Проблема отцов и детей относится к числу вечных. Это не значит, что каждое общество, каждая страна так или иначе, с той или иной степенью успешности не пытается её решить. Пытается совладать с молодёжью и сегодняшнее российское государство — со всей присущей его политике бессмысленностью и беспощадностью.

Иван Шилов ИА REGNUM Илья Репин

Развернувшаяся недавно дискуссия вокруг предложения наказывать политиков за привлечение несовершеннолетних на несанкционированные митинги кажется довольно тривиальной. Да, формально эта инициатива — благо: во время столкновения протестующих с полицией дети могут пострадать, случайно или в рамках продуманной провокации. Реально — понятно, что новый закон возник не на пустом месте, случайно, из каждодневных размышлений чиновника N о вечном. Он является ответом на то, что значительное (по отечественным скромным меркам) количество молодёжи стало активно появляться в рядах оппозиции, в особенности «либеральной». Вчерашние кумиры стариков-«западников» достучались до чьих-то молодых сердец. И кого-то этим обидели.

Нельзя сказать, что власть имущие граждане, твердящие про «политических педофилов», не хотели бы видеть молодёжь в рядах своих сторонников. Так, в «Молодую гвардию» «Единой России» (организацию всё-таки политическую), согласно уставу на её сайте, принимают несовершеннолетних с 14 лет. До этого было «антифашистское» движение «Наши», отметившееся агрессивной политической повесткой (антиоранжизм, поддержка Владимира Путина и пр.) и обладавшее малоизвестным отделением «Мишки» для детей от 8 (sic!) лет, сразу после создания записавшем обращение к Президенту России с Болотной площади… Да, эти движения нельзя обвинить в проведении «несанкционированных» митингов — что немудрено, учитывая их взаимную симпатию с властями.

Что же мешает депутатской любви достичь некоторых детских сердец? Возможно, злые люди, издевавшиеся над юношами и девушками, вопрошавшими в интернете: «Как вступить в «Наши»?» Или же «резиновые» бюджеты «либеральной» оппозиции (частично, правда, оплачиваемые государственными же структурами), позволяющие ей широко себя рекламировать? Ответ — и проще, и сложнее: реальная жизнь.

Кузьма Петров-Водкин. Богородица с младенцем. 1922

Чиновники ставят собственные интересы и выгоду на первое место, а с интересами и выгодой народа (а значит, и молодёжи) вообще не считаются. Войти в капиталистический мир для нового человека вообще непросто; сделать это в условиях уничтожения социальных гарантий, инфраструктуры, дышащего на ладан производства, просто разлитого в воздухе ощущения брошенности и равнодушия — ещё труднее. Молодые люди даже не протестуют; они «отпадают» от государства — но только лишь потому, что государство «отпадает» от них.

Вышедшее недавно исследование РАНХиГС («Трудоустройство молодежи…») через анализ неофициальной занятости граждан 18−30 лет в трёх регионах разной степени благополучия даёт интересный взгляд на проблему. Наряду с известной проблемой, когда работодатели не хотят регистрировать работника, чтобы уйти от налогов, необходимости обеспечить нормальные условия труда и т. д., социологи отметили нечто новое. Молодёжь всё чаще сама не хочет работать официально (более трети опрошенных): она уже не рассчитывает на социальные «бонусы» от государства, вроде пенсии. Среди опрошенных «неформальных» работников отсутствие социальных гарантий очень беспокоит лишь 12−15% (в зависимости от региона), от 16 до 55% — вообще не беспокоит. Отсутствие пенсии очень беспокоит 15−21%, а 31−59% совсем не беспокоит.

Целенаправленный уход «в тень», несмотря на фактическую беззащитность неофициально занятого работника, — недальновидный, но логичный ответ на стремление государства сбросить с себя социальные обязательства. Зачем «отстёгивать» на налоги процент от зарплаты, если они тратятся впустую, а власть защиты твоих прав всё равно не гарантирует? Комментируя результаты исследования, социолог из РАНХиГС Андрей Покида прямо указывает на недовольство населения принимаемыми законами и отсутствие веры в государственные гарантии как на причины ухода «в тень» всё большего количества молодёжи.

Светлое будущее для нового поколения никто «наверху» организовывать не спешит. Напротив, долгосрочные перспективы России как целого и в экономическом, и в социальном, и даже в геополитическом плане весьма туманны. Выехать за границу — всё ещё хороший вариант, поскольку он позволяет выбраться из зависимой страны «третьего мира» и попасть в «метрополию». Считаться с законами внутри страны, несущей «первородный грех» развала, приватизации и «бандитских 90-х» (так до конца и не закончившихся), а нынче — отказывающейся от социальной политики, — для молодого человека развлечение так себе. Если ты хочешь безопасности и «стабильности» — ты их не добьёшься; если хочешь рискнуть — капитализм укажет путь, пусть и не совсем законный (подсиживание, откаты, уход от налогов, взятки — или что «покруче»).

