В сентябре 1918 года, дождавшись подкреплений в виде 339-го полка армии США и шотландских стрелков, интервенты продолжили вытеснять красных вверх по Двине. Пауза, связанная с энергичной контратакой Северо-Двинских бригады РККА и флотилии под командованием П. Виноградова в устье Ваги после гибели Виноградова закончилась — управление красных частей снова ослабло. Пользуясь этим, интервенты решили до зимы максимально приблизиться к Котласу, чтобы весной начать наступление «на короткую дистанцию». Эпизод под Сельцом показал неопытность обеих сторон, из-за чего сначала фронт бросили красные части, а затем спешно отступили интервенты.

Владимир Станулевич Храмовый тройник Сельца — Ильинская церковь, колокольня и каменная церковь Воздвижения Креста Господня

Рядовой-связист Уилфрелд Мартелл, 339 полк США: «19 сентября. Прибыли в Тулгас в 8.30, потом переместились в Яковлевское. Там встретили армию большевиков, были обстреляны их артиллерией и речными мониторами. Поэтому около 700 ребят начали сооружать окопы и провели всю ночь под дождем, а на следующий день бой закончился. Окопы пришлось покинуть, чтобы продолжить путь. Мы потеряли четырех человек. Урон большевиков, отошедших вверх по реке на 15 миль, гораздо больше. Мы захватили Сельцо, много судов большевиков с оружием и припасами: одеждой табаком и хлебом» (1).

Владимир Станулевич Церковь Ильи Пророка и Солнце

Эдвин Аркинс, рядовой, рота С 339 полк: «20 сентября 1918 года. Выдвинулись в деревню Сельцо. На подходе к ней были остановлены огнем вражеского пулемета. Завязалась перестрелка, и мы двинулись через болото в лес… Пока мы ждали остатки нашей роты в лесу, артиллерия стала обстреливать деревню… Рядом с нами что-то упало в мягкую, болотистую землю, возможно неразорвавшийся снаряд… лежали всю ночь под потоками ливня.

21 сентября 1918. Проснулся из-за пулеметного огня… Два взвода из роты В пошли в разведку позиций врага… Враг открыл огонь, убив пятерых или шестерых. Около 15.00 подошла русская артиллерия и стреляла в ответ. В 17.00 мы получили приказ наступать с примкнутыми штыками… проходил мимо раненного большевика с раздробленной ногой. Как только я и сержант остановились рядом с ним, он произнес на немецком единственное слово: «Камарад». Сержант предложил проткнуть его штыком, боясь того, что он вскочит и пристрелит нас… Снабженческий пароход большевиков подошел сверху по реке. Наша русская артиллерия выстрелила по нему очень точно, в результате 23 пленника были захвачены…» (2).

Н.Я. Вощиков: «21−22 сентября. Двое суток продолжались бои в районе Сельца и Липовца. Но под натиском превосходящих сил противника нашими войсками оставлены все деревни Сельца…» (3).

Из представления на орден Красного знамени командира Рождественского отряда Августа Фукса: «проявил особенную доблесть при бегстве Вологодского полка». В наградных листах на командиров Скульского и Семачкина: «в бою под Сельцом остановили бегущий Вологодский полк и с 10 товарищами сдерживали противника 12 часов» (4).

Хаджи Мурат Дзарахохов: «Многие не успели надеть сапог и портянок — набег неприятеля с левого фланга был неожиданным. Когда паника улеглась, в полку произвели чистку — кого судили, кого расстреляли» (5).

Владимир Станулевич Улица Сельца

После овладения Сельцом интервенты прощупали разведкой следующее село Пучугу: «Было решено удерживать оборонительный рубеж Городок-Сельцо на протяжении всей зимы. Деревня Городок, расположенная на правом берегу реки, являлась очень сильной позицией… Деревня Сельцо, расположенная на левом берегу Двины, тоже была хорошей позицией, она стала таковой после того, как на командных высотах и в тактически важных пунктах были построены пулеметные блокгаузы» (6).

