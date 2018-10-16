Не прекращая пропагандистско-агитационную «работу» по сколачиванию широкого антииранского «фронта», США одновременно, видимо, осознали, что всё-таки придётся серьёзно отнестись к противостоянию Ирану в международных и даже национальных судебных органах. Причина, как мы сообщали уже, кроется в том, что 3 октября 2018 г., Международный суд в Гааге, высшая судебная инстанция ООН (ICJ), вынес решение в пользу Ирана, частично удовлетворив иск Тегерана и обязав США аннулировать санкции, введённые против Ирана, которые относятся к гуманитарной сфере, и т.д. И ситуация, когда уже 8 октября тот же суд ООН начал слушания по жалобе Тегерана против США относительно захвата активов Ирана — это жалоба иранской стороны ещё 2016 года, о взыскании почти 2 миллиардов долларов активов за конфискацию и кражу имущества центрального банка Ирана, замороженных в Соединённых Штатах. Проиграв дело о незаконных санкциях, вероятней всего, в госдепартаменте США поняли, что «запахло жаренным» — ведь кто его знает, сколько ещё государств решится выдвинуть против Вашингтона обвинения в грабеже или незаконной конфискации денег и имущества?

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Вновь повторяя свои мантры о связи Ирана с терроризмом, как и о том, что США не собираются исполнять вердикты суда ООН, американцы тем не менее серьёзней отнеслись ко второму подряд делу в Гааге. Уже 8 октября в ходе судебных слушаний американские представители вновь заявили, что Иран является спонсором террористических организаций, и его ходатайство в суде по поводу отмены ограничительных мер — неприемлемо. «Иранская сторона явилась в суд с нечистыми намерениями. Иск Ирана, переданный в суд, является недопустимым, — сказал юридический советник госдепа США Ричард Висек. — Действия Ирана включают в себя поддержку терактов, осуществляемых террористическими группировками, убийства, похищения людей и транспортировку оружия». При этом Висек обвинил высокопоставленных иранских лиц не только в поддержке терроризма, но и в «нарушении обязательств по нераспространению ядерного оружия, использованию баллистических ракет и транспортировке оружия». 9 октября в суде США уже открыто призвали судей ICJ отклонить требование Ирана в возвращении суммы иска — $1,75 млрд. Отметим сразу — по крайней мере, в части американского беспочвенного контробвинения в том, что якобы Тегеран «нарушает обязательства по нераспространению ядерного оружия», суд ООН, да и не только суд ООН — а всё международное сообщество, например, в лице явной проамериканки, бывшего представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, уже откровенно смеётся. 14 октября, как сообщало агентство IRNA, мисс Эштон в беседе с директором аналитического центра в Британии Кареном Ваном Хампелом заявила, что Иран продолжает действовать в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, JCPOA) по своей атомной программе. «Будущее JCPOA будет зависеть от приверженности ему всех членов этого соглашения. На данный момент иранцы полностью привержены своим обязательствам. Это очень важный момент, потому что во многих соглашениях мы не видим полной приверженности им, — подчеркнула Кэтрин Эштон. — После одностороннего выхода США из ядерной сделки по Ирану, теперь мы находимся в ситуации, когда одна из ключевых сторон этого соглашения решила выйти из него. Меня беспокоит не только эта сделка, но и то, как мы можем расширять дипломатические усилия и совместную деятельность в будущем».

Не уверены, что Вашингтон сможет проигнорировать эти заявления недавней последовательной исполнительницы политзаказов США на пространстве ЕС. Ну, а инсинуации об «использовании баллистических ракет» и т.д. — это вообще нонсенс, так как прекрасно известно, что Иран изначально и всегда твёрдо отвергал какие бы то ни было даже просто «дружеские беседы» о своём военном потенциале по конвенциональному оружию. Никогда никто из иранских военных и госдеятелей не вёл никаких переговоров о национальной ракетной программе ИРИ — стало быть, нет и не может быть никакого права, будь то у США или даже ООН, требовать от Ирана ракетного разоружения или ограничений в развитии национальной ракетной программы. Голословная же чушь о «транспортировке оружия» неоднократно опровергалась и в Палестине, и в Йемене, — да зачем? За многие десятилетия на Ближнем Востоке скопилось настолько много оружия и боеприпасов, что даже находящиеся в полнейшей гуманитарной катастрофе йеменские зейдиты (хуситы) вот уже сколько лет успешно противостоят до зубов вооружённым американским оружием воякам из Саудовской Аравии и ОАЭ, параллельно воюя с террористами из «Аль-Каеды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламского государства» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому все понимали, что контрдоводы Вашингтона — пустой звук, и готовились к вступлению в процесс иранцев. Как сообщало испанское агентство EFE, 10 октября представитель Ирана в Международном суде ООН, глава Иранского президентского центра по международно-правовым вопросам Мохсен Мохебби обвинил США в отчуждении собственности иранских компаний, а не только одного лишь центробанка ИРИ, путём замораживания иранских средств на счетах в банках США, и потребовал, чтобы суд ООН отклонил «все предварительные возражения», сделанные американской стороной. По словам Мохебби, Иран был вынужден обратиться в суд ООН, так как США не предоставляют иранским компаниям «свободу распоряжаться своей собственностью», а также «свободу доступа к американским судам». По западным же меркам, крайне мощное и жёсткое обвинение — в отступлении от примитивных норм демократии. В частности, от права открыто защищать свои интересы в судах — а это же столп столпов «американской демократии».

