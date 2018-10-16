Война компроматов в преддверии президентских выборов продолжает разгораться, и всё чаще слышатся предсказания экспертов, особенно не приближенных к ныне правящей партии, о том, что власть «Грузинской мечты» и, соответственно, Бидзины Иванишвили в Грузии близится к концу. Логическому концу, подчеркивает ряд оппозиционно настроенных экспертов, непонятно почему уверенных в том, что смена президента даже на резко оппозиционного «Грузинской мечте» лидера как-то пошатнет достаточно прочные позиции правящей партии во всех органах и ветвях государственной власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузинские СМИ

Ключевую роль в этой войне, как всегда, играет телекомпания «Рустави-2», ассоциирующаяся в Грузии с экс-президентом Михаилом Саакашвили и его партией. Правда, ныне эта партия предстает перед населением в разрозненном и распавшемся на отдельные единицы виде, но не исключено, что в будущем вновь произойдет объединение бывших соратников на основе «общих ценностей и идеалов» и «общих задач». Сегодня главной такой задачей является свержение власти Иванишвили и его «Грузинской мечты», о чём открыто и откровенно заявляют лидеры как «Единого национального движения», так и отпочковавшихся от него политических партий — «Европейской Грузии», «Новой Грузии» и других.

Вездесущая телекомпания, которую многие именуют «партийным телевидением Национального движения», умудряется «доставать» всевозможные аудио‑ и видеозаписи, компрометирующие как правящую партию в целом, так и отдельных ее лидеров и представителей. Записи же преподносятся по заранее продуманному и составленному сценарию, с тем, чтобы основной удар нанести в конце, ближе к дате выборов. Тем самым надеются сформировать у избирателей резко негативное отношение к «Грузинской мечте» и «провалить» на выборах поддержанного правящей партией кандидата Саломе Зурабишвили.

Silber_Mel Саломе Зурабишвили

Против нее, кстати, ведется отдельная кампания по дискредитации и компрометации, каждое ее слово подвергается тщательному «анализу» и «острейшей критике», в каждом замечании оппонентам видится «рука России» и «связь с Россией», «проведение интересов России» и «соратничество с Путиным». Но Зурабишвили — это отдельная тема. Она была актуальна и несколько ослабла, так как оппоненты нащупали и начали развивать более слабое звено в самой правящей партии. Оппозиция обнаружила и вынесла на свет божий признаки коррупции, укрывательства преступников, тайные сделки и уговоры и многое другое, что, по замыслу авторов достаточно закрученного сюжета, должно привести «Грузинскую мечту» к поражению, а затем — к ее отстранению от власти.

Очередной компромат телекомпания обнародовала в воскресенье, 14 октября, вечером, когда предложила зрителям аудиозапись беседы одного из сотрудников прокуратуры Мирзы Субелиани, обвиняемого по делу об убийстве подростков на улице Хорава в Тбилиси (преступление произошло в декабре прошлого года).

Согласно этой записи, которая якобы сделана в Глданской тюрьме №8 (получившей всемирную известность благодаря видеокадрам пыток заключенных, опубликованным той же телекомпанией «Рустави-2» незадолго до парламентских выборов 1 октября 2012 года и ставшим одной из главных причин поражения «Единого национального движения» на тех выборах), Мирза Субелиани, задержанный по делу об убийстве подростков, беседует с депутатом парламента от «Грузинской мечты» Виктором Джапаридзе и бывшим сотрудником министерства по делам беженцев Давидом Цухишвили. Согласно записям, Субелиани якобы говорит пришедшим к нему в камеру собеседникам, что сел в тюрьму не по своей воле, а по уговору с властями. В то же время выражает недовольство отношением к себе со стороны правительства и говорит, что правительство не ценит его преданности.

Более того, в словах Мирзы Субелиани звучит неприкрытая угроза властям, обещания разоблачить их новыми тайными записями. Заключенный говорит, что надежно застраховался и публикацией этих записей может поднять на ноги всю страну.

