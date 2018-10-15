Последние пятнадцать лет российская власть со стороны патриотически настроенной части общества, экспертов в том числе, постоянно получала упрёки в том, что она на самом деле не хочет интеграции с бывшими союзными республиками и уклоняется от собирания земель.

Ombudsmanrf.org Флаги России и Белоруссии

Пятая колонна работала на упреждение и старательно пугала народ имперскими поползновениями российской власти. Слово «империя» пытались сделать ругательным, упоминать его либералы старались только в негативном ключе, так как любые попытки малейшей координации сотрудничества ломали англосаксонскую стратегию «разделяй и властвуй» и подлежали немедленному блокированию.

Процессы разделения и фиксации достигнутого англосаксами результата поддерживаются колоссальным подкупом целой армии влиятелей. От оппозиционных либеральных СМИ до конкретных высших чиновников во власти — вся эта армия работала как один стояночный тормоз, включавшийся автоматически сразу же, как только власть начинала думать о восстановлении региональных связей бывших территорий единого государства хотя бы по типу конфедерации.

Кошмар конфедерации бывшего единого государства, имеющий тенденцию явного перерастания в федерацию, висит дамокловым мечом над всем западным проектом по дезинтеграции Большой России. Мягко восстановилась способность России заживлять нанесённые раны, и со временем вновь возникла вероятность превращения её в могучего соперника и опасного конкурента. «Мы не позволим России создать единое торговое пространство на территории бывшего СССР!» — заходилась в визге госсекретарь США и кандидат в президенты Хиллари Клинтон. Не вышло — ЕАЭС создан, а Клинтон покинула большую политику и проклинает Путина, Трампа и судьбу-злодейку.

В России даже самая либеральная чиновничья элита была беременна имперскими инстинктами. Если исключить оттуда явных предателей, то прочая масса принимает либерализм в виде либеральной империи, как это выразил Чубайс. То есть либерализм — но и империя. И можно было бы не поверить Чубайсу, но мешает Бжезинский. Он ссылается на то, что Россия ещё в период правления Ельцина требовала сохранения своего влияния на просторах СНГ. И не просто требовала, а делала для этого всё возможное.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Можно было бы не верить Бжезинскому, но нельзя не верить Биллу Клинтону, который утверждает, что еще Ельцин разговаривал с ним о том, что США необходимо уйти из Европы.

Доктрина России, нацеленная на региональное экономическое сотрудничество в ближнем зарубежье, носит скрытый имперский контекст — утверждают западные эксперты. И вот этапы этого пути:

1. 1992 год. Россия выпускает доклад, где предлагает партнёрство с Западом, где она будет регулировать обстановку в Восточной Европе. Как пишет Бжезинский в книге «Великая шахматная доска» — «другие сторонники этого приоритета оказались более беззастенчивыми, недвусмысленно заявляя об исключительной роли России на постсоветском пространстве и обвиняя Запад в антироссийской политике, которую он проводит, оказывая помощь Украине и прочим недавно образовавшимся независимым государствам».

2. 1993 год. Ю. Амбарцумов, председатель парламентского Комитета по иностранным делам, заявляет открыто, что бывшее советское пространство является исключительно российской сферой геополитического влияния.

3. 1994 год. Сторонник приоритета партнерства России с Западом министр иностранных дел Андрей Козырев заявляет, что Россия должна сохранять своё военное присутствие в регионах, которые столетиями входили в сферу её интересов. «Известия» сообщают, что России удалось сохранить 28 военных баз на территориях бывших союзных республик.

4. 1995 год. Ельцин издаёт официальный документ по СНГ, в котором фиксирует цели России: «Главной задачей политики России по отношению к СНГ является создание экономического и политического интегрированного сообщества государств, которое будет способно претендовать на подобающее ему место в мировом сообществе… консолидации России в роли ведущей силы в формировании новой системы межгосударственных политических и экономических отношений на постсоюзном пространстве».

В этом же документе заявлялось:

«…в странах «ближнего зарубежья» должно гарантироваться распространение программ российского телевидения и радио, должна оказываться поддержка распространению российских изданий в регионе и Россия должна готовить национальные кадры для стран СНГ». На необходимости готовить молодёжь в СНГ в духе дружеского отношения к России Ельцин в этом документе особенно налегал. Бжезинский, естественно, этим возмущён.

James N. Mattis Збигнев Бжезинский

5. 1996 год. Как болезненно констатирует Бжезинский, «Государственная дума России в 1996 году зашла так далеко, что объявила ликвидацию Советского Союза юридически недействительным шагом».

