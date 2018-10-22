Ультиматумов правительству от депутатской фракции «Единая Россия» в Государственной думе никогда не выставлялось, а тут на тебе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Позиция правительства preview

Видный единорос В. Никонов, председатель комитета Государственной думы по образованию и науке, и его коллеги по комитету заявили об условной поддержке главного детища правительства — проекта федерального бюджета.

Проект рекомендован к принятию в первом чтении, если во втором чтении в него будут внесены существенные изменения.

Хитро по замыслу, но примитивно по исполнению. По установленной законом процедуре никто никому не может гарантировать того, о чем хлопочет комитет В. Никонова. В принципе. Второе чтение закона — прерогатива всей палаты. Законопослушнее было бы заявить о том, что члены комитета не проголосуют за проект бюджета в первом чтении, а сделают это во втором чтении, если подготовленные ими поправки будут приняты.

Или поддержат в первом чтении, а во втором чтении откажутся голосовать, если не примут их предложения.

Выбрали вариант как бы ультиматума, но не страшного и не опасного.

Чего хочет комитет В. Никонова?

Комитет требует от правительства перерасчета денег на образование и науку.

Если перерасчета не сделать, то обещанная стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет к 2020 году будет недостижима.

Комитет возмущает, что куда-то делась заявленная односменность работы школ и обучение школьников по осовремененным стандартам. Даже к 2025 году она снивелирована до «ликвидации обучения в 3-ю смену».

Снижены показатели государственной программы «Развитие образования» по сравнению с тем, как они выглядели в предшествующем бюджетном цикле.

Хронически недофинансируются прикладные научные исследования. Нацпроект «Наука» не обеспечит достижение целей, установленных указом президента. В частности, не обеспечит присутствие Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Для вхождения ТОП-5 ведущих стран мира необходимо увеличить затраты на финансирование научных исследований и разработок с нынешних 1,1% от ВВП до 2−2,5% от ВВП при одновременном усовершенствовании государственной системы управления научно-технологическим развитием.

Проект бюджета не позволит добиться качественного дополнительного образования, особенно на селе.

К слову, судя по числу орфографических ошибок в тексте заключения комитета Госдумы по образованию и науке, его так никто и не вычитал из комитетского начальства.

Неудачной станет попытка предъявить счет правительству от другого комитета, возглавляемого тоже видным единоросом — В.Бурматовым. Кандидат педагогических наук с октября прошлого года возглавляет комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Комитетский «ультиматум» оказался до такой степени хлипковатым, что свидетельствует о профессиональной слабости самих депутатов, а выглядит как жалоба.

Duma.gov.ru На заседании Государственной Думы

Типа, почему Минфин так, а не иначе, распределил по субъектам РФ субсидии на мероприятия по ликвидации бытовых отходов.

Из-за того, что комитету достался только проект паспорта государственной программы и сводная информация, а не полный текст проекта государственной программы с разбивкой по подпрограммам, выводы сделать затруднительно.

Правительством утвержден паспорт национального проекта «Экология», а его тоже в материалах по законопроекту нет.

В госпрограмме «Развитие лесного хозяйства» почему-то изменились показатели. Исключен такой — доля площади ценных лесных насаждений в землях лесного фонда. Если не будет этого показателя, то выбудут противоэрозионные леса, леса в пустынях, полупустынях, степях, горах; леса, имеющие научное или историческое значение и др.

Однако на своей странице в Инстаграм В. Бурматов сообщил: «Детально проанализировали три госпрограммы: «Охрана окружающей среды», «Воспроизводство и использование природных ресурсов» и «Развитие лесного хозяйства», а также — все параметры вносимого бюджета в части ведения нашего комитета… Для нас приоритет — эффективность расходования бюджетных средств, прозрачность и контроль. Речь идёт о десятках миллиардов рублей. Это деньги наших налогоплательщиков. И спрос за их расходование и полученные результаты должен быть максимально строгий».

Третьим комитетом, условно поддержавшим принятие проекта бюджета в первом чтении при условии учета его замечаний, стал комитет Госдумы по финансовому рынку.

Это единственный комитет, возглавляемый справедливоросом А. Аксаковым, который начал свое заключение с главного: доказал некачественность правительственных бюджетных бумаг и лукавство самого правительства.

Команда Д. Медведева так и не успела как надо подготовить проект бюджета, но решила выкрутиться таким образом:отложить представление полных расчетов расходов на нацпроекты и направить их позже, в форме поправок ко второму чтению.

