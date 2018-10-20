По сообщениям японских СМИ, в первых числах октября в столице Монголии в Улан-Баторе состоялась встреча высокопоставленных представителей разведывательных сообществ Японии и КНДР для подготовки японо-северокорейского саммита. Разговоры о желании премьер-министра Японии Синдзо Абэ провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном начались после успешного начала межкорейских контактов на высшем уровне и встречи президента США Дональда Трампа с Кимом в Сингапуре. Видимо, не желая остаться в стороне от процесса нормализации в Северо-Восточной Азии и оказаться в нем на вторых ролях, Абэ стремится продемонстрировать свое личное участие в процессе денуклеаризации Корейского полуострова. При этом он должен выполнять свое обязательство добиться от Пхеньяна возвращения или хотя бы четкого разъяснения судьбы японцев, похищенных северокорейскими спецслужбами в 70-е — 80-е годы прошлого столетия.

Монголия

Японское правительство настаивает, что северокорейскими спецслужбами было похищено и тайно вывезено против их воли в КНДР 17 граждан Японии обоих полов. Пятерым из них в 2002 году во время поездки в Пхеньян для встречи с Ким Чен Иром тогдашнего японского премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми было разрешено вернуться на время на родину. О судьбе других ничего не было известно, пока северокорейские власти не заявили, что они все умерли. Однако проведенная в Японии экспертиза отправленных по запросу родных останков показала, что они принадлежат другим скончавшимся.

Цитата из а/ф «Мэгуми» Похищение Мэгуми Ёкота

Согласно имеющейся информации по просьбе премьер-министра Японии Дональд Трамп в беседе с Ким Чен Ыном затронул тему похищенных, на что получил обещание еще раз рассмотреть все обстоятельства дела. Известно также, что северокорейская сторона неофициально сообщила японцам, что среди указанных 17 человек был Минору Танака, который действительно въезжал в КНДР. Однако по утверждению японской англоязычной газеты «Джапан таймы», японское правительство не раскрывает информацию о въезде Танаки в КНДР, как и о прошедшей в Монголии встрече представителей разведок двух стран.

Тем не менее ведущее информационное агентство Японии Киодо сообщает, что Японию на конфиденциальных переговорах представлял Сигэру Китамура, возглавляющий службу разведки и исследований при кабинете министров Японии. Он характеризуется, как доверенное лицо Абэ, человек, который непосредственно докладывает премьеру результаты сбора и анализа добываемой информации по внутренним и международным вопросам.

Северокорейскую сторону представлял в Улан-Баторе высокопоставленный сотрудник из руководства управления Обьединенного фронта, возглавляемого Ким Ёнг Чолом, который является также заместителем председателя Трудовой партии Кореи и конфидентом Ким Чен Ына. По мнению «Джапан таймс», подготовка встречи лидеров двух стран поручена не МИД Японии и КНДР, а разведорганам по аналогии с тем, как ЦРУ обеспечивало организацию и проведение встречи Трампа с Кимом в июне текущего года в Сингапуре.

Twitter: @realDonaldTrump Ким Чен Ын и Дональд Трамп

В связи с переговорами Кима в Китае, его встречами с южнокорейским президентом, достигнутой договоренностью о визите северокорейского руководителя в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Абэ остается единственным из участников прежних шестисторонних переговоров по корейской проблеме, у которого никогда не было никаких контактов с северокорейским руководством.

Для успешного проведения переговоров с Ким Чен Ыном японский премьер собирается обсудить северокорейские вопросы с лидером КНР Си Цзиньпинем во время предстоящего с 25 октября своего официального визита в Пекин. Абэ также сообщил, что по этой теме имел «конструктивную» беседу в прошлом месяце в Нью-Йорке с Трампом.

Токио