При Путине с нулевых до десятых Россия всячески избегала ситуаций, где её можно было заподозрить в стремлении начать бороться с Западом за освобождение оккупированных территорий. Это был период консолидации элиты, прекращения войн и становления экономики, и особенно военно-промышленного комплекса.

После десятых конфликт с Западом перешёл в принципиальную фазу, можно сказать, экзистенциальную, где само существование России зависит от её способности «отбирать наши пяди и крохи», оказавшиеся под пятой оккупанта и превращённые им в плацдармы, откуда он ведёт свои атаки на Россию.

Крым стал мощным ускорителем всех процессов противостояния. Россия и Запад сбросили маски дружелюбия и включились в драку за территории. Потеряв очень многое, Россия начала готовить возвращение. Через торговые союзы к конфедерации и через конфедерацию к федерации — такова стратегия интеграционной политики России. Это позволяет сформировать Союз, где каждая республика сохраняет свою зону широких полномочий, а общие функции в области транспорта, таможни, финансов, обороны и внешней политики передают центру, в который делегирует своих представителей. Никаких поглощений в состав России — Союз нерушимый республик свободных. Лучшей формы интеграции в наших условиях не придумать. ЕС старается подойти именно к такой форме интеграции. У нас эта задача давно решена и государство всегда в таком виде функционировало.

К восстановлению территорий Россия идёт с двух сторон. Готовится конституционная реформа, которая позволит преобразовать российские территории в губернии, куда можно включать территории с неопределенным пока юридическим статусом. Это позволит уйти от рисков раскола государства по линиям национальных границ автономий. В СССР существовал конфликт некоторых автономий и союзных республик. Так, Татарстан как автономия всегда считал несправедливым своё положение, мотивируя это тем, что экономически он сильнее Белоруссии, а политически его статус ниже. Мы помним — в России есть праздник, называемый «День России».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская Федерация

Сейчас ошибочно считают, что декларация о суверенитете России развалила СССР. Это ошибка и подлог. Декларация о суверенитете вышла за сутки до готовящегося Горбачевым в сговоре с автономиями новом строении СССР, где все российские автономии были уравнены с союзными республиками и выводились из состава России — по плану Сахарова. Случись это — и в 1991 году России не стало бы так же, как не стало СССР. Все главы автономий паслись тогда в приёмной Горбачёва, мечтая стать союзными республиками. Чуть ослабеет государство — и они разбегутся. Допускать такого повторения нельзя. И потому пришла пора подумать о губернском статусе регионов России — более укрупненных формах территориального деления.

То, что мы имеем сейчас — более 80 субъектов внутреннего территориального деления с разными статусами — никуда не годится. Территория России не должна иметь никаких национальных автономий, этого пережитка советской системы. Территория страны должна быть гомогенной для любого гражданина России вне зависимости от его расы, национальности и вероисповедания. Пятнадцать-двадцать субъектов (губерний) — гораздо более прогрессивная форма территориального управления России, чем то, что мы имеем сегодня.

С другой стороны, начата реальная работа по наполнению жизнью существующего Союзного государства России и Белоруссии. Никакого аншлюса и поглощения, как начали кричать спекулянты пятой колонны, стремящиеся всеми силами воспрепятствовать Союзу двух государств. Долго Россия не бралась за эту работу, но теперь взялась основательно — дальше тянуть некуда. Но верный маркёр серьёзности намерений России — крики ужаса в пятой колоне — подтверждают реальность происходящего.

Есть такое информационное агентство Белсат. Это польский канал на белорусском языке. Там всё по-военному — редактор белорусской службы международного разведывательного сообщества (нормально для СМИ) InformNapalm Денис Ивашин обсуждает инсайдерскую информацию об исследованиях, которые проводят в Белоруссии российские социологические центры. Так, во всяком случае, пишут сами InformNapalm-овцы.

По данным Белсата, Россия начала в Белоруссии социологические исследования, имеющее целью выяснить мнение населения ключевых возрастных групп 17−35 лет о России и перспективах Союзного государства. По мнению поляков, попытка выяснить, сколько в Белоруссии людей, симпатизирующих России — это признак подготовки аншлюса. Россия якобы планирует сценарий по дестабилизации Белоруссии.

