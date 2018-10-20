События в Крыму и в Сирии снова заставили весь мир заговорить о русской армии и о русском солдате. Военные НАТО стали более внимательно следить за русской армией, что вызвало ряд попыток анализа её боевого пути, от крушения СССР и до наших дней. Книга профессора Университета международных отношений в Нью-Йорке, бывшего советника американского МИДа по вооружённым силам России, является одной из таких попыток рассказать массовому читателю на Западе о том, кто такой русский солдат.

Книга, построенная по хронологическому принципу, за основу взяла военные кампании, проделанные русской армией с 1992 по 2016 годы. Чечня, Южная Осетия, Крым, Сирия, а также кампании в Приднестровье и Таджикистане — это лишь верхушки айсберга, который автор назвал непрерывным процессом трансформации русских вооруженных сил. Автор счёл этот процесс успешным, считая нашу армию равным противником армиям Китая и США. Военные кампании стали показателем тех или иных военных реформ, к примеру, первая чеченская продемонстрировала недостатки старой советской военной доктрины и боевой тактики, что заставило высшее руководство принять хоть какие-нибудь меры. Армия всегда была детищем первых лиц страны, поэтому автором учитывается роль политики в формировании армии и её задач. Результатом становится грамотный и краткий контекст внешней и внутренней политики страны, и его влияние на армию. Аналитика в книге обрисовывает взаимовлияние военных реформ и войны — как реформа создаёт армию, и как проявления боевых качеств этой армии влияет на её дальнейшее реформирование. Так, он показывает путь от кризиса, поразившего гигантское военное наследие СССР, до формирования армии, способной к активной обороне своей Родины как на её границах, как в Крыму, так и на дальних рубежах, как в Сирии.

Книга ярко и богато иллюстрирована, показывая читателю образцы военной униформы и снаряжения русского солдата от «лихих 90х» до времён «покоренья Крыма». Собственно, после рассмотрения реформирования армии и её боевого пути, автор уделяет внимание её внутренней структуре, снаряжению и вооружению. Отдельная глава посвящена ударным частям армии как её костяку — ВДВ, морпехам и спецназу.

В целом, перед нами краткий и яркий справочник по современной русской армии, грамотный по аналитике и адекватный в отображении явлений и процессов, написанный без гнева и пристрастия, который было бы полезно прочесть любому российскому читателю, который неравнодушен к военной истории Отечества, в которую русский солдат уже вписал несколько новых и ярких глав.