Когда в последних числах сентября по реке пошла шуга и адмирал Кемп дал приказ в первых числах октября увести монитор М27 в Архангельск, настроение сухопутных интервентов упало. Сразу же наступила оттепель, и красная флотилия, тоже ушедшая в Котлас вернулась. Она появилась у Сельца, и начала безнаказанный обстрел укреплений — настроение американцев и шотландцев упало еще больше. Красные мобилизовали резервы: «…бывшие унтер-офицеры-коммунисты Пржевоцкий, Малаховский, Эзерин, Минеев, Атцынь. 26 сентября приезжают в Усть-Сысольск для сформирования коммунистической роты для Нижне-Двинского фронта… С приходом этих пополнений отряд им. Куликова вырастает до 528 человек, и именуется Коммунистическим батальоном им. Р. Куликова под командой Витольда Малаховского» (7).

Н.Я. Вощиков: «5 октября. Сильные бои развернулись на левом берегу в деревнях Сельца. Противник яростно сопротивлялся, отбивая наши атаки, и сам предпринимал ряд контратак. Но благодаря умелому руководству всеми боевыми операциями левого берега Пржевоцкого, удачного обходного маневра колонны добровольцев под командованием командира роты Малаховского и его помощника Гезерина, а также стойкой защите центральных позиций бойцами под командованием Августа Фукса, враг был разбит и остатки его бежали, оставив все деревни Сельца… и закрепились в центре Тулгаса» (8).

Но самое интересное, связанное с Сельцом, это описание победы — как она росла с каждым юбилеем Гражданской войны, пока не стала Великой победой, когда 28 красных обратили в бегство 1500 интервентов!

Хаджи-Мурат Дзарахохов в 1936 году: «Мне дали приказ проверить, кто занял наши окопы… со мною было 95 человек… добровольно желающих идти… Дал залп по цепи и скомандовал: «Вперед, бегом!» Когда подбежали к самой деревне, их никого уже не было… Бегают они (интервенты — прим. автора) с фонарями, суетятся, но мы не останавливаем их — у нас нет патронов. Силы у нас мало. Лежим и только смотрим.

Только что вылезли мы на дорогу, вдруг вижу, то. Уборевич, командующий дивизией, один на лошади, Он говорит, что в окопах никого нет» (9).

Владимир Станулевич Северное разнотравье

О подвиге отряда Х.М. Дзарахохова в 1958 году: «Отряд обошел англичан лесом и болотами, зашел им в тыл, и вышел к одной из деревень близ Сельцо. Перед наступлением темноты отряд развернулся, и расстреляв в упор заставу, приблизился на 200 метров к деревне и открыл пулеметный и ружейный огонь. Затем, рассыпавшись в цепь, мы атаковали врага и в темноте заняли деревню, выбив оттуда пулеметную роту и пехоту противника. Наше внезапное появление в глубоком тылу врага и неожиданный налет в темноте нагнали такую панику на англичан, что они (их было 1500 человек), бросая орудие, снаряжение, артиллерию, снаряды, пароходы стоящие у берега, из боязни быть оторванными отошли на 18 километров» (10).

И наконец 1962 год: «У доброй славы могучие крылья. Весь Север облетела легенда. Она говорила: сам Ленин на помощь северянам прислал с Кавказа партизанский отряд богатырей Хаджи Мурата… Правда их мало — двадцать восемь. Но какая же это силища, если в Сельце от них бежало 1500 интервентов» (11).

Владимир Станулевич Пешеходный мостик, построенный одним из жителей Сельца на собственные средства

Приказ Геккера: «Товарищи красноармейцы… вы совершили подвиг, невиданный в истории всех империалистических войн. Герои революции разбили во много раз многочисленные отряды белогвардейцев и англо-французских империалистов… водрузили красное знамя на неприступных позициях противника… вписали себя золотыми буквами в историю мировой революции» (12).

Сердан Пэрриш из роты В 339 полка США о потерях красных «более ста убитыми и 150 раненными. Наши потери: убиты 4 американца и 10 ранены. В английском взводе получили ранения 7 человек. Так как М27 из-за ледостава ушел в Архангельск. 15 октября англичане ушли в Тулгас»(13).

Отступление интервентов из Сельца было неорганизованным. Были брошены склады, русские артиллеристы оставили свои застрявшие орудия, бросали даже свои ранцы. В связи с этим командир левобережной колонны был освобожден от своей должности.

Продолжением победы красных в Сельце стало крупное их поражение под Тулгасом 11 ноября 1918 года, где погибли почти все герои Сельца — А. Малаховский, А. Фукс и другие.

Примечания: