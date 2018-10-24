Рейтинги и индексы — неотъемлемая часть процесса оценки и принятия решений, как в бизнесе, так и для госуправления. Попробуем рассмотреть регионы Казахстана с позиции государства и составить объективный рейтинг значимости регионов. Административно-территориальное деление в статье приведено по 2017 году, когда Чимкент еще не был наделен статусом города республиканского значения.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Первые два важнейших показателя — это баланс доходов и расходов региона. Доходы региона включают в себя налоговые и неналоговые поступления, за исключением доходов Национального фонда. Они идут как в общереспубликанский, так и местный бюджет. Затраты регионального бюджета — это собственно расходы местного бюджета плюс получаемые трансферты из республиканского бюджета. Оба показателя представлены в таблице №1. Разница по поступлениям в государственный бюджет между регионами местами достигает 22 раз (где Алма-Ата — максимум, Северо-Казахстанская область — минимум), а по затратам — четырех раз (Южно-Казахстанская область — максимум, Мангистауская область — минимум).

Казахстанский тенге

Таблица №1. Налоги и затраты бюджетов регионов в 2017 году

Регион

Фактические поступления в государственный бюджет за 2017 год, тысяч тенге

Затраты регионального бюджета за 2017 год, тысяч тенге

134 000 337

217 809 572

355 850 654

219 742 825

318 569 212

386 817 820

1 046 586 515

294 687 185

312 588 412

313 632 472

81 414 951

241 153 073

256 154 162

173 368 339

340 384 877

292 261 623

104 687 243

206 692 815

160 093 807

214 171 554

335 576 016

163 061 894

239 482 273

199 917 285

79 006 657

182 272 697

318 024 069

591 124 120

1 769 472 113

501 415 421

989 990 786

415 136 980

Следующие три показателя собраны в таблице №2. Численность населения — это и численность избирателей на выборах, и количество трудовых ресурсов, и количество услугополучателей для государства. Валовой региональный продукт показывает развитие региональной экономики в целом, а количество крупных налогоплательщиков характеризует региональную элиту и ее богатство. К региональной элите в Казахстане необходимо прислушиваться, а крупные предприятия — это локомотивы технологического развития, экспорта. Налогов они дают тоже гораздо больше средних и малых компаний. Итак, разница по показателям: численность населения различается в пять раз (ЮКО и СКО), валовой региональный показатель — в 11 раз (Алма-Ата и СКО), количество крупных налогоплательщиков — в 101 раз (Алма-Ата и СКО).

Налоги

Таблица №2. Показатели экономики регионов в 2017 году

Регион

Численность населения на начало 2018 года

ВРП за 2017 год, млн тенге

Количество крупных налогоплательщиков

738 942

1 406 718,3

4

857 711

2 305 442,7

15

2 017 277

2 500 022,5

5

620 684

5 969 220,3

23

1 383 745

3 007 069,8

15

1 117 220

1 314 044,3

3

646 927

2 232 784,5

7

1 380 538

3 997 967,1

20

783 156

1 430 940,0

7

875 616

1 675 762,3

6

660 317

2 653 182,6

15

754 854

2 243 050,7

13

558 584

1 033 999,1

1

2 929 196

3 090 103,5

16

1 801 993

11 340 931,7

101

1 030 577

5 765 578,0

49

Итак, какова же общая картина? По каждому показателю присвоим регионам ранги в зависимости от его величины, где максимум — это единица, а минимум — 16. В случае, если показатели одинаковы, ранги обозначены через среднее арифметическое, одинаковыми дробями.

Таблица №3. Ранги регионов по различным показателям

Регион

Фактические поступления в госбюджет за 2017 год

Затраты регионального бюджета за 2017 год

Численность населения на начало 2018 года

ВРП за 2017 год

Количество крупных налого-плательщиков

13

10

12

14

14

4

9

9

9

7

7

4

2

8

13

2

6

15

2

3

9

5

4

6

7

15

8

6

15

15

10

15

14

11

10,5

5

7

5

4

4

14

12

10

13

10,5

12

11

8

12

12

6

16

13

7

7

11

13

11

10

9

16

14

16

16

16

8

1

1

5

5

1

2

3

1

1

3

3

7

3

2

Перемножим ранги для каждого региона: методологически это вернее, чем их складывать. Чем меньше полученное произведение, тем регион важнее. Результаты даны в таблице №4. Таким образом, можно увидеть, каким регионам уделено больше внимания в экономической политике государства: Алма-Ате, как экономическому центру и главному источнику налогов, Южно-Казахстанской области, как главному получателю социальной помощи и самому населенному региону страны, и Астане, как столице и растущему центру экономики.

Астана ночью. Казахстан

Таблица №4. Рейтинг регионов Казахстан по экономической важности для государства

Регион

Экономический вес областей, баллы

Место в рейтинге

6

1

200

2

378

3

1 080

4

2 800

5

5 824

6

7 560

7

20 412

8

61 152

9

141 570

10

152 064

11

162 000

12

229 320

13

242 550

14

305 760

15

917 504

16

Одновременно этот показатель отображает степень внимания прессы, количество различных публичных мероприятий, продвижение местных кадров на республиканский уровень и так далее. Если бы рейтинг составлялся с точки зрения привлекательности регионов для населения, то больший упор следовало бы сделать на доходы, емкость рынка труда, развитие социальной инфраструктуры и т. д. Если заказчиком рейтинга был бы бизнес, то оценивались бы инвестиции, взаимодействие с государством в выдаче разрешений, развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры. Для государства же важны именно перечисленные показатели.

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