Такого еще не было в истории бюджетного законотворчества: полтора триллиона рублей как бы есть, но на что они пойдут, скажут попозже. Так, по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» остаются нераспределенными 98,9% от общего объема бюджетных ассигнований. По проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 97,6%, «Цифровая экономика Российской Федерации» — 95,3%, «Экология» — 95%, «Международная кооперация и экспорт» — 81,9%, «Производительность труда и поддержка занятости» — 54,2%, «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» — 17,7%.

Как можно обсуждать денежные расходы, если в составе представленных материалов отсутствуют сами национальные проекты и включенные в их состав федеральные проекты?

Ни прозрачности, ни обоснованности проекта основного финансового документа на очередной финансовый год и на плановый период обеспечить не удастся.

Помимо этого, интеграция соответствующих проектов в государственные программы Российской Федерации, обеспечение их взаимоувязанности, формирование соответствующих целевых показателей и индикаторов, исключение дублирующих функций также подвисает. 3527,6 млрд рублей правительство планирует израсходовать через Фонд развития, а технология, порядок отбора мероприятий, методология определения величины и сроки расходов не представлены. Нет проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы и положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости, решений о предоставлении земельных участков, но предлагается утвердить федеральную адресною инвестиционную программу капитального строительства на 368 страницах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Замечания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов вялы и отчасти содержательные.

Депутатов не устраивает, что бюджетные ассигнования в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан» будут направлены на господдержку Всероссийской общественной организации «Союз журналистов России», Московской городской общественной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», фонда «Увековечения памяти жертв политических репрессий».

Им не объяснили, для чего в 2019 году в 3,5 раза вырастут субсидии Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» (с 23,4 до 82,4 млн. рублей) и в 4,6 раза общественной организации «Союз женщин России» (с 18,0 до 83,5 млн. рублей).

Требует обсуждения вопрос о целесообразности предоставления государственных субсидий благотворительным фондам, которые осуществляют свою деятельность на основе партнерства с коммерческими организациями и государственными корпорациями.

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений не согласен с таким подходом. Его не только всё устраивает в проекте бюджета, но он лоббирует увеличение финансирования социально ориентированных некоммерческих организаций, а также общероссийских общественных объединений, не приводя для этого никаких объективных данных.

Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей в своем заключении на бюджетный законопроект ограничился пересказом пояснительной записки правительства к проекту бюджета и обилием общероссийских цифр. За глобальными цифрами оказалась потеряна и российская семья, и россиянка, и ее дети.

Бессодержательным оказалось заключение комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, хотя показатели госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» не соответствуют Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года или отражены в несопоставимых единицах измерения.

Комитет Государственной думы по охране здоровья тоже устраивает почти всё. Плоховато только, что наименование одной из целевых статей не соответствует программе «Земский доктор». Можно даже и подэкономить, например, при реконструкции больниц, которую можно было бы осуществлять по типовым проектам, а расходные материалы для нового медоборудования можно отнести на счет субъектов РФ.

Комитет, видимо, не считает важным, что проект госпрограммы «Развитие здравоохранения» не учитывает уже утвержденные Стратегию развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года и Стратегию лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года.

Не сделаны выводы из того, как Минздрав выполнял майские (2012 г.) указы президента, а также из того, что показатели госпрограммы «Развитие здравоохранения» по итогам 2017 года не достигли плановых значений. Минздрав в 2017 году не обеспечил определенного президентом уровня оплаты труда медицинских работников.

Комитет Государственной думы по культуре «отдежурил» своим заключением по проекту бюджета, ограничившись подробным перечислением всех направлений и видов расходов. Как это скажется на целевых задачах в сфере культуры — не изложено, но проект бюджета рекомендован к одобрению сразу во всех чтениях. Борьбы на культурном фронте, за культуру народа не ожидается.

Комитет Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, в отличие от других социально направленных комитетов, оказался предметен и конкретен.

Он докопался до того, что финансовые рамки федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» оказались больше того, что прописывается в проекте бюджета, следовательно, будут существенно сужены.

По нацпроекту с 2019 по 2024 год будет расселено всего 9,5 млн кв. метров аварийного жилья и около 531 тыс. человек, что означает: к 1 января 2025 года не будет расселен даже аварийный фонд, признанный таковым после 1 января 2012 года и составляющий 13,9 млн кв. метров, в котором проживает около 827 тыс. граждан.

Цель по достижению до 2024 года улучшения жилищных условий для не менее 5 млн. семей ежегодно в госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и соответствующий показатель вообще отсутствуют.

