



Иван Шилов ИА REGNUM Католическая пресса

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 8—14 октября 2018 года стали: молодые священники УПЦ МП сами хотят автономии; украинский и российский народы глубоко разделились; Константинопольский патриархат откладывает окончательное решение по украинской автокефалии; независимая Украинская церковь — атака на идентичность россиян; признание Украинской церкви — это очень политическое решение; на Украине создается подконтрольная власти Церковь.

О напряженности среди православных по украинского вопросу пишет L'Osservatore Romano (Ватикан). Между Московским и Константинопольским патриархатом растет разрыв. Священный синод Константинопольского патриархата под председательством патриарха Варфоломея в конце своей работы опубликовал коммюнике, в котором излагается ряд мер, которые решительно направлены в направлении автокефалии Православной церкви на Украине. И тут же последовала реакция Московского патриархата. В заявлении Владимира Легойды (председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата — ИА REGNUM ) говорится, что «беспрецедентный антиканонический акт Константинопольского патриархата — это попытка уничтожить самые основы канонического строя Православной церкви».

Presidential Press and Information Office Патриарх Константинопольский Варфоломей и патриарх всея Руси Кирилл

Константинопольский патриархат приступил к предоставлению Украинской церкви автокефалии, сообщает Vatican insider (Турин, Италия). Как известно, в православии есть тенденция создавать Церковь со своим руководством для каждого народа. Этот обычай укоренился во втором тысячелетии. Исторически в первом тысячелетии христианский мир знал пять патриархатов — Римский, Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский — и автокефальную Кипрскую церковь. Константинопольский патриархат, как следует из коммюнике, использовал свои права предоставлять автокефалию. Эти прерогативы сам Фанар предлагал обсудить на Всеправославном синоде на Крите в 2016 году. Но Московский патриархат и Антиохийский не дали ответа и не приняли участие в синоде. После отмены анафем и повторного принятия глав Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви вместе с паствой в евхаристическое общение с другими православными, назначенные патриархом Варфоломеем экзархи теперь должны найти справедливое решение, чтобы восстановить мирное сосуществование украинских православных, не имеющих догматических разногласий. Следует подчеркнуть, что, как говорят информированные источники, молодое поколение украинских священников и епископов, принадлежащих к Украинской православной церкви Московского патриархата, хотят автономии, но без претензий и репрессий за былое. До избрания следующего патриарха Киевского, согласно традиции Православной церкви, будет упоминаться имя константинопольского патриарха Варфоломея. Одним словом, говоря словами прелата Греческой католической церкви Димитриоса Салахаса, украинский вопрос серьезен, но не трагичен, поскольку синодальная традиция прочно укоренилась в православии.

Согласие Константинопольского патриархата на предоставление автокефалии Украинской церкви вызвало крайне резкое осуждение со стороны Москвы, рассказывает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и константинопольский патриарх Варфоломей обсуждали этот вопрос 31 августа во время встречи в Стамбуле. Но, видимо, им не удалось достичь компромиссного соглашения. Церковные дела — это чрезвычайно деликатный вопрос, особенно в такой стране, как Украина, которая и так сталкивается с серьезной напряженностью и страдает от войны в Донбассе, которая каждый день приносит новые жертвы. После Евромайдана 2013 года, «аннексии» Крыма со стороны России и начала конфликта в Донбассе украинский и российский народы глубоко разделились. Именно поэтому в своем заявлении Константинопольский патриархат призвал все вовлеченные стороны избегать захвата церквей, монастырей и иных актов насилия. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Варфоломея за то, что тот «исполнил долгожданную мечту», сказав «да» процессу предоставления автокефалии, что «окончательно развеяло имперские иллюзии и шовинистические фантазии Москвы».

