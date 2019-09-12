Не секрет, что в «мировом сообществе» полномасштабный ядерный конфликт принято считать «практически невозможным». И это действительно так, если учесть сколь разрушителен взаимный потенциал ведущих игроков планеты. Тем не менее логика обществ — это одно, а законы войны — совершенно другое.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «А на пути к миру лежит Россия»

Планы закулисных элит и желания западных политиков всё это время сдерживали не ядерные ракеты как таковые, а такое понятие, как «ущерб». С человеческой точки зрения, миллионы жертв подобного конфликта совершенно точно делают его начало категорически невозможным. С военной же стороны и со стороны политических амбиций, сложность заключается лишь в масштабах полученных проблем.

С 90-х годов XX века США работали над тем, чтобы сместить стратегический баланс и получить возможность «безопасного» для себя превентивного удара. Окружение России странами НАТО и многочисленными позиционными районами ПВО — преподносилось как «попытка защититься от вражеской угрозы», хотя на самом деле являлось актом подготовки к наступательной войне.

Дело в том, что обмен ядерными ударами занимает довольно продолжительное время и ведется волна за волной. Если ядерные потенциалы противников равны, важнейшим фактором становится то, чья волна ракет достигнет пусковых шахт оппонента первой. Как следствие, вариантов получить превосходство над Россией у США было всего два: либо увеличить число наступательных ракет, либо усилить ПВО для уничтожения ракет противника.

Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Ядерный удар американцев по России

По планам, американские противоракеты, размещаемые на Аляске, в Румынии, в Польше, а в дальнейшем в Японии и Южной Корее, должны были окончательно сместить стратегический паритет уже к 2018−2020 годам. То есть создать ситуацию, при которой ответный удар России был бы перехвачен в той мере, в которой не смог бы нанести Америке непоправимый ущерб. Иными словами, нарушением паритета стратегических сил США планировали не защититься от потенциального агрессора, а получить возможность нанести первый удар, который бы гарантировал отсутствие у России критического ответа.

С тех пор, год за годом, Вашингтон увеличивал число противоракет и сжимал кольцо альянса НАТО. А дабы у Москвы не возникало мысли увеличить число стратегических носителей, договор «СНВ-3» всячески сохранялся.

В случае успеха начинать горячую войну было бы не обязательно, для лишения самостоятельности и диктата мнений Москве достаточно было бы и того факта, что стратегического паритета больше нет.

Вплоть до 2018 года Белый дом продолжал верить в реализацию своего подхода. Чувствовал себя уверено и совершенно не подозревал, что Россия давно нашла третий выход из сложившегося положения.

Рене Магритт. Угроза убийце. 1927

1 марта 2018 года Владимир Путин открыто всему миру продемонстрировал несколько (закрыты еще многие другие разработки российского ВПК) образцов новейшего стратегического вооружения России, поставив крест на многолетней стратегии кольца американских ПВО. Тем не менее у США оставался альтернативный сценарий — война с использованием конвенциональных сил. В конце концов, неядерный конфликт в ядерную эпоху все еще рассматривался военными и политиками как возможный. Прецедент Второй мировой войны ясно показал, что даже перед угрозой тотального поражения ее ключевые участники так и не решились применить огромные запасы химических средств. Этот факт и сегодня на Западе многим не дает покоя…

Зная это, с 2007 года Москва активно занялась работой по защите от традиционных угроз. Размещением военных баз и успешными действиями в Сирии армия обеспечила безопасность Южного фланга РФ, противопоставив его 6-му флоту США. Кардинально укрепила рубежи обороны на Востоке, разместив всё необходимое на Курильской гряде. Полностью ошарашила НАТО на западном направлении, сделав из Крыма непотопляемый авианосец, а из Калининграда грозный ракетный оплот.

Избежала навязываемой нам международной изоляции и гонки вооружений. Удержала атаку на экономику, стала хозяином океана и ледовых морей на Севере. Сделала Арктику зоной исключительных российских интересов. Полностью закрыла всю свою колоссальную территорию сплошным куполом систем РЛС и комплексами активных и пассивных систем предупреждения.

(сс) Vitaly V. Kuzmin РЛС КО 9С15М «Обзор-3» для ЗРК С-300В

Совершила настоящий прорыв в области систем ПВО и комплексов радиоэлектронного подавления, а, следовательно, поставила под большой вопрос основу тактики американского нападения — полное превосходство в воздухе. В марте этого года окончательно стало ясно и то, что и в стратегической плоскости потенциал России обошел всех конкурентов на десятилетие.

Как следствие, мечты американских стратегов о том, что посредством инициированного путча в Киеве в локальную войну с Россией будут втянуты восточноевропейские союзники, а сами США явятся на войну «под занавес» — не оправдались. Москва на конфликт не пришла, а Прибалтика с 2016 года так и не смогла убедить Вашингтон в полезности своей сакральной жертвы.

