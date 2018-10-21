Какова реальная роль МВФ в геополитике? Как международные организации могут вмешиваться во внутренние дела других государств? Каким образом финансовые структуры добиваются проведения манипуляций в чужой стране? На все эти вопросы есть вполне конкретные ответы…

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ

Для понимания того, чьи интересы отстаивает Международный валютный фонд, достаточно знать, что согласно доле собственности (объему финансирования) — МВФ «принадлежит» Америке практически полностью.

Внутренняя структура Международного валютного фонда — лишь прикрывается демократической ширмой. На самом же деле вес голоса в структуре отнюдь не одинаков. Роль каждого отдельного члена организации определяется размером его ежегодного взноса, а доля голоса, соответственно — долей ежегодно отчисляемых средств. Иными словами, голос США является самым весомым в МВФ, за счет чего именно они и определяют его решения.

При этом даже если в будущем Китай обгонит Америку по объему капиталовложений, это вовсе не будет означать, что именно он станет управлять решениями фонда. Почему? Потому, что у США есть закулисный контроль не только над долларом, но и над финансовыми механизмами, сопряженными с МВФ.

Речь идет о так называемой «Большой Тройке». Тройка — это «экономические убийцы». Группа экспертов, представляющих Европейский центральный банк, Европейский союз и Международный валютный фонд. Причем представляющие их лишь формально. На деле они подчиняются финансовым интересам американских элит, а их задача — контроль над тем, насколько четко выполняются условия кредиторов в получившей кредит державе.

Фактически это выглядит так. Предположим, в какой-то небогатой стране необходимо построить комплекс зданий ценой в 100 миллионов долларов. У самой страны есть всего 50. Она обращается в банк за финансовой помощью в размере недостающих средств. Однако мэр, в чьем городе ведется строительство, довольно ушлый человек, он собирает руководителей подрядчиков и говорит: «давайте изменим смету и напишем, что строительство обойдется в 150 млн, а лишние 50 поделим между собой». Дальше он идет в вышестоящие органы и «честно» сообщает, что, к сожалению, строительство обойдется в 150 млн долларов, а вовсе не в 100, как полагали ранее. Все соглашаются, поскольку не являются специалистами и строительная компания подтверждает его слова.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Обрадованный мэр идет в банк местной структуры. Однако тот давно в курсе подобных дел, не хочет проблем с властью и прямо заявляет, что с коррумпированными чиновниками работать не будет. Причины фиаско мэр раскрыть не может, поэтому спешно идет в другой банк, затем еще в один. Но везде ему отказывают. Тогда он обращается в МФВ. Валютный фонд мгновенно соглашается, но при этом говорит: «есть совершенно незначительные условия, мы пошлем в город несколько человек, и они опишут вам их более детально».

«Экономические убийцы» — работники пресловутой «Тройки» — приезжают, осматриваются и говорят:

«Уважаемый мэр и глава строительной компании, мы с радостью сообщаем вам, что можем помочь. Единственное, что от вас требуется, это передать государственные сельхозугодья из собственности мэрии в частные руки, а также дать нам несколько мест для сетевой торговли. Больше магазинов — лучше для людей. Одна американская транснациональная корпорация как раз нуждается в этих ирригационных наделах. Кроме того, мы увидели, что в вашем городе есть только местные государственные банки. Позвольте нам открыть рядом филиал JPMorgan, после этого вопрос кредита будет решен». «Да, и еще одно, — говорят они. — Напишите, пожалуйста, нам письменное предложение купить эти вещи, чтобы мы не выглядели захватчиками перед мировой общественностью».

Коррумпированный мэр соглашается на все условия, и эти два места открываются на его земле. В JPMorgan работает более четверти миллиона сотрудников по всему миру, капитализация этого банка исчисляется сотнями миллиардов долларов. Разумеется, с приходом в новый город он начинает искусственно занижать стоимость своих услуг, работая в убыток, благодаря этому уже через пару месяцев все местные банки превращаются в банкротов.

Теперь финансовая система города в руках США. Сельхозугодья засаживаются ГМО-культурами, патент на них есть только у Америки. Сетевые магазины начинают торговать товарами с заниженной стоимостью и быстро вытесняют с рынка местных фермеров и натуральные продукты. Аграрии города разоряются, магазины теряют места, теперь американский концерн контролирует еду и может поднимать на нее цены. Это же касается и банковских услуг.

Всё это — не выдуманная история. Она многократно проворачивалась руками МВФ и «Тройки» в Африке, а теперь и на Украине. Африка, которая ранее обеспечивала себя продуктами самостоятельно, после прихода ЕЦБ, финансовых структур ЕС и Международного валютного фонда полностью зависит от импорта американских и европейских продуктов.

khfalk Европейский центральный банк

Но купить их она не в состоянии, поскольку западные банки и их концерны давно забрали себе все месторождения, ресурсы и рабочие места. Именно это вызывает голод, а не африканский «кризис диктаторских режимов». Судьба Украины будет такой же, поскольку критериями каждой следующей финансовой кредитной иглы числятся аналогичные условия.

