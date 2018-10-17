31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные президентские выборы. В стране уже вовсю идет избирательная кампания, именно её логике в первую очередь сейчас подчинены действия практически всех украинских топ-политиков. ИА REGNUM начинает публиковать еженедельные аналитические обзоры ключевых событий в украинской «президентской гонке» — что делают главные претенденты для победы на выборах и почему они это делают.

Иван Шилов ИА REGNUM Кандидаты. Украина

Юлия Тимошенко

Начало октября ознаменовалось жёстким даже по украинским меркам обменом любезностями между главным на сегодня фаворитом предвыборной гонки Юлей Тимошенко и председателем фракции Блока Петра Порошенко Артуром Герасимовым. Последний обвинил Тимошенко в подыгрывании интересам «Газпрома» (якобы попыткой лидера «Батькивщины» заблокировать переговоры Украины и ЕС, дав тем самым России время для строительства газопровода «Северный поток — 2»).

Это применение основной в ходе этих выборов технологии под названием «Первым обвиняй оппонента в том, что он — агент Кремля». Её использование мы наверняка увидим ещё не раз. Однако в данном случае это не просто обвинение. Герасимов — представитель Порошенко, Тимошенко — лидер предвыборной гонки. Тем самым у президента как бы признали очевидное и официально назначили Тимошенко своей основной соперницей.

European People's Party Юлия Тимошенко

Вообще-то, по факту, оно так и есть (см. ниже последние рейтинги основных кандидатов), но есть нюанс. Очевидная стратегия команда Порошенко заключается в том, чтобы выйти во второй тур с условным кандидатом от Юго-Востока Украины, разыграв там римейк известной драмы «Голосуй или проиграешь!» (один из лозунгов предвыборной кампании Бориса Ельцина во время президентских выборов в России 1996 года). Уж во втором туре действующему президенту можно будет всласть разгромить какого-нибудь экс-регионала (тем более что, судя по последним событиям, те вполне готовы послужить для власти удобными спарринг-партнёрами). Однако, назначая Тимошенко «главным злом», нынешняя власть может переиграть сама себя и вывести во второй тур вовсе не того кандидата.

Получается любопытная «вилка». Администрации Порошенко всеми силами нужно столкнуть Тимошенко не только с нынешнего первого, но и со второго места в гонке. Сделать это можно только самыми грубыми приёмами, поскольку они же самые эффективные — отсюда и заявление о работе Тимошенко на «Газпром». Однако назначая её «антигероем» выборов, команда Порошенко одновременно только укрепляет позиции экс-премьера Украины. Ведь президенту приходится, что называется, воевать на 2 фронта — у него хватает недоброжелателей как на востоке, так и на западе страны.

Пётр Порошенко

Впрочем, на проблему второго тура есть и другие точки зрения. Эксперты указывают, что на самом деле для команды президента нет принципиальной разницы, с кем именно выходить во второй тур. Ведь за Порошенко остаётся контроль над Центральной избирательной комиссией, которая будет считать голоса.

«8 человек пришли в ЦИК с Банковой [место расположения администрации президента, — Ред.], 1 представитель УДАРа [Союзная Порошенко партия, её лидер — Виталий Кличко — с 2014 года является мэром Киева, — Ред.], 1 — также человек Банковой, которого ранее связывали с ВО «Свобода» [Екатерина Махницкая, жена экс-генпрокурора Олега Махницкого, — Ред.], 1 — от «Воли народа», который тоже является креатурой администрации президента. Так что Порошенко будет осуществлять прямой, личный контроль над Центральной избирательной комиссией», — подсчитывает политолог Руслан Бортник в комментарии для «Украина.ру».

Смысл захватить контроль в ЦИК — не только в том, чтобы штамповать от её имени нужные решения. За каждым из членов комиссии закрепляется 1−2 области, а сами они отвечают за профилактику в них фальсификаций голосования. Хотя на фоне такого контроля правильнее будет говорить «отвечают за организацию фальсификаций».

Иероним Босх. Фокусник (фрагмент)

Кстати, главой ЦИУ в начале октября выбрали представителя фракции «Воля народа» Татьяну Слипачук, т. е. ту самую креатуру администрации Порошенко, о которой говорил Бортник.