«Я не настолько глуп, чтобы не застраховаться от них. Если бы я не застраховался и пришел просто так, они же каждый день меняли решения. Если я захочу что-то сделать, увидите тогда, сколько народу выйдет. Две каких-то записи нужны, и весь Руставели выйдет, и «Грузинской мечты» не станет», — говорит, судя по записи, Мирза Субелиани, но тут же подчеркивает, что он как мужчина себе этого не позволит, и просит не вынуждать его делать это.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Диктофон

Главный персонаж этого очередного сериала компроматов называет себя политзаключенным и утверждает, что если бы поехал в Швейцарию, в Стокгольм (именно так он уточняет возможное место своей поездки для поисков политического убежища), то Грузии «не поздоровится» (это мягкий синоним той фразы, которую употребил Субелиани), а он получит политическое убежище.

Герой очередной серии предвыборного триллера делится со зрителями теми методами, которые он, будучи работником прокуратуры, применял для получения от граждан нужных показаний.

По словам Мирзы Субелиани, он вместе со «своим составом» похищал свидетелей и пытал их, чтобы те дали желаемые показания. Делал он это, если верить аудиозаписи, по требованию бывших главных прокуроров Арчила Кбилашвили, Ираклия Шотадзе, бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили. У Мирзы Субелиани имеется компромат на депутата парламента Эку Беселия, нынешнего главу МВД Георгия Гахария, членов комиссии по УДО. Есть записи по делу бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили, которые он также может использовать при любом удобном случае.

В беседе с депутатом и чиновником Мирза Субелиани просит напомнить Георгию Гахария о заключенной между ним и властями сделке, согласно которой он пошел в тюрьму, чтобы спасти правительство от отставки (после акций протеста по делу об убийстве подростков), но ему обещали, что отсидит он всего один год и еще один год получит условно.

«Раньше срока выходить не хочу, потому что если сейчас выйду на свободу, могу совершить нечто небывалое… Скажите Гахарии, донесите до него мессидж, что никого я не потоплю, но они пусть исполнят свое слово и до Нового года пусть вынесут мне приговор», — попросил Субелиани собеседников.

Основная оппозиция «Грузинской мечте» моментально подхватила подброшенную телекомпанией «Рустави-2» благодаря записям Субелиани новую тему и забросала правяшую партию массой обвинений и требований. Среди основных требований — отставка всех лиц, которых в записи называет Мирза Субелиани. И призыв к остальным членам «Грузинской мечты» — своевременно отмежеваться от находящихся у власти «бригад мучителей и вооруженных банд».

VOA Парламент Грузии

Интересно, что о содержании «скандальных записей» лидеры «Единого национального движения» были проинформированы заранее, так как еще за несколько часов до начала эфира предупреждали граждан о том, что «сегодня они услышат нечто сногсшибательное». Подобная осведомленность указывает не только на тесную связь телекомпании «Рустави-2» с бывшими и нынешними соратниками Михаила Саакашвили, но и на прямую или косвенную, но причастность оппозиции к составлению сценария нового «скандального сериала» и публикуемым телекомпанией тайным записям.

«Грузинская мечта» одержала первую уверенную победу над Саакашвили и его в тот период еще «Единым национальным движением» благодаря тюремному скандалу и разоблачительным видеокадрам из Глданского заведения пенитенциарной системы. Соратники экс-президента, судя по всему, решили ответить Иванишвили и его ставленникам той же монетой и в преддверии президентских выборов методично, постепенно развивают новый скандал в надежде на победу.

Интересно, что «Грузинская мечта» реагирует на подобные разоблачения своеобразно. После каждой тайной записи назначает расследования и приглашает на допрос в прокуратуру «фигурантов» этих записей. Делает общие заявления и сообщает о возбуждении очередного уголовного дела и новом расследовании… А лидеры правящей партии отвечают на обвинения оппозиции аналогичными обвинениями и припоминают им 9-летний период правления, который, по мнению «Грузинской мечты», никто в Грузии еще не забыл.

Ситуация перед выборами в Грузии с каждым днем становится всё более напряженной. Оправдаются ли усилия оппозиции и ее немалочисленных сторонников — станет ясно всего через две недели. Хотя даже самый оптимистично настроенный избиратель в частной беседе с вами скажет, что исход любых выборов в Грузии решают далеко не голоса избирателей. А некоторые эксперты предполагают, что «Грузинской мечте» в результате развернутой кампании всё же придется уступить власть, и сделает она это путем досрочных парламентских выборов.