Завязнуть в Сирии Россия также не захотела. Ручные террористы вместо того, чтобы идти в Уйгурский АО и Среднюю Азию с российским Кавказом, оказались уничтожены Москвой на дальних подступах. Поэтому оставшиеся в Идлибе отбросы пойдут сначала в Ирак, а затем к себе домой — в Саудовскую Аравию. А кроме того, «коварный» Кремль еще и спокойно предупредил Пентагон в том, что в случае инициации любой локальной войны с Россией (пусть и чужими руками) армия без колебаний использует против НАТО тактическое ЯО.

Цитата из х/ф «Три товарища». Реж. Семён Тимошенко. 1935. СССР «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути»

По сути, Москва всего лишь процитировала отдельные выдержки из собственной военной доктрины, где достаточно ясно сказано, что: «в ответ на крупномасштабную агрессию с применением обычного оружия, Российская Федерация оставляет за собой право на применение ЯО». Но этого хватило, чтобы Вашингтон окончательно пришел к осознанию срочной смены геополитической парадигмы.

Война нового типа

В конце сентября 2018 года новый комплекс антироссийских мер, наконец, был готов. «Центр стратегических и международных исследований» — мозговой штаб политикума США — опубликовал доклад перед высшими должностными лицами министерства обороны и госслужащими американского конгресса. Суть его состояла в том, что Вашингтон, наконец, признает простую истину — ввиду успешности оборонительных действий России, технологического рывка и новых видов наступательных вооружений, применение ядерного оружия первыми становится для США неприемлемым.

Иными словами, концепция глобального обезоруживающего удара, частью которой было ползучее наступление НАТО и окружение России системами ПВО, была признана проваленной. Ядерный конфликт — неприемлемым, а его преимущества — меркнущими на фоне последствий.

Цитата из х/ф «Нити». Реж. Мик Джексон. 1984. Великобритания Ядерная зима

Это не означает, что от всех наработок решено было полностью избавиться, а лишь говорит о том, что «подчинить» Россию нахрапом США не удалось. Поскольку цель любой войны — это комфортный мир для победителя, а ответный удар России ставит на военном сценарии крест, Вашингтон решил пойти по излюбленному методу — интриг и гибридного конфликта.

Термин «гибридные войны» в последние годы часто приписывают самой России, но именно этот факт и доказывает применение его со стороны США. Давно не секрет, что в англосаксонской пропаганде обвинять противника в том, что делаешь ты сам — излюбленный метод разжигания конфликта. Вор всегда громче всех кричит о том, что знает кто вор. Вашингтон и Лондон используют провокации повсеместно, но обвиняют в этом Москву, контролируют большую часть СМИ, но в отсутствии свободы слова обвиняют Россию, и так далее и так далее. То же самое происходит в информационном поле.

Мюнхенская речь и события 2008 года показали, что власть в России взяла курс на государственный суверенитет. Как следствие — это мгновенно привело к англосаксонской попытке организации в России «цветной» революции. Вариант «российского Майдана» на Болотной площади, либеральный проект, «белые» ленты и классическим образом организованные народные волнения — провалились, однако результат, достигнутый в 2012 году всё же был лучше, нежели попытка военного решения вопроса. Во многом поэтому Вашингтон решил вернуться на старый путь.

Ogeldke Митинг компрадоров на Болотной площади в 2012 году

В докладе официальным лицам сказано, что новым методом «противодействия противнику» станет комплексный американский подход: «Военными методами Россию не победить, поэтому мы станем атаковать когнитивным оружием».

Под стратегией «когнитивного наступления» Штаты понимают атаку на умы. Кибернетика, СМИ, пропаганда, армия, финансы — всё это грани новой американской стратегии, в которой конкретного острия нет. Не сумев реализовать что-то одно и встроить Россию в роль сателлита военными или строго революционными методами, Вашингтон решил сформировать гибридный подход.

Такие методы размывают границы между миром и войной, сочетая военное давление с политическими, дипломатическими, экономическими, кибермерами и дезинформацией. Иными словами, всё вышеперечисленное и приписываемое в последние годы нам, будет исходить из различных Центров против России.

Первой вехой на этом пути стал недавний запуск «третьей компенсаторной стратегии», изложенной США еще в 2014 году. Как следует из названия, ее официальная задача — компенсация слабостей в тех областях, где американцы отстали или равны противнику. По факту, это означает, что США разрешили своим ведомствам использовать любые методы для достижения поставленной цели.

Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия «Я пойду до конца»

К примеру, первым решением после принятия данной «доктрины» стала отмена директивы PPD-20. Она касалась организации хакерских атак на «враждебные государства». Если ранее спецслужбы США обязаны были получать подтверждение тому, что планируют сделать, обосновывать данный шаг и ждать разрешения, теперь в их праве организовывать превентивные атаки самостоятельно, без ограничений, без отчетности и без обоснования со стороны надзорных органов США.

