядерного оружия (МБР, баллистические ракеты подводных лодок и стратегические бомбардировщики) 700 единицами, количество развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок для них — 800 единицами и количество развёрнутых ядерных боезарядов —1550 единицами. Обе стороны достигли и соблюдают эти показатели. Такого количества боеголовок достаточно для обеспечения ядерного сдерживания, а наращивание числа носителей и боезарядов только ляжет лишним грузом на бюджете государств. Поэтому непродление договора может и не привести к серьёзному наращиванию количественных показателей, однако отсутствие какой-либо нормативно-правовой базы в области стратегической безопасности в любом случае грозит в перспективе неожиданными и непредсказуемыми поворотами. Для полной хаотизации осталось только разрушить Договор о космосе от 1967 года (запрещает размещение оружия массового уничтожения в Космосе и на Луне), Договор о нераспространении ядерного оружия, а также Конвенции о биологическом и химическом оружии.

В целом же процесс хаотизации может быть вызван не только конфликтом между Россией и США, но и появлением новых полюсов силы в мире. Найти согласие между двумя сверхдержавами было легче, чем между несколькими. Тем не менее та гонка вооружений, которая может теперь разыграться, вероятнее всего, приведёт к тем же итогам, что та, которая шла во время холодной войны, — к новым договорам о сокращении ядерного вооружения и контроле или запрещении отдельных типов оружия.

Что же касается самого СНВ-III — то его продление (или же подписание похожего, но обновлённого документа) кажется реальным только в условиях прихода иной власти в Вашингтоне, не «клеймённой» знаком российского агента влияния.