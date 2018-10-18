



Иван Шилов ИА REGNUM

Украинской православной церкви Московского патриархата не будет. Об этом, передает «За Збручем» (Тернополь), заявил глава непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет во время посещения Тернопольской области. Одним из мест, которое он посетил, был Преображенский собор в Кременце. Там Филарет освятил икону Георгия Победоносца. Иконописец Василий Стецько изобразил на ней майдановцев, «героев Небесной сотни», украинских военных, волонтеров, капелланов, военных врачей, патриотов и украинскую символику. Идея иконы — «С нами Бог, за нами Украина». В храме во время встречи с верующими глава УПЦ КП отметил, что процесс создания Единой поместной православной церкви (ЕППЦ) только начинается. Нужно провести объединительный собор, на котором УПЦ КП, непризнанная Украинская православная автокефальная церковь и часть канонической УПЦ МП объединятся в одну. Те же епархии Московского патриархата, которые не захотят добровольно присоединиться к ЕППЦ, по словам Филарета, не будут иметь права называться «Украинской Церковью», а станут иметь право на существование на Украине как «Русская православная церковь на Украине». Как заявил патриарх, «благодарим Господа за то, что он создал такие условия, президента Украины Петра Порошенко, который приложил немало усилий для того, чтобы константинопольский патриарх принял историческое для нашего государства решение, и всех, кто к этому также был причастен».

Томос похоронит «Русский мир», утверждает «Галичина» (Ивано-Франковск). Понятно, что для православных украинцев автокефалия Украинской православной церкви — это прежде всего право быть независимыми от Московской церкви. А томос — гарантия духовной независимости от Москвы. Это не только нанесет серьезный удар по историческим претензиям России к Украине, но и будет отрицать московскую религиозную власть над миллионами украинских православных верующих. И именно поэтому в конце сентября РПЦ прекратила дипломатические связи с Константинополем, патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что «перестанет молиться за патриарха Варфоломея». Директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин давно рассматривает «Русский мир» как идеологическую основу российской «агрессии» на международной арене. А при взгляде на «Русский мир» Москвы — Третьего Рима в мире видит, что он всё больше становится похожим на «Третий рейх». Возвращаясь к вопросу национальной безопасности Украины, автор отмечает, что запрета на международном уровне «Русского мира» можно будет достичь при условии, что государство Украина и ее соответствующие спецслужбы и силовые структуры не только будут констатировать и собирать факты принадлежности к террористическим группировкам тех или иных врагов украинской государственности, но и дадут им надлежащую правовую оценку и привлекут их к украинскому суду.

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба

В Одесской области функционирует шесть православных деноминаций и несколько независимых православных групп, рассказывает «Думская» (Одесса). Самая крупная религиозная организация — УПЦ МП. Она представлена в регионе двумя епархиями: Одесской и Балтской. Одесской епархией руководит митрополит Агафангел (Алексей Саввин), считающийся самым пророссийским из иерархов УПЦ МП. Балтскую епархию возглавляет митрополит Алексий (Сергей Гроха). Знающие люди говорят, что Алексий «всегда готов рассматривать варианты». Наверняка сейчас с ним ведутся переговоры по поводу участия в объединительном соборе. С Агафангелом такие переговоры невозможны в принципе, но тут есть важный момент: митрополиту Одесскому и Измаильскому уже 80 лет, он очень болен, а в его окружении далеко не все готовы враждовать со своим государством. «Точно сказать, сколько клириков пойдет в объединенную Церковь, по понятным причинам, нельзя. Очень многое зависит от того, кто станет ее предстоятелем. Если Филарет, то массового исхода из УПЦ МП можно не ждать, но если Собор выберет компромиссную фигуру, то структуры Московского патриархата на Украине могут буквально посыпаться», — заявил источник издания в церковной среде. УПЦ МП в Одесской области — это почти 600 общин, 664 священнослужителя, 341 монах, 15 монастырей, одна семинария, 287 воскресных школ, 412 храмов, в том числе 108, являющихся памятниками архитектуры, несколько сотен молельных комнат и восемь периодических изданий, отнюдь не самых лояльных к украинскому государству. 261 культовое сооружение находится в собственности церкви, 151 — в пользовании. Киевский патриархат занимает относительно скромные позиции. Это 127 общин, 49 священнослужителей и 12 храмов, только половина которых находится в собственности церкви, остальные ей переданы в пользование. Руководителем Одесско-Балтской епархии УПЦ КП является епископ Павел (Василий Юристый). Еще меньше имущества, верующих и влияния у УАПЦ. Одесская область входит в состав Одесско-Черноморской епархии, у которой, как ни странно, нет своего руководителя. Управляет епархией из Тернополя архиепископ Тернопольский и Бучачский Тихон (Тарас Петранюк). В Одесской области эта Церковь располагает семью общинами и несколькими молельными помещениями. Храмов у нее нет. Куда влиятельнее и богаче «автокефалистов» старообрядцы, хотя они участвовать в процессе объединения украинских церквей не планируют. Киевская и всея Украины епархия Русской православной старообрядческой церкви, которой руководит архиепископ Никодим (Николай Ковалев), представлена в Одесской области 11 общинами, которые контролируют 15 храмов. При этом у религиозной организации всего девять священнослужителей. Не хотят объединяться с украинскими церквями и две «белогвардейские» православные организации — как и УПЦ КП, «канонически непризнанные». Это Русская православная церковь заграницей Агафангела (Михаила Пашковского) и Русская истинно-православная церковь Тихона (Леонида Пасечника), отколовшиеся от большой РПЦЗ, когда та взяла курс на слияние с «сергианским» Московским патриархатом. У РПЦЗ (А) 13 общин, один храм на Михайловской площади в Одессе и монастырь в Раздельнянском районе. РИПЦ (Т) — это пять общин, один храм в Удельном переулке и шесть священников. Также в Одесской области зарегистрировано пять независимых православных общин, которые не входят ни в одну деноминацию и не признают ничью юрисдикцию.

