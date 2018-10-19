И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что между армянскими и азербайджанскими властями налажена оперативная связь. Теперь, по его словам, «любая информация за полчаса будет доведена до сведения президента Азербайджана» и «если информация будет с их стороны, то дойдет до меня за тот же срок». На вопрос журналистов о том, обращаются ли стороны по налаженной связи каждый раз в случае инцидента, Пашинян ответил так:

Иван Шилов ИА REGNUM Границы

«По необходимости».

Более того, он добавил, что считает ситуацию на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения «беспрецедентно спокойной», что «в какой-то мере обусловлено договоренностями в Душанбе». Напомним, что в таджикской столице на полях саммита СНГ Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились о сохранении мира на границах, о приверженности диалогу и переговорам. Третьим важным решением сторон стала организация между ними оперативной связи, «чтобы сохранить незыблемость режима прекращения огня». Таким образом, по законам конфликтологии Баку и Ереван предприняли конструктивный шаг в деле разрешения нагорно-карабахского конфликта и разрядке азербайджано-армянских отношений. Появление возможности обсудить острые вопросы посредством оперативной связи конфликтующими сторонами теоретически ставит барьеры перед появляющимися в сложных ситуациях всевозможными слухами, создает основу для выстраивания в дальнейшем доверительных отношений между участниками конфликта.

Kremlin.ru Ильхам Алиев И Никол Пашинян на встрече глав государств СНГ в Душанбе

При этом нужно понимать, что фактор наличия оперативной связи создает определенный механизм во взаимодействиях между Баку и Ереваном, устанавливает иерархию полномочий, которая упорядочивает взаимодействие в момент принятия решений для управления конфликтной ситуацией. Ведь, как показывает практика, стороны конфликта зачастую видят суть проблемы по-разному. Но главное, на наш взгляд, в том, что стороны создали еще одну площадку для взаимного диалога, которой могут воспользоваться не только военные, но и высшие политические руководители обоих государств. При этом отпал вариант выстраивания оперативной связи между Азербайджаном и Арменией через узел связи Национального центра управления обороной России или расположенный в Москве Объединенный штаб ОДКБ. Так что Алиев и Пашинян могут — при желании или по необходимости — общаться друг с другом конфиденциально и без посредников. Хотя стороны пока не имеют юридически оформленного соглашения и демонстрируют только заинтересованность в соблюдении устной договоренности, которая была достигнута при посреднических усилиях президента России Владимира Путина.

Но в любом случае — согласно жанру — стороны пришли к соглашению и несут морально-политическую ответственность за его соблюдение перед посредником — Москвой, которая стала демонстрировать повышенную мотивированность к тому, чтобы урегулировать нагорно-карабахский конфликт. Это первое. Второе. Факт действий России в качестве третьей стороны усиливает ее легитимность и создает возможность для появления новых вариантов решений в случае развития конфликта по деструктивному сценарию. Третье. Ход событий укрепляет тенденцию самостоятельного продвижения Баку и Еревана к достижению согласия. Правда, тут не всё так просто. Не случайно многие российские эксперты предупреждают, что на этом пути Алиев и Пашинян могут столкнуться в своих странах с системными препятствиями, для преодоления которых понадобится определенное время. Существуют и внешние моменты, и внешние игроки.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Недавно американский центр The Jamestown Foundation расписывал интригу с раскладом сил в регионе после прихода к власти Пашиняна. Это событие продавалось читателям как «поражение Путина» и предрекало «отход Армении от России в силу эволюции Еревана к демократии». Что касается Азербайджана и его лидера Алиева, то он назывался «дружественным Путину правителем, который никогда не гнушался расправляться с внутренними протестами в прошлом». И далее: «Но проблема для Москвы заключается в том, что Алиев может попытаться использовать беспорядки в Ереване, чтобы начать наступление на Карабах». Это якобы должно было вписываться «в сценарий Путина», который «в Сирии начал военную интервенцию из-за желания остановить волну революций».

Ставилась задача: не оставить Путину в отношении Армении и Нагорного Карабаха «выигрышных ходов», а Брюсселю (читай, коллективному Западу — С.Т.) давалось задание всячески «поддерживать демократический имидж армянского премьера, сделать всё для того, чтобы его позиция по Республике Арцах (Нагорный Карабах) воспринималась иначе, как было раньше». Но Алиев не начал войну в Нагорном Карабахе и при посредничестве Путина пошел на устные договоренности с Пашиняном, что вписывается в список требований Европейского союза «выполнять обязательства по мирному урегулированию карабахского конфликта и недопущению эскалации». Что дальше? Вероятно, в формирующимся контексте действия Путина будут стимулировать Алиева и Пашиняна двигаться и дальше к согласию, но пока что в непубличном поле. Поэтому подготовка и осуществление программы действий по разрешению нагорно-карабахского конфликта является подготовкой и осуществлением переговорного процесса уже в формате Путин — Алиев — Пашинян.

Теперь главное — дождаться итогов парламентских выборов в Армении.