В. А. Поляков. Иллюстрация к поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». 1900

Вследствие своего «эгоизма», власти говорят с молодёжью на чуждом ей языке (если вообще говорят); не понимают новое поколение — и не хотят понимать (зачем? Ещё пару лет грабежа — и за границу!). Порой это выливается в курьёзы, вроде гневного выступления «эксперта» с осуждением несуществующей компьютерной игры «Дока-2». Как будто вышибание всех элементов цепочки «интернет-телевизор-кино-музыка-…» без создания мощных позитивных альтернатив не приведёт молодых людей к пьянству в подъездах и случайным половым связям (подростковая беременность — тоже проблема!). Как будто протаскиваемые чиновниками «ювенальная юстиция» и секспросвет — не есть «тлетворное влияние запада», «развращение» и удар по «традиционным ценностям».

Посыл чиновников, как его зачастую воспринимает молодёжь, иллюстрируется одним интернет-комиксом. Молодой человек открывает ноутбук и видит сообщение: «Уважаемый пользователь! Все сайты, которые вы любили, запрещены Роскомнадзором». Помимо классической попытки списать все реальные проблемы общества на очередное «разложение нравов» из-за кино/игр/музыки, за высказываниями «экспертов» уже прослеживается сознательное желание разозлить аудиторию, устроить себе черный PR и заработать себе славу Герострата.

Через эту призму обычно смотрят и на околовластные инициативы вроде «Наших». Идут туда из-под палки, чтобы сделать карьеру, от совсем уж нечего делать — или из-за редкой в наше время невинности. Патриотические лозунги, «присваиваемые» властью, резко обесцениваются: попробуйте проследить эволюцию выражения «духовные скрепы», бывшего когда-то вполне серьёзным и становящегося всё более ироничным.

Наконец, не стоит забывать, что в руках у власти всегда находится страшный козырь — привычка, инерция. Человек, родившийся и выросший в текущем обществе, склонен воспринимать его устройство как нечто «само собой разумеющееся», вечное и истинное. Власть обычно контролирует большую часть источников информации и сферу образования, т. е. государство в приоритетном порядке может «вкладывать» в голову нового поколения свою идеологию. Юноши и девушки проходят стадию нигилизма, бунта, — но именно что «проходят», так как повседневная жизнь, быт, как правило, вынуждают их встраиваться в существующую систему, а не восставать против неё. Продуманные системы могут направлять в нужное русло и «вечных бунтарей».

Илья Репин. Арест пропагандиста. 1878

Если же всё большее количество молодых людей перестаёт играть по правилам власти, активно выражает своё недовольство, бунтует, срывается и сходит с ума — значит, сама реальность, повседневная жизнь, «привычка» содержит в себе слишком много изъянов. Значит, уже простой быт «прогнил» настолько, что стал невыносим. Влияния игр и музыки — наносное, уродливость выстроенной системы — постоянное. Чиновники могут постоянно бороться с симптомами, закручивать гайки, отказываться видеть реальные беды. Но — тем хуже для чиновничества…

Или мне хотелось бы сделать такой вывод, но он не совсем корректен. Если наши власти рассчитывают набить свои карманы (пусть ради этого для российской молодёжи придётся устроить ад на Земле) и убежать по заграницам — то это уже проблемы наши, проблемы простого народа. Да, закручивание гаек рано или поздно вызовет либо взрыв, либо полную апатию и обрушение государства — но, может, у них там, наверху, «всё схвачено»? Бунт одних возглавит ставленник пресловутых «кремлёвских башен», а апатия других позволит разделываться с народом, как повар с картошкой? Может, упомянутый уход «в тень» в итоге сыграет на руку бизнесу, который сможет диктовать беззащитным теперь работникам свои условия?

В этой ситуации сложно обращаться к государству с какими-либо советами. Тратить больше денег на Росмолодёжь? Потратят не туда и не так. Дать новую, чёткую и красивую идеологию? Если она будет расходиться с делом — грош ей цена. Занять молодых людей чем-нибудь дельным, дать им реальные и понятные перспективы? Это всю внутреннюю политику нужно ставить с ног на голову. Прислушиваться к недовольным и говорить с протестующими? Медведев, Золотов и другие уже поговорили — костей не соберёшь; да и не слова нужны, а дела.

Поэтому обращаться нужно только к самой молодёжи. Протест против несправедливости, против равнодушия, против несовершенства выстроенной системы — безусловное благо. Однако он ко многому обязывает. Протестуешь — разберись, что к чему; с кем и за кем ты идёшь, чего и как добиваешься. Объединяйся с другими, но не давай использовать свой гнев в интересах отдельных «политиканов». Культуру протеста в России надо не подавлять — её надо развивать. Это дело не государства, а общества; самого народа и не предавшей народ интеллигенции. Такой «бунт», осмысленный и ответственный, пойдёт большинству только на благо. А проблема отцов и детей разрешится — не раз и навсегда, не победой одной стороны, а «диалектически», через рождение нового.