Теперь нам становится понятнее, что же решили константинопольские иерархи, пишет «Таймер» (Одесса). Признавая незаконным решение о передаче Киевской митрополии Русской православной церкви, они фактически делают заявку на восстановление ее в том виде, в котором она существовала с 1458 по 1686 годы. К чему приведет это решение? Попробуем разобраться. Во-первых, ни о какой легитимации УПЦ КП речи не идет и идти не может даже в теории. Дело в том, что УПЦ КП фактически позиционирует себя наследницей Украинского экзархата Московского патриархата. Но если будет решено, что Русская православная церковь всё это время на самом деле незаконно управляла Киевской митрополией, то и решение включить ее в состав экзархата на правах главенствующей также будет незаконным. Фактически в этом случае надлежит выделить из общей территории Украинской православной церкви Киевскую митрополию с управляемыми ею на 1686 год епархиями. А остальные диоцезы (например, та же Одесская епархия или выделенная из состава Белгородской в 1799 году Харьковская) «по справедливости» должны быть возвращены Русской православной церкви. Что же до УПЦ КП, то с признанием незаконности создания экзархата эта структура теряет даже те слабые намеки на легитимность, которые у нее есть. В теории, конечно, храмы, приходы и диоцезы УПЦ КП могут присоединиться к Киевской митрополии Константинопольского патриархата, когда и если та будет создана. Но всё это будет иметь значение лишь для приходов, которые будут находиться на территории, относившейся к Киевскому патриархату по состоянию на 1686 год. С представительствами УПЦ КП в Одесской, Николаевской, Кировоградской или Харьковской областях это уже не сработает. Однако, во-вторых, представители Украинской православной церкви Московского патриархата окажутся в схожем положении на «константинопольской» территории. С точки зрения Киева и Стамбула, их служение и даже само пребывание там будет противоречить тем же каноническим правилам, что может быть использовано для силового захвата церквей, изгнания священников и тому подобных действий. Однако фактического восстановления Киевской митрополии Константинопольского патриархата пока не случилось: это произойдет в тот момент, когда из Стамбула будет благословлен новый глава митрополии и рукоположены епископы и клирики. И вовсе не обязательно, что, сказав «а», Стамбул в ближайшее время скажет «б»: «продолжать предоставлять Украине автокефалию» в теории можно неограниченно долго.

Vodnik Митрополит Винницкий и Барский Украинской православной церкви Московского патриархата Симеон (Владимир Шостацкий)

Крайне любопытный эпизод произошел во время торжества по случаю празднования Дня защитника Украины, информирует «Реал» (Винница). Сообщает облгосадминистрация: «За значительный вклад в организацию и оказание всесторонней помощи личному составу воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины и активную гражданскую позицию митрополит Винницкий и Барский Украинской православной церкви Московского патриархата Симеон (Владимир Шостацкий) награжден знаком отличия министерства обороны Украины — медалью «За содействие Вооруженным силам Украины». Митрополит Симеон и вправду молится за здоровье защитников Украины. Напомним, недавно в областном управлении Службы безопасности Украины в Винницкой области он вместе с родственниками, сослуживцами, руководством области и города встретил военных контрразведчиков, вернувшихся по ротации с Донбасса. А в середине сентября 2017 года митрополит Симеон получил благодарность от руководства штаба «АТО» за «значительный вклад в укрепление обороноспособности ВСУ, неравнодушие, проявленный патриотизм, искреннюю заботу и активную гражданскую позицию в поддержке гражданского населения Донецкой и Луганской областей» за подписью генерал-лейтенанта Александра Локоты.