President.ir Хасан Рухани

На наш взгляд, сейчас всему миру понятно, что перевод Ираном сути конфронтации с США в правовую плоскость привёл к существенным поражениям Вашингтона не только в судах, но и на международной арене в целом. Уже имея результаты первых нескольких дней слушаний в Гааге по второму иску, постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошро во время своего выступления в Шестом комитете (по правовым вопросам) 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что США наказывают государства всего мира не за нарушение резолюции Совета Безопасности ООН, а за её выполнение, сообщал 10 октября иранский ресурс Mehr News. США, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН и обладателем права вето, наказывают государства во всём мире, что является нонсенсом, продолжал Хошро. «Как Иран и другие страны могут доверять Соединённым Штатам после этого?» — спросил иранский дипломат, добавив, что в мире нет прецедента такого опасного шага, и потребовав, чтобы Генассамблея ООН действовала бы в поддержку верховенства права и многосторонности. А уже на следующий день в Италии (!) решили больше не ждать. Как сообщал 11 октября ресурс IFP, итальянский апелляционный суд отклонил иск США, в котором содержался призыв к изъятию иранских активов в размере 5 миллиардов долларов в Италии, что стало второй победой Тегерана в его правовой битве против США в октябре 2018-го. В чём тут дело и что это за деньги? Напомним, что итальянский суд в июне 2018 г. распорядился временно заморозить активы CBI (центробанка Ирана) по просьбе американских граждан, требующих от Ирана компенсаций за ущерб, в соответствии с решениями судов США. А что были за решения? Американцы объявили, что Иран якобы… причастен к терактам 11 сентября 2001 г., хотя весь мир знает, что среди объявленных террористов не было ни одного иранского гражданина и ни одного шиита. «После постоянных усилий юриста центрального банка Ирана (CBI) в Италии был отменён приказ о временном замораживании активов CBI в Риме», — рассказал выше уже упоминавшийся юрист Мохсен Мохебби.

Необычность ситуации состоит в том, что впервые в Европе, и чуть ли не унисон, учитывая временную близость решения итальянского суда и заявления Кэтрин Эштон, решили тоже «дать по рукам» США именно на иранском направлении. Захваленная пресловутая «американская юриспруденция» дала трещину — ей не хотят подчиняться даже сателлиты Америки в странах ЕС. Что уж тут говорить о странах, в ЕС не входящих и не имеющих никакого отношения к Европе? Не зря, давая оценку ситуации и комментируя последние судебные решения ООН и Италии, президент Ирана Хасан Роухани 14 октября, как сообщало IRNA, выступая на церемонии по случаю начала учебного года в вузах Ирана в Тегеранском университете, констатировал: Иран выходит победителем с политической точки зрения, и США, несомненно, потерпели поражение в этом отношении. «Все уже знают, что США уступили с политической и правовой точки зрения, они нарушили международные обязательства, а мы одержали победу, — говорил Роухани. — Нынешняя администрация США — самая непримиримая в отношении Ирана, иранского народа и государства, американцы начали с психологической войны, а следующая их цель заключается в торговой войне и признании неэффективности Исламской Республики Иран. А окончательной целью американцев является делегитимизация политической власти Ирана ради смены режима. Однако поражения в судах означают, что США признали правомерность Ирана».

