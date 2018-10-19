Реакция на трагедию в Керчи, где 18-летний подросток Владислав Росляков расстрелял учащихся колледжа (21 человек убит, более 50 ранено), лишний раз демонстрирует российское малодушие как власть имущих, так и простых людей. Адекватных выводов, похоже, делать из произошедшего никто не хочет. А значит, будут новые трагедии. И это не моё «злое ухо», а очевидная необратимость. Как, собственно, и сама бойня в Керчи; она не форс-мажор, как это сейчас пытаются преподать, а закономерность.

Франсиско Гойя. Сон разума рождает чудовищ (фрагмент). 1797–1799

Трусость — говорить, будто подобное могло произойти где угодно. Нет, оно происходит там, где властвует либерально-рыночная мораль, культ успеха и силы, жестокость, кровавая борьба за жизненное пространство и собственные амбиции, отрешённость, равнодушие и оторванность людей друг от друга. Конечно, легче всего сказать, что один неуравновешенный подросток взял ружьё, перед этим быстренько получив на него разрешение (ведь это так легко, ну-ну), а после, мстя или подражая стрелкам в «Колумбайне», открыл огонь.

Qqqqqq Школа «Колумбайн» (штат Колорадо, США), где в 1999 году произошло массовое убийство

Это так просто — быть вот таким стрелком, правда? Нет, для подобного надо, как минимум, подготовиться: тренировать, собственно, не только стрельбу и мастерить взрывные устройства, но и работать над психологией. И это можно сделать только, если у тебя есть наставники — раз, и среда — два.

Читаю заявления «экспертов»: у Рослякова были наставники в интернете. Для вас это новость? Год я пишу о том, что действует целая система, вычисляющая неуравновешенных, обиженных жизнью подростков и вербующая их для совершения всякого рода мерзостей. Пишу, а что толку?

Что толку говорить о среде, которая заставляет наших детей убивать других наших детей? Ведь хорошо помню реакцию на свои статьи, написанные после массовых убийц в школах Перми и Бурятии. Ведь уже тогда было очевидно: это были не частные случаи, а следствия системы, и год 2018, писал я, пройдёт под знаком подросткового ада. На Перми не остановятся — получите Бурятию. Получите Керчь. Это ужасно. Но дальше будет только хуже.

Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР Предчувствие новых бед

Для этого не надо предвидеть будущее. Надо анализировать настоящее. Откройте вы, наконец, глаза, пусть вам кто-то поднимет веки: нынешняя система построена на абсолютной дегуманизации, она делает из нормальных людей убийц и насильников, и, ясное дело, что основной целью в таком случае становятся подростки с неустойчивой психикой.

Меж тем, анализируя произошедшее в Керчи, депутаты, «эксперты», вся эта королевская рать бубнит и мямлит то, что актуальным было 15 лет назад. Виноваты компьютерные игры, блокбастеры и прочее. Это не просто непонимание ситуации — это насмешка над жертвами и дорожка к жертвам будущим. Да, шутеры вредны, никто не спорит, но можно ли говорить всерьёз, что именно они есть главная причина подросткового беспредела?

Или причины более глубинны? И вы либо намеренно не хотите их замечать, либо настолько глупы, что не видите. Тотальная глупость, тотальное лицемерие — вот одни из причин произошедшего в Керчи. Мы уже не на краю ценностной, идеологической, социокультурной катастрофы — мы в её жерле. Вредны шутеры и блокбастеры? А расчеловечивающие шоу про гнилых актёров и патентованных проституток, которых почему-то называют «звёздами», не вредны? Не вредны ли политические клоунады, где с утра до вечера марионетки вещают о том, что Россия должна явить миру силу? Не вредны ли такие программы, где воспитывается сначала презрение, а после ненависть ко всему чужому, к любому инакомыслию? Это ли не вредно?

Томас Харт Бентон. Разврат (фрагмент)

Может, хватит уже юлить? Сколько надо ещё жертв? Или мы наконец признаем, что институт семьи в России разрушен. И заслуга тут в том числе принадлежит и медиапространству. Убийца Росляков жил с матерью-одиночкой, работающей санитарочкой за 12 тысяч. Вырос ли бы он другим, если бы мать ежедневно не осваивала искусство выживания? И нет ли в этом краха медицины, где медработники не считаются за людей, а в целом прививается одна мораль: продавай?

Нет ли у нас краха образования? Вы решили, что школа не должна воспитывать, что педагоги — это не самая важная часть общества. Как там сказал господин Медведев, довольно улыбаясь: хочешь зарабатывать — иди из учителей в бизнесмены. Нет, Дмитрий Анатольевич, это бизнесмены должны идти в учителя, потому что именно педагоги отвечают за самое главное — за наших детей, за сбережение народа. И если власти плевать на образование, то ей плевать и на народ. Тысячи закрытых школ. Тысячи! И некому работать за нищенские зарплаты.

Идеология насилия и жизнь без медицины и образования, помноженные на бездарно заимствованную матрицу бессовестного недокапитализма, не могут способствовать созданию нормального общества. В России, как и на Западе, во главу угла поставили Закон, распрощавшись со Справедливостью, но на выходе не получили ни Закона, ни Справедливости — только пульсирующий злобой Хаос и вселенский, как у Пелевина, the Gap. Если система бесчеловечна, то откуда в ней появиться людям и как им поступать по-людски?

Кузьма Петров-Водкин. Хаос. 1906

И главное — если человек не чувствует себя реальным, живым, нужным, он проявляет мир через боль. Только так. Подростки всегда причиняли себе и другим боль, чтобы идентифицировать мир, личность. Но сейчас они попали в матрицу, которая напрямую декларирует человеку: ты никому не нужен, ты бесполезный элемент, ты случайность; хочешь как-то существовать — борись любыми доступными способами; будь не просто сильным — патологически сильным. И тогда подростки бредут через ад бесполезности. Не нужные ни родителям, ни школам, ни вузам, ни государству. Человека шпыняют отовсюду — не надоедай.

Да, легче всего назвать Рослякова чудовищем. Он, собственно, такой и есть. Но чудовищем не рождаются — им становятся. И часто не по своей воле. Чудовища появляются там, где живут другие чудовища. И они создают опять же чудовищную систему с инкубатором для новых монстров. Такая система никогда не признает, что она тлетворна, опасна и порочна. Она заточена на то, чтобы защищать и оправдывать себя. В ней принято пожирать людей, а любые факторы, выбивающиеся из общего хода вещей, устранять.

И сейчас, когда я читаю, что родителей Владислава Рослякова хотят оштрафовать на 500 тысяч рублей за «недобросовестное выполнение родительских обязанностей», то испытываю ярость и стыд. Нет, вы лучше оштрафуйте себя, чудовища, порождающие систему или принимающие её правила. Надеюсь, впрочем, что кому-то хватит мозгов, дабы не штрафовать мать и отца Рослякова.

Афанасий Кирхер. Молох. 1652

Реакция системы на трагедию в Керчи труслива, глупа и поверхностна. Она —тоже трагедия. Система ищет оправдания, скрывая подлинные причины, не готовая признать, что нужен глобальный пересмотр, нужна титаническая работа по исправлению ситуации. Но, похоже, инкубатор чудовищ продолжит работать на полную мощность, а дураки, назначенные «экспертами», станут ходить по кладбищу, раздувшись от глупости, которая намного страшнее злобы.