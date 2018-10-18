Корреспонденты ТАСС сообщили, что «японский министр символически осмотрел южную часть Курил с мыса Носаппу». Правильнее, на мой взгляд, всё же было бы сказать не символически, а демонстративно. Ибо его должность и призвана не давать японцам забывать о притязаниях японского правительства на законно принадлежащие России Курильские острова. Называется эта должность члена кабинета — министр по делам Окинавы и северных территорий. Сейчас ее занимает Мицухиро Миякоси. Причем северные территорий в титуле министра даны не в кавычках, а без оных, ибо этот «термин» рассматривается официальным Токио как обозначение хотя и придуманного в МИД Японии, но якобы географического объекта, принадлежащего Стране восходящего солнца. На этот счет японские парламентарии даже приняли в 2009 году специальный закон, «закрепляющий» владение Японией южнокурильскими островами. Для понимания существа этой должности отметим, что это нечто такое, как если бы в российском правительстве появился министр по делам Хоккайдо или Аляски.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Но должность есть должность, и ее надо исполнять. Что касается занятой американской армией Окинавы, то здесь, думаю, работы хоть отбавляй. А вот применительно к не имеющим никакого отношения к японскому управлению «северным территориям» это — редкая синекура, не требующая повседневной работы. За исключением пропагандистской. На северном японском острове Хоккайдо о министре вспоминают, когда он приезжает и с помпой в окружении журналистов и фоторепортеров осматривает издалека по японской терминологии «временно оккупированные исконные японские территории». С такой целью г-н Миякоси посетил Хоккайдо и на этот раз.

Mod.go.jp Самолёт ВВС Японии

Пока японский премьер-министр С. Абэ заявляет, что не отступится и будет продолжать, несмотря ни на что, убеждать президента РФ В. Путина «отдать» Курилы, кабинет министров, как заявил министр Миякоси, намерен активизировать движение за «северные территории». Необходимость такой «активизации», видимо, объясняется тем, что японцы, особенно молодежь, теряют интерес к искусственно созданной, кстати, при активном участии госдепа США, «территориальной проблеме».

Хотя в последние годы премьер-министры и министры иностранных дел производили провокационные «осмотры» южных Курил со сторожевых кораблей, самолетов и вертолетов, доходя до кромки границы, на сей раз министр по делам Окинавы и «северных территорий», видимо, учитывая особенности работы своего премьера на российском направлении, счел достаточным оглядеть острова соседней страны в большой бинокль с северной оконечности острова Хоккайдо. Хотя он мог бы не ограничивать себя обзором издалека, а отправиться на южные Курилы с делегацией, как это делают многие его коллеги, не встречая никаких препятствий с российской стороны.

Mod.go.jp На корабле ВМС Японии

Заявляя об активизации движения за «северные территории», министр заявил: «Я приложу к этому все усилия, учитывая чувства бывших жителей островов, стремящихся туда вернуться. Особенно хотелось бы шире вовлекать в движение молодежь, используя возможности интернета».

Это лишний раз свидетельствует о том, что искренние призывы российского президента прекратить «курильский пинг-понг» и строить новые отношения между нашими соседними странами и народами не встречают отклика официального Токио. А потому, как говорится, стоит ли «копья ломать», продолжая нудные и бесполезные переговоры по несуществующей для нашей стране проблеме?

Токио