Статья «В Баку критикуют Пашиняна — целятся в Алиева?», опубликованная 13 октября ИА REGNUM, вызвала определенную реакцию в азербайджанских кругах. На страницах известного бакинского портала Axar.az появилась публикация авторитетного политолога, руководителя экспертного совета Baku Network Эльхана Алескерова, в которой он высказал несогласие с некоторыми позициями, обозначенными автором этих строк. Мы решили отреагировать на критические замечания, поскольку конструктивный тон комментария Алескерова предполагает выход на дискуссию относительно переговоров и дипломатических перспектив, которые на протяжении многих лет ведутся при посредничестве Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Два истукана

Напомним, что мы отталкивались от визита в Баку заместителя помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента, который по итогам переговоров выступил с заявлением. В нем, во-первых, говорилось, что Вашингтон «заинтересован в мирном урегулировании конфликта». Были отмечены «продвижения, достигнутые в последнее время в процессе разрешения конфликта, включая встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке, встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Душанбе». Во-вторых, Кент еще раз подтвердил базовую позицию, которой придерживаются американцы, как одни из сопредседателей Минской группы: «США серьезно относятся к своим обязательствам по урегулированию конфликта на основе Мадридских принципов».

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Джордж Кент

При этом мы, приводя некоторые статьи Мадридских принципов, указывали, что, согласно этому документу, окончательный правовой статус Нагорного Карабаха будет определен путем плебисцита. Территории вокруг региона, находящиеся под армянским контролем, будут возвращены под азербайджанский контроль согласно модальности, которая будет согласована сторонами в мирном соглашении. Но главное в том, что в Мадридских принципах не обозначены четыре резолюции Совбеза ООН, на которые часто ссылается Баку, как и нет пункта о «восстановлении территориальной целостности Азербайджана». Тем не менее Алексеров оценивает ситуацию иначе:

«Были заявления официальных лиц Вашингтона. Официальный представитель США сделал заявление, что конфликт должен быть решен в рамках четырех резолюций ООН и тех наработок, что были сделаны Минской группой. Тут каких-то еще трактовок, двойственного подхода быть не должно».

Однако уважаемый азербайджанский политолог должен понимать, что МГ ОБСЕ на протяжении многих лет ведет переговоры не по каким-то «заявлениям», а конкретно — на основе представленных сторонам переговоров на конференции министров иностранных дел стран — участниц ОБСЕ в столице Испании Мадриде в 2007 году базовых принципов, которые, по мнению многих исследователей, «являются сердцевиной и правовой оболочкой переговорного процесса». Да, 10 июля 2009 года в итальянском городе Л'Аквила в ходе саммита «Большой восьмерки» было принято совместное заявление президентов стран — сопредседателей Минской группы (России, Франции и США), в котором сказано следующее: «Основные принципы» отражают разумный компромисс, основанный на принципах Хельсинкского заключительного акта неприменения силы, территориальной целостности, равноправия и права народов на самоопределение». Но в тексте Мадридских принципов пункт о «территориальной целостности» не значится, как и известные резолюции ООН.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Сильные мира сего. Заседание

При этом до сих пор азербайджанская сторона не приводит существенных контраргументов на юридическом уровне, заявляя, например, от отказе вести переговоры на основе Мадридских принципов и требуя их «модернизации». Это факт — в середине июня 2010 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Стамбуле, говорил следующее: «Баку в принципе согласен с Мадридскими принципами. Правда, в этих предложениях есть определенные моменты, которые не могут нас удовлетворить. Но они носят больше всего технический и редакционный характер». Однако почему-то он заодно утверждал, что «Мадридские принципы отражают вопросы восстановления территориальной целостности Азербайджана». Такой позиции Баку придерживается и сегодня, хотя в республике нет-нет, да и раздается критика в адрес «базовых принципов».

Что касается Армении, то она и при новой власти, несмотря на противоречивые заявления премьер-министра Никола Пашиняна, продолжает вести переговоры с Азербайджаном на основе Мадридских принципов под эгидой МГ ОБСЕ. Но есть бросающиеся в глаза нюансы. Почему заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии в Баку решил напомнить о Мадридских принципах? На наш взгляд, Мадридские принципы вызывают неоднозначную реакцию как в азербайджанском, так и в армянском обществах. Наши наблюдения показывают, что Баку и Ереван стали реже публично высказывать свою позицию относительно предложений посредников, предпринимая такое по случаю некой «международной необходимости».

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

С этой точки зрения, заявление Пашиняна о том, что Нагорный Карабах должен принять непосредственное участие в переговорах, что воспринималось отступлением от диалога с МИД Азербайджана в старом формате при посредничестве Минской группы, является элементом определенной игры на повышение ставок, хотя это противоречит букве (но не духу) Мадридских принципов. Это первое. Второе. Устные душанбинские договоренности между азербайджанским президентом и армянским премьером состоялись при посредничестве президента России Владимира Путина, а не в формате МГ ОБСЕ. В будущем нельзя исключать еще одну личную встречу Алиева и Пашиняна вне Минской группы. Объективно говоря, это переход или попытка перехода к иному механизму карабахского урегулирования через смещение определенных акцентов.

Вот почему вызывают удивление настроения некоторых бакинских экспертов, в том числе и Алескерова, которые в пух и в прах разносят внутреннюю и внешнюю политику премьера Армении, с которым президент Азербайджана пошел на договоренности. «Приход к власти Пашиняна, который, по сути, является нелегитимным главой правительства, поскольку народ его не избирал, а кресло ему досталось на волне «митинговой демократии», резко изменил ситуацию в Армении», — говорит Алескеров. То есть, говоря иначе, Алиев поспешил сделать ставку в Ереване на Пашиняна? Или, может быть, все наоборот? И азербайджанский лидер решил изменить стратегию ведения переговоров, чего не уловили бакинские эксперты?

Цитата из х/ф «Новое платье короля». Реж. Майя Бузинова, Иосиф Доукша. 1990. СССР «А король-то голый!»

Конечно, в данном случае мы фиксируем только факт закулисной сделки, детали которой нам пока неизвестны. В остальном сопредседатели МГ ОБСЕ действуют довольно сплоченно, используя различные политические и дипломатические инструменты. Выпячивать в этом процессе США, Россию или Францию, как это часто делают бакинские эксперты, размышляя о возможностях активизации действий на карабахском направлении по отдельности, нет оснований и серьезных перспектив.