Во время встречи с членами Центральной избирательной комиссии президент упомянул о неких договорённостях с Западом, которые должны обезопасить процесс подсчёта голосов от мифического российского вмешательства:

«Мы уже сейчас видим и из информации наших специальных органов, и от наших партнеров, что Россия собирается активно вмешиваться в избирательную кампанию, чтобы сорвать выборы: через системы дезинформации, системы фальсификации избирательного процесса, системы хакерских кибератак… Хочу вас проинформировать, что достигнуты некоторые договоренности с нашими партнерами относительно сотрудничества в кибербезопасности. Я обращался к нашим партнерам, и мы договорились, что в киберзащите мы начинаем активное сотрудничество».

Несмотря на неутешительные позиции в рейтингах, Порошенко тоже уместно считать фаворитом гонки, ведь позиция действующего президента даёт ему возможности, о которых прочие даже мечтать не могут. Например, во время встречи с командирами бригад Вооруженных сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы Порошенко заявил, что даёт им право вести в Донбассе ответный огонь из любых видов вооружений. Слово «ответный» здесь не должно смущать, поскольку это фиговый листок — любое применение оружия при желании можно назвать ответным. Плохо то, что своим заявлением Порошенко не только играет в «крутого мачо» перед своими избирателями, но и демонстративно плюёт на Минский переговорный процесс, который накладывает ограничения на перечень вооружений на определённом расстоянии от линии соприкосновения.

Олег Дубина Петр Порошенко

Впрочем, по словам Руслана Бортника, Порошенко пока уделывает конкурентов и без задействования фактора Донбасса, ведь он и без того формирует новостную повестку, а остальным к этой повестке остаётся лишь подстраиваться. Томос и автокефалия, новый закон о языке, повышение зарплат военным — всё это работает на рейтинг Порошенко (одновременно и на дальнейший раскол страны, но сценарий выборов как раз этого и требует).

«Другие кандидаты или банально подают ему мячи и выполняют роль «заложников» этих сериалов, или выступают в роли болельщиков команды противника. Все они стали «ведомыми», — анализирует ситуацию политолог.

Правоту эксперта подтверждает социология. Ещё 3−4 месяца назад в опросах электоральных настроений Порошенко занимал только 3-е место, а то и вовсе не входил в тройку кандидатов с наибольшим рейтингом. К настоящему моменту он улучшил свой результат примерно вдвое и закрепился на втором месте.

Эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко видит это несколько иначе:

«Мы идём на выборы 2019 года с повесткой XVII века. «Язык, религия» и топы в СБУ, которые владеют собственностью в Крыму, а их родня платит в России налоги. Кому этот тухляк суют? Нет, понятно, что лохократ у нас сожрет все. Особенно если еще разыграть силовое противостояние вокруг Лавры под финал кампании», — перечисляет он.

Но только что толку вычислять столетие, если свою задачу повестка выполняет?

Кстати, слова Романенко о «топах в СБУ» следует разъяснить подробнее. Пожалуй, это самый сильный на сегодня удар по кандидату Порошенко — замглавы Службы внешней разведки Сергей Сёмочко (до того как занять свой пост в СВР, Сёмочко работал в контрразведке СБУ). В начале октября стало известно, что НАБУ открыла в отношении него уголовное производство: Сёмочко обвинили в том, что из-за него 2 года назад на Украину перестали импортировать препараты для диализа, поскольку импортёры перестали платить «откаты». Основанием для открытия производства стало расследование программы «Наши деньги» журналиста Дениса Бигуса:

«Пару лет тому СБУ стопануло закупку жизненно важных лекарств для диализа. Потому что поставщики перестали платить откаты. От отсутствия препаратов умерли около 200 человек. Курировал тот прессинг глава контрразведки СБУ Сергей Семочко. Эта же контрразведка, по словам фармкомпаний, ранее прикрывала их за таксу в 100 тысяч долларов с фирмы», — написал он в facebook.

Бойцы СБУ

Журналистам удалось раскопать, что за последние 4 года замглавы СВР обзавёлся тремя домами в престижном пригороде Киева — Козине, а также ездит на Land Cruiser, зарегистрированном на несуществующего человека. На его жену записаны ещё 2 дома в не менее элитной Конча-Заспе. Оценка одной только недвижимости приближается к 11 млн долл, которых, конечно же, не может быть у человека его положения. Ну и контрольный выстрел: супруги регулярно посещают родственников в Крыму, получивших гражданство России. А это, как мы понимаем, даже страшнее неучтённой недвижимости, особенно для разведчика столь высокого уровня.

«Чтобы потушить скандал, избрана тактика умалчивания. Сёмочко получил задачу придумать, как это можно объяснить. Президент же считает, что Семочко «слили» враги и что это намеренная провокация против него самого. Но вступаться публично за такую просто позорную ситуацию президент не будет. В стиле Петра Алексеевича, ситуацию просто подвесили в воздухе, наблюдая, куда повернется общественное мнение», — комментирует ситуацию журналист и политолог Юрий Бутусов.