Считаем, что президент Ирана безоговорочно прав. Год за годом спецслужбы США и союзных с ними стран терпели и терпят крах и разного рода поражения в прокси-войнах с Тегераном. Причём не только в Ираке и Сирии — отчасти и в том же Йемене, не говоря о многочисленных провалах их агентурных сетей и креатур как внутри, так и по периметру границ Ирана. Вот и в официальном заявлении министерства информации и разведки ИРИ от 13 октября сообщалось, что в остане Керманшах была уничтожена очередная бандгруппа, проникшая в Иран с западных границ, изъято внушительное количество огнестрельного оружия, боеприпасов. «На месте засады террористов найдены доказательства того, что их поддержали ряд арабских режимов в регионе», — говорится в заявлении. В нём также отмечается, что группа планировала провести террористические акты в некоторых западных районах страны. По следам операции в Керманшахе министр информации и разведки Ирана Махмуд Алави 14 октября объявил, что до сих пор Ирану удалось ликвидировать 300 террористических групп внутри страны, уничтожив сотни их членов, писала газета Tehran Times. «Министерство разведки мощно действует против врагов, однако мы любим, чтобы люди чувствовали мир, когда слышат название этого министерства», — сказал он. По данным министерства разведки, силы безопасности каждый год (!) нейтрализуют десятки террористических групп, спонсируемых «некоторыми региональными и трансрегиональными государствами». Что тут не понять? Региональные спонсоры и организаторы терроризма — это Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ и т.д. Трансрегиональные — это США. Кто захочет возразить или оспорить эту точку зрения — милости просим, вступайте в прямой диалог с господином Алави. А то и — можно и в суд подать на него или на всё министерство информации и разведки Ирана. Однако голословно «защищать» США и других спонсоров международного терроризма в случае с Ираном вряд ли у кого получится — доказательная база в Тегеране с 2011−12 гг. накоплена предостаточная, для того, чтобы оппоненты Ирана в плане борьбы с терроризмом посмели бы идти на публичные судебные слушания и разбирательства.

Тем не менее вернёмся к заявлениям иранского президента Роухани. Указав на позицию Ирана после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) по иранской ядерной программе, он заявил, что Иран тогда не торопился и решил остаться в сделке. «Мы можем выйти из JCPOA в любое время, выход из сделки подобен разрушению стены, но построить эту стену сложнее. Речь идёт о национальных интересах и безопасности страны, а не о том, чтобы выйти или остаться в ядерной сделке», — подчеркнул он. Роухни назвал Секретариат ООН и МАГАТЭ органами, которые уполномочены судить и оценивать разногласия между США и Ираном, добавив: «Эти органы выступали за Иран, и они говорят, что США допускали ошибку. Иран выходит победителем с политической, международной и правовой точки зрения, и это торжество справедливости». Вызывает ли у кого-нибудь удивление тот факт, что 15 октября, как сообщило IRNA, министр обороны ИРИ бригадный генерал Амир Хатами заявил, что необходимо противостоять политике США, иначе могут появиться «новые Гитлеры»? Идея, конечно, не нова — в попытках возродить фашизм на планете США обвинялись ещё тогда, когда в 1999 г. американцы под прикрытием «совместной операции НАТО» предприняли неспровоцированную агрессию против бывшей Югославии и аннексировали сербский край Косово и Метохию. Думается, даже спустя 10 лет после позорного акта «признания независимости Косова» ни у одного объективного и нормального политического деятеля в мире нет сомнений, что нет никакой «независимости Косова», а есть оккупация края со стороны США с насаждением оккупационной администрации в виде албанских нацистов, запятнанных также участием в «чёрной трансплантологии» — кто не верит, почитайте мемуары американской ставленницы, бывшего прокурора Гаагского международного трибунала по Югославии Карлы дель Понте. Но сербоненавистничество тогда было «в тренде» — обвинения из Белграда потонули в дружном хоре Запада и прозападных подпевал, в том числе «сербской революционной молодёжи» из террористической группировки «Отпор». Неужели мир всё это не помнит? Что ж, тогда Иран и его заявления о «новых Гитлерах», если не остановить США — очень своевременные инициативы. «Американцы ввели санкции против Тегерана только из-за независимой позиции Тегерана, санкции, которые нарушают основные человеческие права и носят бесчеловечный характер. Эти санкции введены на таком уровне, что используя экономический терроризм, препятствуют нам даже в доступе к медикаментам и основным человеческим потребностям», — отметил бригадный генерал Хатами. Так чем же действия США против Ирана — не фашизм?! Обыкновенный фашизм, как и звучало в прекрасном и широко известном фильме советского режиссёра М. Ромма…

