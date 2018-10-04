Село Елань, Волгоградская область, 4 октября, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Житель Москвы, подозреваемый в убийстве 16-летней студентки Еланского аграрного колледжа, доставлен в Волгоградскую область. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Мужчину задержали в Москве 3 октября. В день исчезновения девушки его автомобиль засняли камеры в Елани. Было установлено, что машина выехала из региона в направлении столицы.

«В ходе первого же допроса задержанный признался в убийстве студентки еланского колледжа и пояснил стражам порядка, что мотивом к расправе над девушкой стал внезапный конфликт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый приезжал в Волгоградскую область к матери. Теперь ему предстоит показать правоохранителям место, где спрятано тело убитой девушки. Ранее 40-летний мужчина был судим за изнасилование 12-летней девочки.

Как сообщало ИА REGNUM, несовершеннолетняя студентка пропала в Елани 20 сентября. Перед исчезновением она сообщила своим одногруппникам, что пойдет домой. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.