Молчат, впрочем, не все. Прикормленные Порошенко блогеры публично заступились за горе-разведчика, чем довели ситуацию до абсурда: президент крышует коррупционера.

«У этого офицера за плечами — большие заслуги перед Украиной, высококлассные профессиональные операции. Одну из них мне Президент озвучил, и это действительно профессионализм высочайшего класса. В дискредитации, компрометации и нейтрализации, пусть даже на время, этого офицера заинтересованы мощные силы вне нашего государства. А вот репутация источника резонансного расследования, скажем так, далеко не безупречна», — писала вскоре после эфира программы «Наши деньги» блогер Анна Оскомина, которую администрация Порошенко привлекла для интервью в формате «Один день с президентом».

В самом СБУ, в отличие от НАБУ, фактами журналистского расследования не заинтересовались.

Кандидат от Юго-Востока Украины

К слову, о реактивной позиции и зависимости от повестки. Яркий пример тут — Юрий Бойко, наиболее рейтинговый кандидат от восточных элит (пока ещё непонятно, будет ли он единственным кандидатом или же администрация Порошенко будет размывать его рейтинг техническими кандидатами). В ответ на формирование ЦИК Бойко заявил, что «Оппозиционный блок» готовит обращение в Конституционный Суд, поскольку в партии считают, что этот процесс шёл с нарушениями.

ВАДИМ ЧУПРИНА Юрий Бойко

Кроме Бойко, роль кандидата от Юго-Востока примеряли на себя бизнесмен и церковный меценат Вадим Новинский, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович и депутат «Оппозиционного блока» Александр Вилкул. Но похоже, что им придётся уступить Бойко: у Вилкула и Новинского нет собственных СМИ. Рабинович буквально накануне старта президентской кампании разошёлся с собственником телеканала NewsOne, депутатом Евгением Мураевым (последний решил начать самостоятельную политическую карьеру). Тогда как Бойко, похоже, поддерживает собственник телеканала «Интер» Дмитрий Фирташ. «Интер» остаётся самым рейтинговым телеканалом Украины, и Бойко из него, что называется, «не вылезает».

Возможно, размывать рейтинг Бойко будут не столько персоналиями, сколько партиями. Сегодняшний высокий рейтинг политика (0,19% получил Бойко на выборах 2014 года) — результат удачного позиционирования: слово «мир» — самое частое в его лексиконе. И вот количество «мирных» партий, окучивающих электорат Юго-Востока, в последнее время растёт. Это и «Партия мира» Вадима Новинского, и «Женщины за мир» Натальи Королевской.

Прочие участники предвыборной гонки

По состоянию на 8 октября о намерении принимать участие в выборах 31 марта заявили 28 претендентов, сообщил гендиректор «Комитета избирателей Украины» Алексей Кошель.

«…такой активности в украинской истории еще не было. Мы имеем чрезвычайно аномально высокую активность кандидатов в президенты», — сообщил он во время пресс-конференции.

Впрочем, вряд ли все эти 28 желающих «доживут» до выборов.

Одна из ожидаемых фигур — мэр Львова Андрей Садовый — подтвердил своё участие в выборах в начале октября. Правда, его рейтинг на старте пока абсолютно не впечатляет (менее 3%).

Ещё одна ожидаемая фигура — солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук — хранит интригу. Подтверждено пока его участие в парламентских выборах — 2019, на которые он идёт с партией «Демальянс». Сегодня у Вакарчука по опросу «Софии» (см. ниже) — 7,9% и пятое место в рейтинге, после народного депутата, экс-министра обороны Украины при президенте Ющенко Анатолия Гриценко.

Социология и избирательный процесс

Центр социальных исследований «София» 12 октября опубликовал результаты очередного опроса предвыборных настроений. Согласно результатам, 15,9% опрошенных готовы были голосовать на выборах за Юлию Тимошенко. Действующий президент Украины получил только 9,3% голосов опрошенных. Чуть меньше участников опроса выразили симпатию сопредседателю фракции «Оппозиционный блок» Юрию Бойко.

Иван Шилов ИА REGNUM Предвыборная гонка

Следует отметить, что Юрий Бойко может обойти Петра Порошенко и выйти на 2-е место. Результаты показали, что если лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович (4,9% голосов опрошенных) снимет свою кандидатуру в пользу Юрия Бойко, то результат последнего увеличивается до 14% — т. е. даже больше, чем даёт простое сложение их предвыборных рейтингов.