Tasnim News Agency Амир Хатами

«Иран оказался ответственной, мирной страной и продемонстрировал приверженность международным договорённостям. В то же время Иран — решительная, сильная страна, готовая защищать себя, — добавил министр обороны ИРИ. — Иран, помимо промышленного производства и оборудования, привержен обязательствам, соглашениям и международным конвенциям, таким как химические, микробилогические и ядерные соглашения, а также правилам глобальных организаций здравоохранения. Таким образом, если мир не будет противостоять нарушению законов со стороны США, в мире появятся «новые Гитлеры», и снова будут человеческие трагедии». Иранский военачальник абсолютно прав. Бесчеловечность американской политики в отношении Ирана проявляется уже в таких сферах, что, честно говоря, есть сомнения — а люди ли возглавляют США в сегодняшние дни? С 9 октября у Ирана — ещё одно серьёзное обвинение в адрес Вашингтона, на сей из сферы гуманитарных отношений. Бригадный генерал Сейед Мохаммад Багерзаде в беседе с корреспондентом IRNA объявил о том, что процесс поиска погибших (ирано-иракской войне — прим.) на территории Ирана закончен, и в настоящее время начался расширенный поиск на территории Ирака. Иранский генерал также отметил, что американцы во время пребывания в Ираке взяли разведывательную документацию времён войны, которую Иран попросил вернуть для определения точного местоположения тел погибших: «До сих пор мы нашли 45 тыс. тел погибших и ищем ещё 400 тыс. тел на территории Ирака, но из-за изменения климата и прочих проблем этот процесс очень трудоёмкий и требует много времени. На протяжении многих лет тела и земля претерпели большие изменения. Поскольку у Ирана нет точных данных об их местонахождении, иногда приходится искать тела на территории площадью 40−100 кв. км. Некоторые из тел расположены в глубине около 5 м». Однако американская сторона под разными предлогами не отвечает на запросы Ирана, отметил генерал Багерзаде. Хотя, казалось бы, к чему США удерживать документацию ирано-иракской войны? И чем это — не фашизм, люди ведь ищут останки своих погибших военных всего-то для человеческого захоронения?

К проблемам США и, на этот раз — также Израиля, прибавилось то, что Россия жёстко показала, что не намерена потакать антииаранским планам и устремлениям. Вначале заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в интервью израильскому телеканалу i24NEWS, показанному 11 октября вечером, резко отклонил требование израильского режима о выводе военных советников Ирана из Сирии, заявив, что речь идёт не о бизнесе Тель-Авива, а о суверенном праве Сирии размещать иранские силы на своей территории. «Сирия является членом Организации Объединенных Наций, — напомнил замминистра иностранных дел России, ответственный, кстати, за всё ближневосточное направление. — Эта арабская страна имеет равные права с Россией, США и любым другим членом ООН относительно своего самоопределения. Это суверенная страна, возглавляемая законным правительством. Она может договориться о сотрудничестве с любой другой страной, включая Иран, Россию, Израиль. И это суверенное право Сирии, а не дело третьей стороны вмешиваться в эти субъекты политики или политики суверенной страны». Богданов, который также является и спецпосланником президента РФ Владимира Путина по Ближнему Востоку, продолжал дальше разъяснять позицию Москвы по наиболее остро волнующим Израиль вопросам: «Они (т.е. сирийцы — прим.) попросили нас и иранцев быть там. Иранцы неоднократно заявляли на многих уровнях, что Сирия попросила их помочь им в борьбе с террористами, и когда господин Асад скажет им, что их миссия завершена, и они больше не нужны, они покинут Сирию, как и мы. При поддержке своих союзников сирийское правительство освободило большую часть своей территории от террористических группировок на нескольких фронтах. Иран предлагает военную консультативную поддержку Сирии по просьбе правительства Дамаска».

Между прочим, в своём интервью израильскому i24NEWS Богданов не обошёл стороной и недавний инцидент с российским Ил-20, который был сбит сирийскими ПВО по вине израильских истребителей-бомбардировщиков, прикрывавшихся российским самолётом во время своей атаки по сирийской территории. Он подчеркнул, что вина израильских пилотов в этом инциденте полностью изменила правила игры. «Правила игры были нарушены, когда израильские лётчики использовали российский самолёт для прикрытия, зная, как это угрожает российскому экипажу, — отметил Богданов. — Вы можете себе представить, что было бы, если бы 15 израильских офицеров были убиты по нашей вине». Тут невозможно не сказать — израильтяне ж годами «рвали на себе волосы» всего лишь из-за одного (!) солдата и таки добились его обмена из плена у ливанской партии «Хезболлах», они прилежно выкупали из плена своих спецназовцев, арестовывашихся на позициях террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Восточном Алеппо (например, некого Давида Шломо Арама) и Восточной Гуте. То есть не могут не понимать ценности жизней военных специалистов. Поэтому жёсткое обращение Михаила Богданова к теме о погибших в Ил-20 российских специалистов радиоразведки — вопрос, который любой израильтянин просто обязан понять и принять. А заодно и вспомнить, скажем, о методах ведения войны, практиковавшихся русской армией во все века — противник обязательно должен понести соразмерную кару за свою подлость, чего бы это ни стоило русской армии. Да, сейчас всё именуется несколько иначе — но ведь есть ещё и дух военных традиций, а он нерушим.

