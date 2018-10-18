Ещё далеко до окончательных выводов о причинах трагедии в Керчи, где 18-летний студент политехнического колледжа покончил с собой, после того как расстрелял находившихся там людей. Ещё не прошёл шок от этого чудовищного поступка и не утихла боль за тех, кто потерял своих близких, не ушло переживание за состояние здоровья ни в чём не повинных граждан России, получивших ранения.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Вооружённый убийца

Только накануне, 17 октября, правоохранители обнародовали фамилию убийцы, список из 20 его жертв (15 студентов и пять преподавателей) и известили о необходимости провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Но пока одни, судя по многочисленным откликам, выражают сомнения в том, что произошедшая в Керчи трагедия терактом не является, другие предпочитают разобраться в возможных причинах поступка стрелка. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с представителями профессионального сообщества и выяснил, какие выводы делают психологи и доктор.

«Глобальный конфликт первого уровня»

Психотерапевт, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце», член Европейской ассоциации психотерапевтов и профессиональной психотерапевтической лиги Полина Шамрай:

«Мы не учитываем, что эта трагедия вторична как убийство, но первична как самоубийство, — стрелок был настолько озлоблен на себя (!), что готов именно себя убить. «Для кучи» прихватив с собой тех, кого считает своими номинальными врагами. Именно эта внутренняя трагедия одного человека способна натворить бед. В психологии это — глобальный конфликт первого уровня: самоубийство, акт своего биологического уничтожения, окончания своей собственной жизни. Пока нет индивидуального внимания к человеку и чуткости к его бедам, подобные трагедии будут повторяться. Мы видим убийцу, но не думаем о самоубийце.

Эдуар Мане. Самоубийца. 1877

Работа с такими людьми, предупреждение таких массовых смертей, казалось бы, невозможна. Как влезть в семью, в жизнь, в голову самоубийце? На самом же деле работа эта более чем возможна, а организация её займет от силы 2−3 года.

Это не вечная риторическая тема, как алкоголики, — всегда были, есть и будут, и Бог им в помощь в лечении. Это тема, которую общество способно развить и самостоятельно решить в рамках обществ помощи и участия в судьбе таких потенциальных самоубийц. Это такая же работа, как с группами смерти, так и с окружением интровертов-инфантилов.

Помимо охраны, каждое учебное заведение должно иметь психолога — эколога, специалиста, закончившего государственное учебное заведение с дипломом экстремальной психологии, дополнительно обучавшегося в МЧС, знающего биологические маркеры внутреннего конфликта, в обязанности которого должен входить сбор оперативной информации по каждому конфликтному человеку, и который каждый день должен собственными маркерами мониторить тех людей, которые сам же и разделит на группы риска.

Цитата из х/ф «Зеркало». Реж. Андрей Тарковский. 1974. СССР Сеанс у психолога

Мне задали массу вопросов — где взять таких психологов? Как заставить выпускника работать в системе образования? Давайте просто вернем пост-бюджетное распределение, и психолог-эколог не только отдаст долг Родине, как отдает его 18-летний мужчина в армии, но и будет участвовать в глобальном деле безопасности общества».

«Вот НАМ и результаты»

Психолог-психотерапевт Александр Ковальчук:

«Полагаю, что основы поступка этого стрелка разные и взаимовлияющие. Первое — это воспитание, среда обитания, домашняя и школьная. Человек явно был предоставлен сам себе, не получал уважения к себе и любви, добывал их сам, как мог, и самоутверждался так же.

Второе: в подростковом возрасте, когда важен коллектив, но не получается в него вписаться, некоторые заявляют о себе вызывающими поступками, другие, напротив, уходят в себя.

Третий момент — таких людей мониторят наёмники, умело дают им то, чего не хватало, и внушают новые идеи и смыслы жизни. Результат — эта реализация, губительная для самого исполнителя и его общества и успешная для «нанимателей», которые вложили в его руки орудия убийства.

Еще добавлю, что наше общество много сил и денег тратит на поиск и наказание преступников, но жмётся на элементарную теплоту детям, их воспитание, достойные условия для этого. Нет садиков, школы переполнены, нет идеологии для детей. Раньше были пионеры, комсомольцы, это давало цель для подростка и идею, к которой он хотел стремиться. Теперь же стремиться предлагают к деньгам и наплевательству на общество. Вот нам и результаты».

Цитата из х/ф «Чучело». Реж. Ролан Быков. 1983. СССР Ребёнок-изгой

«Психические отклонения»

Кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого законодательного Собрания Павел Шумихин:

«Считаю, что рано говорить относительно причин поступка «керченского стрелка», поскольку пока относительно мало известно о личности преступника, неизвестны подробности его жизни. В любом случае несомненны определенные психические отклонения, поскольку для нормального здорового человека противоестественно причинять страдания другим людям, убивать других людей.

Некоторые связывают причины трагедии с увлечением подростком компьютерными играми. Но говорить о «кровавых стрелялках», на мой взгляд, — это далеко не бесспорно. Конечно, они являются каким-то элементом в цепочке, приводящей к жестокому и бессмысленному преступлению, но совсем не главным звеном.

Изначально, на мой взгляд, существуют какие-то скрытые психические отклонения, которые, возможно, недоступны для выявления. Психически здоровый человек вполне устойчив к воздействию жестоких игр, фильмов и так далее. Даже военные, привыкшие на войне убивать, в мирной жизни совсем не чувствуют в себе желания и потребности убивать себе подобных».

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Топор в руках

Как уже сообщало ИА REGNUM, нападение на керченский колледж студент четвёртого курса, 18-летний Владислав Росляков совершил 17 октября. По предварительным данным — при помощи взрывного устройства и зарегистрированного должным образом помпового ружья. Его отец на допросе заявил, что сын интересовался оружием, увлекался компьютерными играми, но был воспитанным и не проявлял агрессии.

УК РФ СК РФ переквалифицировал уголовное дело со ст. 205 УК РФ СК РФ на ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»). В Керчи сегодня объявлен траур.