Таков сценарий работы «независимых» международных институтов, хотя официально они и называются «программами экономической помощи». Ирония ситуации заключается в том, что «помощь» данных «независимых» фондов в долгосрочной перспективе еще никогда и никому не помогала.

Всё это уже пытались осуществить в России 90-х годов. Тогда экономическая катастрофа и несамостоятельные политики были идеальной средой для кредитных механизмов. Ровно поэтому первое, что сделал Владимир Путин в начале 2000-х годов — это расплатился со всеми государственными долгами. Ровно поэтому же Запад делал всё, чтобы заставить Россию отказаться от этой идеи.

Кажется странным, что кредитор всеми силами отказывался принимать возвращаемые ему средства, однако именно это и происходило на тот момент. Знающие люди прекрасно понимали, что таким образом с России снимается финансовая узда, однако люди, выходившие на улицы под воздействием пропаганды, слов НКО, «либеральной» прессы и «живущих» в американском посольстве депутатов, с радостью поддерживали лживый лозунг: «пустить деньги на что-то, что нужно стране».

Утаивание общей картины, контроль над СМИ и экономические механизмы — основа американского гегемонизма. А в нашей стране им крайне не хотелось лишаться «мягкого» контроля извне.

России потребовалось полтора десятка лет, чтобы с большим трудом выйти из навязанной «Большой Тройкой» зависимости, и даже несмотря на то, что сделано было далеко не все, этого хватило чтобы вывести государство на уровень суверенного развития. Если бы не этот шаг, Россия давно лишилась бы своей энергетической сферы, науки, армии и много другого. Ведь в начале 2000-х годов наша страна в рамках описанного выше примера была в одном шаге от того, чтобы передать все свои активы в руки других государств.

Дело ЮКОСа и Ходорковского является ярким примером работы США через финансовые структуры. ЮКОСу было поручено собрать в свои активы существенную часть российских нефтегазовых ресурсов, а далее перепродать концернам-посредникам их все. На деле Ходорковский продавал не отдельную корпорацию, а треть нефтяной отрасли России. Доходы от экспорта нефти и внутреннего налогообложения смежных отраслей в те годы формировали до 40% государственного бюджета.

Sergey Orekhov ЮКОС

Следовательно, собранные активы России под вывеской ЮКОСа обеспечивали 15% бюджета страны. Это сопоставимо с затратами на оборону, не говоря уже о таких направлениях, как здравоохранение и социальная жизнь людей. Другими словами, США не просто обворовывали Россию руками собственных ставленников, но и получали в руки инструмент, дающий огромную власть над страной. Предотвратить это удалось в самую последнюю секунду.

Тоже самое касается и несправедливых контрактов на добычу нефти и газа на Сахалине, не говоря уже о запредельном по наглости законе «о разделении продукции». Купленный американскими посредниками-олигархами российский парламент принял эту норму в 1992 году, даже несмотря на то, что закон «о разделе продукции» отдавал 264 крупнейших месторождения России в собственность иностранных фирм. При этом деятельность иностранных корпораций не облагалась ровным счетом никакими налогами.

Иными словами, фирмы Британии, ЕС и США не просто получали в «бессрочную аренду» недра государства, но и не платили с этого воровства ни копейки в российский бюджет. Лишь в 2002—2004 годах новому президенту России Владимиру Путину путем поправок удалось отменить это соглашение. Так работают «финансовые убийцы», и мы сполна видели это в своей собственной стране.

Иронично, что при таком подходе рост благосостояния России регулярно пытаются свести к растущим нефтегазовым доходам, вызванным ростом цен на нефть. Упорно делая вид, что не понимают простую истину: если бы Владимир Путин не национализировал и не изъял из рук западных компаний российские недра, рост цен на энергоносители прошел бы мимо бюджета страны. По закону «о разделе продукции» первую прибыль с отданных Западу месторождений Россия смогла бы получить лишь через 30 лет. То есть в 2022 году, при том, что сейчас 2018-й.

Для того, чтобы 1% населения планеты, относящийся к финансовой закулисе, и далее обладал богатством, равным суммарному количеству такового у 99% оставшихся людей, механизмы, подобные МВФ, должны работать и далее. Продолжать разорять страны и регионы, перенаправляя их блага в ту страну, где обитают жители «Золотого миллиарда».

Разумеется, что при таком положении государства, бросающие вызов неравенству и западному мировому порядку, отказывающиеся подчиняться нынешним правилам и ведущие свою игру, объявляются западной системой врагами. И тем более очевидно, что Россия находится в этом списке на самом виду.

Быть проамериканской марионеткой — значит, получать свою долю с «барского стола», суверенитет же — имеет свою цену. А в современных российских реалиях — это борьба за свой путь и право сохранить государственную независимость.