Международный фонд избирательных систем (IFES) провёл соцопрос, ориентированный на внутренних переселенцев. Его результаты показали, что в голосовании планируют принять участие только 48%. Остальные не могут сделать этого из-за проблем с регистрацией или принципиально не хотят участвовать.

Традиционное украинское развлечение — корректировать избирательное законодательство накануне выборов. Не стал исключением и Пётр Порошенко. Однако в этот раз изменения вносятся не в техническую сторону выборов (смена одной избирательной системы на другую, переопределение границ избирательных округов и т. п.). Видимо, решив взять пример со своего заокеанского куратора, Украина решила побороться с российским влиянием на выборы.

«На Украине все еще действует сеть российской агентуры, которая берёт под контроль СМИ, плодит «независимые» общественные организации. Они действительно независимы, независимые от Украины, но подконтрольные Кремлю, и раздувают антиукраинские, антиевропейские и антиамериканские настроения. Итак, поддерживаю идею законопроекта о регистрации агентов влияния государства-агрессора Российской Федерации. Подчеркиваю, именно государства-агрессора, поэтому такой закон никак не повлияет ни на гражданское общество, ни на масс-медиа, ни на свободу слова», — цитирует пресс-служба АП президента Украины Петра Порошенко.

Украинцы сами признаются, что собираются копировать американский закон.

«Народный фронт» инициирует разработку закона, аналогичного закону США 1938 года о регистрации иностранных агентов. Он должен стать, в том числе, одним из предохранителей накануне выборов на Украине. Мы считаем, что СМИ или неправительственные организации, которые этим законом будут признаны иностранными агентами, будут обязаны на постоянной основе информировать граждан Украины, что они действуют в интересах иностранного государства», — говорил журналистам незадолго до Петра Порошенко лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак в кулуарах Верховной Рады.

Таким образом, предварительный консенсус для принятия очередного драконовского закона уже есть. Учитывая же, что тема мифического вмешательства РФ в выборы в других странах гремит вот уже третий год (а в списке таких стран успели побывать едва ли не половина государств мира), вряд ли стоит ожидать, что Украине укажут на недопустимость подобной стигматизации.

Mstyslav Chernov Unframe Майдан 2014. Киев

Вернее, не её самой, поскольку действующая власть стигматизировала своих предшественников как не-украинцев и радетелей за не-украинские интересы ещё в 2014 году, сразу после прихода к власти. Однако до сегодняшнего момента это существовало лишь на уровне политической риторики. Теперь стигматизацию хотят закрепить на законодательном уровне.

Дело ведь даже не в конкретных персоналиях оппонентов Порошенко на Юго-Востоке. Получается, что этим законом любой украинец, который не согласен с политическим курсом Украины после 2014 года, объявляется не совсем полноценным, фактически недогражданином. С момента принятия закона и независимо от степени его вовлечённости в политику такой человек будет считаться «агентом влияния Москвы».

Разумеется не стоит обманываться словами о том, что закон никак не повлияет на гражданское общество. Нет, на то, что привыкли понимать под гражданским обществом в АП, т. е. на клику прикормленных блогеров, закон действительно никак не повлияет. Зато он даёт властям условное «кольцо всевластья». Больше не нужно спорить с оппозиционными СМИ. На любую критику, особенно предвыборную, достаточно заявить, что кандидат и СМИ, которое дало ему возможность высказаться, — агенты российского влияния.

Клод Верлинд. Марионетки

В этом контексте довольно забавно, что в августовском интервью экс-лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов говорил о том, что ПР в 2014 году сознательно дистанцировалась от того, чтобы возглавить протесты недовольных евромайданом.

«Партия регионов считалась рудиментом тех, кто поддерживает РФ, хотя на самом деле это не так… Для того чтобы уйти от этого рудимента, нужно было её похоронить», — рассказывал тогда политик заместителю главреда издания «Страна.ua» Светлане Крюковой.

При этом решение о «похоронах» принималось на высшем уровне, в т. ч. совместно с представителями новой власти, а также при поддержке европейских кураторов Украины. Как видим, «покаяние» не помогло.

Сформированная в сентябре — октябре ЦИК утвердила бюджет на организацию выборов в 2019 году. Общие расходы — 4,8 млрд грн, из которых 2,35 млрд будут потрачены на выборы президента Украины.

Почти в 5 раз, до 223 млн грн выросли расходы на функционирование реестра избирателей. В ЦИК объяснили это тем, что предусмотрели дополнительные расходы на защиту от кибератак.