Ombudsmanrf.org Флаги России и Белоруссии

«Если учесть активизацию пророссийских организаций в стране, рост взаимодействия с Россией в оборонном секторе, наращивание прямого экономического и политического давления, очевидно, что речь идет об окончательной реализации проектатак называемого (как поляков корчит-то! Да и не проект он, а давно созданная структура) Союзного государства России и Беларуси. Беларусь оказывается перед прямой угрозой инкорпорирования в состав Российской Федерации под видом союзнических соглашений», — в панике заходится Ивашкин. Тут же он констатирует: «Набор вопросов полностью соответствует тем социологическим исследованиям, которые Россия проводила в Украине перед началом своей военной агрессии. Целый пул российских социологических центров сосредоточен на этом направлении».

То есть поляки российских социологов приравнивают к войсковым соединениям. Неплохо, конечно, льстит социологам, однако глупость несусветная. Если верить Ивашкину, Россия на Украине после соцопроса провела интервенцию. И где она в жизни? Даже Порошенко не может её предъявить. Украина полностью под США. Так чего же хотят поляки?

Они хотят Белоруссию, которую Россия у них уводит из-под носа. Польша борется за исчезающую на глазах мечту возрождения Речи Посполитой, куда должны войти Прибалтика, Белоруссия и Украина. Это позволит Польше занять ключевое положение — лидера Восточной Европы, главного места во всей Европе. Ибо тот, кто контролирует Восточную Европу, тот контролирует всю Европу, так как Восточная Европа плавно перетекает в Центральную. То есть те зоны, где веками культурно и политически господствовала Германия. Теперь с помощью Америки на это место метит Польша.

Польско-германский конфликт такой же старый, как конфликт польско-российский. Став агентом США, Польша хочет победить Германию в старом геополитическом споре. Однако ненависть Германии автоматически возвращается к Польше бумерангом — это видно по упорству, с которым немцы строят «Северный поток — 2», подчёркнуто игнорируя Польшу. Больше того, Польша находится на дотации именно у Германии. И потому мечты поляков остаются мечтами.

Россия, реализовав до конца тот потенциал, который заложен в Союзном государстве с Белоруссией, создаст страшный для Запада и доморощенных либералов прецедент, ибо Украина в перспективе может счесть такой путь для себя приемлемым. Бандеровский режим не вечен. Влияние этого Союзного государства на Прибалтику и на общий расклад сил в Европе колоссально — и это влияние в пользу России. Точнее, Союзного государства, в котором Россия — один из учредителей. Ибо это Союзное государство, по аналогии с СССР, Запад так и продолжит называть «Россией». Пусть — если ему так больше нравится.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

Ещё один сигнал о решительных намерениях России в направлении интеграции — информация о деятельности группы «московских ревизоров» из Контрольного управления Минфина и Минэкономики, осуществляющих в ДНР комплексную проверку расходования выделенных средств. По свидетельству опять же либеральных информационных каналов, найдены многочисленные нарушения. Каналы с удовольствием смакуют то, куда были нецелевым образом израсходованы деньги. Но это мелочи, на самом деле сам факт такой проверки намного важнее и говорит намного больше о том, что Россия рассматривает Донбасс как интегрированную территорию. Не отторгнутую, не аннексированную, а именно интегрированную. Где решения принимают местные, но мнение Москвы решающее.

Москву вполне устраивает, что эта интегрированная территория будет в таком виде внесена в Украину. Опасаясь влияния этой территории на украинскую политику, Киев, находящийся под управлением Вашингтона, сам не допустит этого возвращения. Силой же изменить положение дел Киев не в состоянии. Время в этом случае работает на Москву и на Донецк с Луганском.

Надо отдать должное нашим врагам — они не дремлют и внимательно следят за малейшими изменениями в политике России. Даже безобидное социологическое исследование, которые их Фонд Карнеги в Москве проводит сам или заказывает Левада-центру, признанному иностранным агентом, чуть ли не каждый месяц — уже вызывает у них панику. Что это так вдруг? Раньше не интересовались мнением белорусов, а теперь вдруг заинтересовались? К чему бы это? Ой, не к добру для поляков такое исследование, ой, не к добру. Опять русские рушат польские мечты, оставляя Польшу в статусе подкармливаемой Германией англо-американской служанки, которую презирают как на Западе Европы, так и на Востоке. Есть от чего загрустить.

Два информационных события, запущенных в эфир ненавидящими Россию информационными службами противника, будучи помещёнными в международный контекст, становятся звеньями одной цепи — серии действий Кремля по наращиванию геополитического влияния и переходу к активной стадии воссоединения постсоветского пространства. Русские, как известно, долго запрягают, но быстро ездят. Приштина, Грузия, Крым, Донбасс. Теперь Союз России и Белоруссии. Пока ничего не произошло. Но тоскующая душа поляка не обманывает — на их восточной границе готовится что-то очень большое. И готовится неотвратимо.