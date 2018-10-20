



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Между Берлином и Вашингтоном назревает очередной серьезный конфликт из-за методов, которые американцы применяют против немцев в «экономической войне». Как сообщает Deutsche Welle, полем боя в этот раз стал Ирак.

Дело в контракте на строительство энергетических мощностей на одиннадцать гигаватт в ближайшие четыре года, который немецкая корпорация Siemens пытается заключить с Багдадом. Проблема снабжения отдельных регионов Ирака стоит очень остро, особенно на юге, где летом из-за дефицита электроэнергии прокатились бунты с политическим подтекстом, подогреваемые к тому же извне. Стоимость работ составляет около миллиарда долларов. Финансовый директор немецкой корпорации Джо Кэзер вместе с государственным секретарем Германии по энергетике Томасом Барейсом (ХДС) встретились несколько недель назад с премьер-министром Ирака Хайдером Аль-Абади. Siemens напирает на то, что сделка с ним будет способствовать созданию «тысяч рабочих мест в стране, поддержке борьбы с коррупцией и стимулировать образование иракцев», а также может внести «существенный вклад в восстановление Ирака и подготовку специалистов».

Однако против него играет американский концерн General Electric и лично президент США Дональд Трамп. Причем, со стороны Вашингтона в ход идут не только пряники, но и здоровенная дубинка. По данным западных изданий, американцы активно давят на иракское правительство, напоминая об оружейном контракте. Высокопоставленные чиновники администрации Трампа предупредили о риске двусторонним отношениям, если сделку на строительство энергетических мощностей выиграет немецкая корпорация. 30 октября General Electric выпускает свой ежеквартальный отчет, на пять дней позже, чем первоначально планировалось. Вполне вероятно, что немцы останутся в итоге ни с чем. И это будет неудивительно, ведь Берлин не может так надавить на Багдад, как Вашингтон, чья военная мощь и национальный оборонно-промышленный комплекс значительно превосходит возможности Германии. Хотя методы, которые использует Трамп, не нравятся Берлину, что тот может поделать?

Siemens.com Турбина

Выступая на днях на форуме Азиатско-Европейской встречи (ASEM) канцлер Ангела Меркель дала понять, что отвергает методы и политику Трампа в мировой торговле. Но чтобы успешно конкурировать с США и Германии в частности, и Евросоюзу в целом нужны союзники. Накануне поездки на саммит ASEM председатель правительства России Дмитрий Медведев дал интервью телеканалу Euronews. «Если вернуться к текущей ситуации во взаимоотношениях между Россией и Европейским союзом, что скрывать, эти отношения переживают не лучшие времена, — отметил Медведев. — Мы считаем, что это результат тех достаточно скоропалительных решений, которые были приняты самим ЕС. И, как мне кажется, расплачиваются за эти решения (еще раз подчеркиваю, не мы были их инициаторами) те, кто живет в Евросоюзе. Естественно, это оказывает негативное влияние и на нашу страну. Расплачиваются компании, фирмы».

Не только наши. Год назад под огонь попал Siemens, которого обвинили в поставках турбин в Крым, несмотря на санкции Европейского союза. Корпорации пришлось оправдываться, даже судиться в России с корпорацией «Ростех», требуя возврата оборудования назад, поскольку «это нарушает режим санкций». И хотя Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в удовлетворении иска, эта история в очередной раз показала, как Германия сама создала себе проблемы в экономических отношениях и бизнесе. Конечно, сегодня ветер начинает меняться. Во время проведения недавних Русских дней в Ростоке многие немецкие компании, особенно из бывшей ГДР выразили большое желание восстановить торговые отношения с Россией. Ведь, как выразилась премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг, немцы и русские «понимают друг друга особым образом». Однако это отдельные голоса, которые пока что не воплощаются в конкретные решения на уровне федерального правительства Германии.

Между тем кое-что в этом направлении можно было бы попробовать сделать уже сейчас. Если Вашингтон в «экономической войне» связывает воедино торговые сделки и военные контракты, конкурировать с ним нужно аналогичным образом. Может быть, Москве и Берлину стоит подумать о том, чтобы вдвоем выступать в ходе переговоров по соглашениям, которые заключаются на правительственных уровнях? Немецкие компании могли бы продавать свою высокотехнологичную гражданскую продукцию, а российские — военного назначения. Конечно, в Германии тоже делают оружие и продают его, однако такие продажи имеют для немецкого правительства серьезное политическое отягощение, что показала недавняя сделка Берлина с Саудовской Аравией. Москве в этом смысле немного проще, особенно на Ближнем Востоке.

Соединив усилия, сформировав единый пакет от имени Германии и России, можно было бы попробовать на равных соперничать с Соединенными Штатами. Но чтобы подобное начало реализовываться, требуется заинтересованность и решение на высшем уровне.