



Patriarchia.ru После заседания Священного Синода Русской православной церкви

Сегодня, 15 октября, в Минске состоялось заседание Священного синода Русской православной церкви, на котором «в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви» было принято заявление.

В нем сообщается о том, что Московский патриархат разрывает евхаристическое общение с Фанаром: «Отныне и впредь до отказа Константинопольского патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской православной церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской церкви, а для мирян — участие в таинствах, совершаемых в ее храмах». Фанар этим заявлением выведен из канонического поля, говоря светским языком, для верных РПЦ объявлен «вне закона». Вменяется ему очень многое. Поддержка раскольников — «вступление в общение с уклонившимися в раскол, а тем паче отлученными от Церкви» — то есть снятие наложенной Священным синодом Русской православной церкви анафемы на митрополита Филарета (Денисенко), ныне называющегося себя патриархом и главой непризнанной Украинской православной церкви, и примкнувших к нему клириков идет в числе первых.

При этом Московский патриархат напоминает, что в письме Константинопольского патриарха Варфоломея на имя Московского патриарха Алексия II от 7 апреля 1997 года «об анафематствовании Филарета Денисенко» со стороны Фанара подтверждено, что иерархию Константинопольского патриархата «мы просили впредь никакого церковного общения с упомянутыми лицами не иметь». Но «ныне, спустя более двух десятилетий, Константинопольский патриархат по политическим мотивам изменил свою позицию». Здесь позиция РПЦ безупречна со всех сторон. Однако в заявлении Московского патриархата есть и другие тезисы, которые могут иметь далеко идущие последствия. Так, решения Константинопольского патриархата объявлены имеющими опорой «проявление нового ложного учения, провозглашаемого ныне Константинопольской Церковью и приписывающего патриарху Константинопольскому права «первого без равных» (primus sine paribus) со вселенской юрисдикцией». Это указание на «лжеучение», произведенное Фанаром, на деле куда серьезней, чем может показаться на первый взгляд.

Patriarchia.ru Заседание Священного Синода Русской православной церкви

В православии в вопросах недогматического характера, а также в делах управления на местах позволительны достаточные вольности, которые являются его своего рода визитной карточкой. Здесь периодически спонтанно возникают и гаснут различного рода учения, скажем так, странные, на которые долго закрывают глаза «наверху», надеясь, что само рассосется. По сути, в православии каждый приход, имеющий беспокойного священника, представляет собою цельное и законченное «христианское учение». Да и вообще каждый человек толкует православие, как ему вздумается. Традиционно поэтому сложилось и в последнее время особенно усилилось понимание, что «лжеучение», то есть отклонение от традиций сугубо православных (кому как представляется), имеет статус зачастую не меньший, чем «ересь». Но одно дело, если проблемы с его «пророками» и последователями стараются решить по-тихому, дождавшись, когда такая секта сама собой умрет. Другое дело — официальное объявление о возникшем «лжеучении», это крайне серьезно. В этом случае или Константинопольский патриарх рискует получить титул «лжеучителя» в православных массах России и не только в ней, или Московский патриархат будет в ответ с приведением богословской аргументации обвинен в лжесвидетельстве. И тяжба эта может затянуться.

В этом смысле наиболее мягким, как ни странно, можно считать разрыв евхаристического общения Русской православной церкви с Константинопольской. Конечно, на какое-то время он создаст неудобство, хотя не так много существует возможностей для русских православных оказаться в условиях, когда им понадобится причаститься в храмах и монастырях, относящихся к юрисдикции Фанара. Разве что проблемы могут обнаружиться у российских поклонников монашеской горы Афон, которая напрямую церковно подчиняется Константинопольскому патриархату. Но надолго ли? Если говорить о прецедентах, то можно вспомнить, как 22 февраля 1996 года Фанар восстановил параллельно Эстонской православной церкви Московского патриархата автономную Церковь в этой прибалтийской республике под своей юрисдикцией. Священный синод Русской православной церкви под председательством патриарха Алексия II оперативно приостановил евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Однако после нескольких раундов переговоров стороны пошли на компромисс, признав возможность временного сосуществования на территории Эстонии двух церковных юрисдикций, и прерванное общение с Фанаром было возобновлено решением Синода РПЦ 16 мая 1996 года.

Patriarchia.ru Заседание Священного Синода Русской православной Церкви

Вместе с тем нельзя не заметить, что заявление Московского патриархата касается преимущественно его отношений с Константинопольским патриархатом, хотя послужившие поводом для претензий действия Фанара пока что касаются только Украины и Украинской православной церкви Московского патриархата. Упоминается последняя в конце документа следующим абзацем: «Выражаем всестороннюю поддержку Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и всей полноте Украинской православной церкви в особо трудное для нее время. Молимся об укреплении ее верных чад в мужественном стоянии за истину и единство канонической Церкви в Украине». И в этом контексте интерес вызывает то, как заявление Священного синода РПЦ будет вписано в украинские реалии — его просто разошлют клирикам и пастве УПЦ МП, апробируют под местные условия или со стороны УПЦ МП прозвучат дополнительные разъяснения и последуют самостоятельные решения.