Kirill Naumenko Самолёт Ил-20

Информацию об интервью М. Богданова израильтянам иранский ресурс Fars News сопроводил следующим вспомогательным комментарием: «За последние несколько лет Израиль часто производил атаки на военные объекты внутри Сирии, пытаясь поддержать террористические группировки, которые терпели поражения от сирийских правительственных сил. Тель-Авив также предоставляет оружие и медицинскую помощь боевикам, сражающимся против законных правительственных войск Асада. Недавно Тель-Авив значительно усилил своё военное присутствие на оккупированной стороне сирийских Голанских высот, разместив в регионе больше военной техники и сил. Сионистский режим также осуществляет частые авианалёты на позиции в Сирии, и угрожает ещё большими ударами по арабской стране». Думается, что весьма немаловажное замечание иранцев — об осложнении ситуации на Голанских высотах, оно как бы упреждающее, потому что широко известно, что лишь в сентябре миротворцы ООН в сопровождении российской военной полиции смогли вернуться в сирийский сектор Голанских высот, а взамен Западу (да и Израилю) пришлось потрудиться, дабы из этой зоны ушли террористы. Такова цена принятия в учёт требования Тель-Авива о невступлении на Голаны иранских военных советников и отрядов шиитских добровольцев. С этой точки зрения напоминание Fars News — оно рассчитано не только иранскую аудиторию, скорей — это дальний прицел: напомнить всем, в том числе и России, что тенденции к обострению на Голанах создал именно Израиль, а не Сирия или Иран с шиитскими добровольцами. Но в любом случае напоминания иранской стороны о роли Израиля, в сущности, в сохранении напряжённости в этой части Сирии тесно перекликается с тем, что замминистра иностранных дел РФ Богданов жёстко заявил о законности пребывания иранских сил в Сирии.

Gaetano Virgallito Израильский флаг

В развитие звучавших оценок и заявлений, 14 октября член Общественного совета государственного бюджетного учреждения «Московский Дом национальностей» Исмаил Шабанов сообщил корреспонденту IRNA, что в условиях, когда Иран и Россия находятся под действием санкций со стороны США и некоторых из их союзников, им следует расширять своё сотрудничество. Он также сказал, что в последние годы структура торгово-экономического сотрудничества между Тегераном и Москвой расширилась, и пояснил, что обе страны могут сотрудничать в таких важных областях, как промышленность, наука и современные технологии и сельское хозяйство. Российский чиновник отметил, что США намерены расширять сферу действия санкций против Ирана и России, и основное внимание следует уделить борьбе с этими санкциями, которые введены вне рамок Совета Безопасности ООН. Шабанов добавил, что, к счастью, обе страны принимают решения в отношении санкций США, и отметил: «Иран и Россия обладают огромными возможностями и могут использовать свой опыт в отношении санкций». Добавим, что 15 октября китайское официальное агентство Синьхуа совершенно безапелляционно заявило, что «Иран может противостоять санкциям США в отношении иранской нефти и не сдастся». По данным информагентства Китая, в последние месяцы Иран смог продавать нефть по 80 долларов за баррель вместо 55 долларов. Напомним, второй раунд санкций США в отношении иранской нефти выступит в силу 4 ноября. Это реплика от Синьхуа не просто многозначительна — она играет роль «мягкого намёка» Пекина американской стороне, что провал нового пакета санкций США против Ирана будет обеспечивать и непосредственно Поднебесная. Подкрепляют заявления Синьхуа два следующих факта: 1) 14 октября 1-й вице-президент Ирана Исхак Джахангири заявил: «Несмотря на тот факт, что некоторые покупатели иранской нефти прекратили импорт нефти из страны в последние месяцы и перед началом второго раунда санкций Вашингтона в отношении Тегерана, мы смогли найти новых покупателей для своей нефти»; 2) один из давнишних «клиентов» и союзников США на Аравийском полуострове — султанат Оман, «учитывая низкий уровень риска инвестиций в Оман», освободил иранских бизнесменов в Омане от обложения налогами.

Пока не было объявлений о вердикте суда ООН по второму иску Ирана, что можно понять. Вашингтон всё-таки не утратил рычагов воздействия на международных судей. Но что-то подсказывает, что «отвертеться» США и на этот раз не удастся. План сколотить антииранский альянс близок к провалу, свидетельства же России и Китая о поддержке Ирана только укрепляет решимость Тегерана к жёсткому противостоянию.