Фактически, с 2018 года спецслужбы Америки получили возможность нападать на кого угодно в кибернетическом пространстве, списывая все на «внешние угрозы». При этом не запрашивая на это разрешения у властей, а в качестве «врагов» рассматривая КНР и Россию.

Годом ранее ряд стран НАТО и Европейского союза на встрече в Хельсинки договорились об учреждении «Европейского центра по сдерживанию гибридных угроз». На церемонии утверждения своей подписью доктрину скрепили 9 стран: Финляндия, Швеция, Латвия, Литва, Польша, Франция, Германия, Великобритания и США, присутствовали также официальные представители ЕС и НАТО. По сути, речь шла о создании многочисленных «фабрик троллей» с русскоговорящими работниками, НКО и прочих средств, направленных внутрь России и нацеленных прежде всего на российскую аудиторию, интернет, мнения и СМИ.

Именно в этой связи в докладе высшим американским функционерам открыто заявляется, что именно кибероперации представляют собой новый способ достижения стратегических преимуществ над Россией. А главные эффекты будут создаваться путем манипулирования программным обеспечением, данными, знаниями и мнениями граждан РФ. Иными словами, новый американский подход представляет собой слаженную работу по манипулированию информацией, для изменения мыслей и поведения людей. То есть по сути, англосаксы вернулись к своей излюбленной стратегии — «повлиять на моральный дух, сплоченность и политическую стабильность российского общества. Уменьшить волю противника к сопротивлению и получить подрывной эффект».

KaiMartin Мебельный точильщик. Подрыв устоев

На деле, новизна этого подхода не слишком впечатляет, ведь тот же метод использовался США для противодействия СССР. Однако именно поэтому американцы и верят в его стопроцентную эффективность.

К счастью, России удалось отбить все атаки США, проводимые Западом до этого. Не дать произойти «Болотной» революции в 2012 году, переиграть НАТО и Запад в Сирии и Крыму, не втянуть себя в ловушку локальных воин на Донбассе и Восточной Европе, перестроить экономику, выдержать и адаптироваться к санкционному давлению. Отодвинуть фронт дальше от своих границ. И в связи с этим просто не оставить США иного выбора, кроме как сохранять эскалацию ниже порога «применения силы». Ровно поэтому, новая доктрина США — вынужденная мера, а вовсе не победный американский рывок.

Проблема Вашингтона заключается в том, что Россия прилежно извлекала уроки из прошлого. И если Китай сегодня снова идет по пути изоляции СССР, Россия — напротив, открыта для мира и информационных технологий. Пока КНР тотально ужесточает контроль над интернетом и СМИ, активно насаждает собственную догматическую идеологию, Россия подобных слабостей уже не имеет.

Александр Дейнека. Все флаги в гости будут к нам. 1964

США понимают, что в условиях закрытых информационных границ безопасность иллюзорна, на самом деле «запретный плод» сам по себе становится идеальным инструментом давления на Пекин. К тому же все методы для идеологической и информационной борьбы с такой страной у США имеются, а потому их гораздо больше волнует наша страна. В России нет догматизма, нет закрытости, нет цензуры, нет гарантированных революционных столпов, на которых за деньги Запада можно было создать оппозицию, «борющуюся» за «свободу» от идеологии, в жизни и СМИ.

Ровно наоборот, стратеги США видят и понимают, что все информационные атаки против народного мышления, в России встречают «с открытым забралом», обсуждают их, осмысливают и буквально переваривают, не получая критического урона. Запретов нет и нужного ажиотажа американские социальные вирусы уже не вызывают. Это похоже на горящую спичку, которая в закрытом со всех сторон «советском» Китае может вызвать взрыв, а в России — прогорает и затухает.

Для Вашингтона наша страна — новинка. Им совершенно непонятно что с этим делать, но поскольку военный путь себя не оправдал, решено было снова вернуться к информационному и психологическому давлению. Давлению экономическому, кибернетическому и политическому. Иными словами, к моральному давлению на умы.

Cesarleal Промывание мозгов

«Когнитивная стратегия» направлена против России и Китая, но затронет тотальное давление и остальной мир. В своем маниакальном желании полного контроля США уже не видят очерченных границ, а потому забыли простую историческую истину — попытки «общемирового» доминирования были известны задолго до них.

Вот только с древних времен финалом для таких империй был только один путь. Всякий раз, очередная алчная Сверхдержава, выходившая за определенные пределы своих возможностей, схлопывалась под грузом амбиций, откатывалась назад и чаще всего уже никогда не приходила в себя после сокрушительного поражения.