После прихода второй раз к власти в 2012 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ никак не мог согласовать свой официальный визит в Китайскую Народную Республику. Запланированное еще на 2011 год подписание японо-китайского соглашения о взаимной помощи терпящим бедствие на море так и оставалось не реализованным. Теперь, как сообщают японские СМИ, церемония подписания состоится во время трехдневного визита японского лидера в Пекин, который начинается с 25 октября.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Тот ещё подарочек

Всё бы хорошо, но удивило то, что Токио приготовил незадолго до визита весьма странный «подарок» Пекину — на днях, по сообщению телевещательной корпорации NHK, военнослужащие Японии и США провели в непосредственной близости к китайским берегам учения, в ходе которых «отрабатывались действия по обороне отдаленных территорий». Причем маневры проходили вне военных баз и тренировочных полигонов, а, что называется, «в поле», то есть в данном случае в море.

AF.mil Американо-японские учения

В демонстративных учениях приняли участие около 230 военнослужащих с обеих сторон, а также десантный корабль и военно-транспортный вертолет CH-47 Chinook. По сценарию, часть бойцов должна была высадиться с моря на побережье в районе поселка Накатанэ на острове Танэгасима, чтобы захватить там ряд объектов. В задачу другой группы, прибывшей на вертолете в местный аэропорт, входило возвращение этих объектов под свой контроль. Совершенно очевидно, что отрабатывалась гипотетическая ситуация, когда китайцы захватывают ныне контролируемые Японией острова Дяоюйдао-Сэнкаку, а японцы совместно с американцами оттуда их выбивают.

Учения явились подтверждением Вашингтоном и Пентагоном готовности США распространить действие японо-американского «договора безопасности» и на оспариваемые КНР острова в Восточно-Китайском море. Так что нынешние маневры, кроме всего прочего, демонстрируют Китаю, что при возникновении чрезвычайных обстоятельств Америка и здесь придет на помощь своему союзнику.

Как сообщает ТАСС, принимавшие участие в маневрах мобильные амфибийные силы были образованы в Японии в апреле этого года. В них вошли около 2,1 тыс. бойцов, дислоцированных в Нагасаки на юго-западе страны. Главной их задачей должна стать оборона, а также возврат отдаленных японских островов между Кюсю и Тайванем в случае их захвата возможным противником. В течение ближайших лет состав подразделения планируется увеличить до 3 тыс. человек. Также в их распоряжение поступят 17 конвертопланов MV-22 Osprey и более 50 машин-амфибий.

Dodmedia.osd.mil Конвертоплан MV-22B Osprey

Трудно допустить, что всегда резко реагирующие на подобные действия Токио китайские власти будут безучастно наблюдать за отработкой столь явно недружественного сценария проведенных накануне визита Абэ военных учений.

Не согласны с использованием территории своих маленьких островов японскими и американскими военными и местные жители, которые заявили об этом во время организованной демонстрации протеста.

Токио