Всеобщие выборы в Бразилии 7 октября показали, что эта ведущая латиноамериканская страна оказалась в состоянии глубокой политической поляризации. К власти на всех парах стремится крайне правый и популистский кандидат Жаир Болсонару, однако, впереди (28 октября) ещё второй тур президентских и местных выборов. Итоги голосования первого тура показали также, что левые силы этого федеративного государства, несмотря на многолетнюю кампанию против них со стороны политического истеблишмента, бизнес-кругов и ведущих масс-медиа, сохраняют высокую степень популярности. Конечно, сейчас бразильские левые скорее на спаде и того уровня народной поддержки, что имели они с победы на выборах Лулы и до повторного переизбрания Дилмы Руссефф на президентский пост (2002−2014 гг.), сегодня у них нет. Об этом свидетельствуют, в частности, итоги выборов в обе палаты Конгресса, да и выборы губернаторов в бразильских штатах. Партия трудящихся (ПТ), ведущая левая сила страны на протяжении многих десятилетий, продолжила своё электоральное ослабление, получив на выборах в Палату депутатов Конгресса всего 10,3% голосов. Всего же у левых и левоцентристов будет в этой палате менее 150 мандатов из 513.

Иван Шилов ИА REGNUM Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро

В то же время, в первом туре президентских выборов кандидаты от левого спектра набрали свыше 40% голосов, а представитель ПТ Фернанду Аддад (в наших СМИ его нередко именуют также Хаддадом), получив более 31 млн голосов бразильских избирателей, уверенно вышел во второй тур с 29,3% голосов. Конечно, ему предстоит совершить почти невозможное: отрыв Ж. Болсонару от Аддада составляет почти 17 пунктов. Но отметим, что Аддад стал официальным кандидатом от ПТ лишь 12 сентября (то есть после того, как судебная инстанция окончательно отказала находящемуся в заключении экс-президенту и создателю ПТ, к слову, до сих пор наиболее популярному среди простых бразильцев политику Луле в праве выдвигаться), и тогда его личный рейтинг составлял какие-то восемь пунктов, но благодаря активной моральной поддержке Лулы, разветвлённой сети местных организаций «лейбористов» и успешной кампании 55-летний левый политик сумел повысить свою популярность в 3,5 раза! За Ф. Аддада отдали голоса традиционно «левые» штаты Севера и Северо-Востока страны.

Wilson Dias/ABr Фернанду Аддад

Выходец из семьи ливанских христиан-иммигрантов, уроженец Сан-Паулу, Ф. Аддад получил великолепное и разностороннее образование. На фоне «бравого» капитана Ж. Болсонару Ф. Аддад является магистром экономики, доктором философии и профессором политических наук в Университете Сан-Паулу. Ф. Аддад имеет большой опыт административной и муниципальной работы. С 2005 г. по 2012 гг. в правительствах Лулы и Руссефф он возглавлял министерство образования, внеся громадный личный вклад в демократизацию системы среднего и высшего образования, расширение доступа к высшему образованию для выходцев из низов. Затем, в 2012 г. он был избран мэром Сан-Паулу. Правда, на этом посту Ф. Аддад лавров не снискал и через четыре года, получив на выборах лишь 17% голосов, был вынужден оставить пост. Ф. Аддад является представителем социал-демократического течения в своей партии, тогда как его напарница, претендующая на должность вице-президента Бразилии, Мануэла д’Авила является активисткой феминистского движения и представительницей Коммунистической партии Бразилии (КПБ).

Очевидно, что между первым и вторым туром у Ф. Аддада объективно больше шансов найти союзников, чем у Ж. Болсонару. Как отмечает известный отечественный специалист по Бразилии Людмила Окунёва, «главным стержнем второго тура станет поиск Аддадом союзников: его призыв к не прошедшим во второй тур право‑ и левоцентристам создать единый фронт против Болсонару». Сам Ф. Аддад сразу после оглашения итогов голосования 7 октября заявил: «Второй тур является неоценимой возможностью… Мы желаем объединить демократов…» Пока что Ф. Аддаду удалось твёрдо заручиться поддержкой левых и левоцентристских сил. Занявший третье место с 12,4% академик Сиро Гомеш от Демократической лейбористской партии, отчётливо заявил: «Я продолжу борьбу в защиту демократии и против фашизма», в котором все бразильские левые обвиняют Ж. Болсонару.

Но главный вопрос в том, сможет ли демократическая риторика Аддада убедить избирателей, голосовавших 7 октября за либеральных или правоцентристских кандидатов. Вот тут есть серьёзные сомнения. Да, сам Ф. Аддад вовсе не является левым радикалом. Но, вместе с тем, предвыборная платформа пары Аддад — д’Авила имеет отчётливо левый профиль. Как отмечает член Политбюро КПБ Рейнальдо Карвальо, «основная ось его программы — это борьба против социального, религиозного, полового и расового неравенства». В общем, речь идёт о преемственности к линии Лулы и Д. Руссефф. Среди обязательств левого кандидата фигурируют восстановление размаха прежних социальных программ, прекращение приватизаций, запуск «базового гражданского дохода», повышение минимальной зарплаты, звучат призывы организовать «радикальную революцию» социальной направленности в сферах здравоохранения и образования. Ф. Аддад, в отличие от явно связанного с крупным бизнесом соперника, выступает против «подарков» банковскому сектору, в пользу «дешёвого кредита» для малообеспеченных граждан и семейных предприятий.

Более предсказуемой и «ровной» кажется внешнеполитическая повестка, предлагаемая ПТ и её союзниками. Речь идёт о продолжении комплексной интеграции в рамках Латинской и Южной Америки, сохранении стабильных отношений с ключевыми международными партнёрами Бразилии, в частности, с Китаем.

На самом деле, предстоящее 28 октября голосование — второй тур президентских выборов — имеет далеко не только общенациональное значение. Если Ф. Аддад «совершит чудо» и на «финишной прямой» вырвет победу у Болсонару, можно будет сказать, что левые силы Латинской Америки в значительной степени смогли преодолеть кризис. Если же представитель ПТ проиграет крайне правому политику с неофашистскими замашками, ещё недавно представлявшего собой «маргинала от большой политики», этот факт способен погрузить латиноамериканские левые силы в ещё более драматическое положение.