Kharkivoda.gov.ua На пленарном заседании III Польско-украинского форума местного самоуправления

Харьковщина стала центром украинско-польских отношений, считает «Вечерний Харьков» (Харьков). 16 октября председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная приняла участие в пленарном заседании ІІІ Польско-украинского форума местного самоуправления. В начале октября на Харьковщине отметили столетие восстановления независимости Польши. Представители местной власти и польские дипломаты почтили память одного из основоположников польского государства Юзефа Пилсудского, который, кстати, не чужой для Харьковщины — он получил образование в Харьковском педагогическом университете им. Сковороды. «В этом году Украина также отмечает столетие своей государственности. Следует подчеркнуть факт совместной борьбы поляков и украинцев по защите только что возрожденной независимости в битве с общим врагом, каковым тогда являлась большевистская Россия. Польша на тот момент была слишком слабой, чтобы помочь Украине в становлении государства, но наша дружба и сотрудничество продолжаются», — подчеркнул генеральный консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский. В свою очередь заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев с благодарностью отметил, что Польша сегодня твердо отстаивает восстановление территориальной целостности Украины. Ректор ХНЭУ имени Семена Кузнеца Владимир Пономаренко сообщил о начале работы в университете курсов польского языка.

Польское космическое агентство стремится к сотрудничеству с КБ «Южное», сообщает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). КБ посетила делегация Польского космического агентства POLSA. В составе делегации, помимо директора и руководителя сектора департамента оборонных проектов, директора департамента стратегии и международного сотрудничества POLSA, вошли представители министерств и предприятий космической отрасли Республики Польша. Целью встречи было обсуждение потенциальных путей сотрудничества между Украиной и Польшей в сфере создания ракетно-космической техники. «В Польше существует мощная космическая кооперация, — подчеркнул первый заместитель генерального директора — генерального конструктора по системному проектированию КБЮ Александр Кушнарев. — Возможно, мы смогли бы наладить сотрудничество в области создания спутников и спутниковых платформ». Гости презентовали возможности Польского космического агентства и промышленной кооперации в области двигательных систем, современных технологий и материалов. Они высказали мысль, что, объединив возможности Украины и Польши в области космического ракетостроения, страны могли бы добиться значительных результатов и существенной экономии средств.

Советская кавалерия во Львове после капитуляции города. 28 сентября 1939 года

Скоро наступит 100-летие Западно-Украинской Народной Республики, напоминает Zaxid.net (Львов). Мы услышим много интересного о единстве, консолидации, об уроках прошлого. И не только об украинской части, также о поляках, об обороне Львова. Ежегодная акция «Свет памяти», во время которой польские волонтеры посещают могилы польских воинов, приходится как раз на 1 ноября, когда католики латинского обряда вспоминают умерших. Если сравнивать с межвоенным периодом, то украинцы с поляками как будто поменялись местами. Украинцы тогда вспоминали павших в частном порядке, поляки строили пафосные монументы. Как это повлияло на украинско-польские отношения и чем всё закончилось, мы знаем. Но выводов, конечно, не делаем. Ведь сейчас наше время! Но если «взрыва» ура-патриотизма не предотвратить, то стоит хотя бы приготовиться. Надо понимать, что те, кто будет призывать «дать достойный отпор» полякам, сами преимущественно имеют «карту поляка» или недвижимость в Польше, оформленную на родственников. Что «новости» от наших «патриотов» немедленно подхватят не только российские, но и солидные западные издания. И напоследок. 11 ноября не забудьте включить радио «Независимость». В прошлом году, например, «Польское радио» на волнах «Независимости» подготовило целую праздничную передачу для поляков, живущих в нашем регионе. Можно было услышать, что маленькие поляки готовы воевать, как «орлята за Львов сто лет назад», что они чувствуют свой долг перед родиной и дальше в том же духе.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто подчеркнул, что расположение в Берегово 128-й бригады вооруженных сил Украины не может составлять никакой угрозы, передают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Об этом украинский дипломат рассказал журналистам в кулуарах министерской встречи «Восточного партнерства» в Люксембурге. По данным Mukachevo.net (Мукачево), 24−25 октября в Варшаве в рамках Варшавского форума по вопросам безопасности Климкин еще раз встретится с Сийярто. «Мы свои интересы на Закарпатье будем последовательно защищать», — сказал украинский министр журналистам.