Интересное пожелание комитет адресовал Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: прочитать наконец-то то, что прописано в указе президента, соотнести с тем, что написано в госпрограмме, и сравнить с тем, что оказалось в тексте нацпроекта, и только потом двигаться дальше.

Солидарность с Г. Хованской, председателем комитета по жилищной политике и ЖКХ, проявил Н. Николаев, председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. По его мнению, бюджетное финансирование государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» не может быть поддержано, если депутаты не получат материалы, раскрывающие структуру расходования и критерии предоставления бюджетных средств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Комитет Госдумы по аграрным вопросам выставил гамбургский счет правительству из-за того, что в аграрной госпрограмме исчезла подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий». Учитывая недопустимо низкий уровень социально-экономического развития сельских территорий, уменьшение численности сельского населения, комитет предлагает разработать новый национальный проект «Развитие сельских территорий».

Итак, депутаты Государственной думы оказались перед выбором, которого они не хотели. Им предстоит голосовать с закрытыми глазами, чтобы утвердить трехлетний план федеральных расходов, не получив представления о том, как конкретно и предметно распределятся триллионы рублей по национальным проектам, по входящим в их состав федеральным проектам, и как всё вместе будет интегрировано в государственные программы Российской Федерации.

Oizo Дом Правительства России в сумерках

Если правительство успеет направить справочные материалы до первого чтения, это, так или иначе, будет незаконно, потому что не предусмотрено бюджетным законодательством и законодательством о государственном стратегическом планировании. А для органов публичной власти то, что не разрешено, то запрещено.

И в полном объеме не получится, так паспорта федеральных проектов появятся лишь к 30 декабря 2018 года.

По расчетам Счетной палаты, запрошенное финансовое обеспечение национальных проектов, одобренное правительством, не соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным правительственным законопроектом. Оно превышает их на 2019 год на 185,3 млрд рублей (12%), на 2020 год — на 334,3 млрд рублей (18%), на 2021 год — на 656,4 млрд рублей (28,1%).

Образовался законотворческий тупик с финансовыми расчетами. Однако всё сладится, и по отчетам всё будет хорошо. Дебет с кредитом сойдётся.

Напрягает одно, которое, по гамбургскому счету, является самым важным во всей многотысячной кипе бюджетных страниц.

В указе президента впервые сформулирована, хотя и наукообразно, государственная цель — «воспитать гармонично развитую и социально ответственную личность на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальных культурных традиций».

Правительственные чиновники решили, что к этой цели нужно идти под руководством Минпроса. В Минпросе решили, что достичь эту цель не сложно. Надо увеличить «долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием». Других показателей для оценки хода воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности не запланировано.

Всё предельно упрощено, а на деле — мы просто не знаем, как измерить гармоничность развития и социальность ответственности личности и быть при этом убежденным, что их основой являются духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а фундаментом — исторические и национальные культурные традиции.

Разобраться в этом депутатам Госдумы, закопавшимся в бюджете ради поиска человеческого потенциала, не дано, а точнее — не задано. Сказать об этом вслух правительству и министру — щекотно. Вот так мы возвращаемся в дремучее прошлое начетничества, невежества и шапкозакидательства.

Даже самый близкие к работе над этой целью социальные комитеты даже не обратили внимания на существование этой цели. Комитет Госдумы по делам национальностей озабочен, к примеру, тем, как бы выбить из бюджета 36 100 тыс. ежегодных рублей на поддержку автономной некоммерческой организации с именем «Дом народов России» и его здания, переданного в августе этого года в оперативное управление федеральному агентству по делам национальностей. Заявленной целью создания Дома народов России является «поддержка, стимулирование и координация деятельности федеральных национально-культурных автономий и межнациональных общественных объединений, участвующих в реализации государственной национальной политики, направленной на формирование общероссийской гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений, укрепление мира и добрососедства между народами».

Пафоса в словах много, практичности — никакой. Поддержка деятельности структур только по тому, что они участвуют в важной и нужной стране работе, а не по тому, что из этого получается — пустая трата денег и обман государства.

Забота же о молодом поколении пока остаётся уделом Минпроса, а не общенародным и общегосударственным делом.

Этой цели можно посвятить один национальный проект, одну государственную программу, но достичь её — одноведомственно — невозможно.

Все без исключения госпрограммы, нацпроекты, министерства, ведомства, органы законодательной власти и даже судейское сообщество должны быть вовлечены в движение к этой цели.

Иначе кому нужен этот бюджет и бессонные ночи депутатов Государственной думы.