rild Vågen Собор Святой Софии. Стамбул

Константинопольский патриархат откладывает окончательное решение по украинской автокефалии, считает AsiaNews (Рим, Италия), хотя и подтвердил готовность ее предоставить. Окончательное решение будет зависеть от того, как договорятся различные православные Церкви: УПЦ МП, УПЦ КП и УАПЦ. Пока нет их соглашения, Украина остается без столь желанного (и вызывающего опасения) томоса об автокефалии, как уточнил митрополит Австрийский и экзарх Венский Арсений (Кардамакис). На самом деле этот вопрос даже не был включен в повестку дня. Один из направленных на Украину экзархов архиепископ Памфилийский Даниил (Зелинский) предположил, что эта тема будет рассмотрена на следующем собрании членов Священного синода Константинопольского патриархата (возможно, в ноябре). Планируются также новые консультации с возглавляющим УПЦ МП митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием (Березовским). Он на днях был госпитализирован из-за болезни, вызванной стрессом от обсуждаемого в Константинополе вопроса. Должна быть изучены и намерения руководящего УПЦ КП патриарха Киевского Филарета (Денисенко). Ждут и того, какой окажется реакция Москвы и ее патриарха Кирилла (Гундяева). Учитывая промежуточную позицию Константинополя, автокефалия, вероятно, будет дарована только после проведения Соборного собрания, если удастся его созвать, не вызывая дальнейших конфликтов, и принять на нем решение об объединении ветвей украинского православия.

Россияне будут рассматривать решение признать независимую Украинскую церковь как атаку на саму их идентичность, утверждает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Здесь многое поставлено на карту, а последствия ожидаются не только религиозные, но и политические. Если сложится новая автокефальная и каноническая Украинская православная церковь, это станет еще одним признаком того, что Украина не является Россией и не входит в российскую сферу влияния. Религиозный вопрос, который очень сложен для западного сознания, однако, не должен отвлекать нас от того, что Украина и Россия всё еще воюют, хотя война, о которой идет речь, не совсем похожа на войну, к которой мы привыкли. По этой причине — хотя бы потому, что не было официального объявления войны, по сути, есть отрицание причастности российской стороны — ситуацию обычно называют «конфликтом». Более того, это война без особого движения, поэтому ее называют «замороженным» конфликтом. На практике это означает, что через украинскую территорию проходит военная линия контроля, отделяющая самопровозглашенные Донецкую и Луганскую Народные Республики от остальной Украины. Но пока продолжаются обстрелы, гибнут люди. И в то же время мирным жителям разрешают пересекать КПП, причем некоторые это делают на регулярной основе, чтобы получать на Украине свою пенсию, что является жизненно важным источником дохода для многих в Донецке и Луганске. Итак, всё нормально и ничего не нормально. Что дальше? Один из возможных результатов — то, что случилось с Грузией, другой страной, которая была «захвачена» Россией. Замороженный конфликт породил Республику Абхазия, о которой мало кто слышал, которая остается, согласно международному праву, частью Грузии, но де-факто сейчас часть Российской Федерации и вряд ли когда-либо вернется в грузинское лоно. На самом деле есть несколько похожих мест, которые имеют одинаковый «сумеречный статус». Беспокоит ли это Россию? Такое впечатление не складывается.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Нам трудно понять, почему Россия хочет Донбасс. Хотя этому есть несколько объяснений. Россия как никогда привержена идее территориальной экспансии. Кроме того, ее экспансионизм касается не только территории, но и населения. Оно сокращается, и Москва хочет «аннексировать» по российским меркам довольно густонаселенные территории, как Донбасс и Крым. Это и идея о том, что все русские должны жить в одном государстве, что русское население за пределами России имеет естественное право быть частью России. Вдобавок ко всему, существует почти мистическое убеждение, что существует нечто, называемое «Русским миром», сферой влияния и культуры, принадлежащей России по Богом данному праву — этот «Русский мир» включает в себе и Крым, где был крещен первый русский государь. И это сразу возвращает нас к религиозному вопросу — идее отдельной Украинской церкви, которая представляется духовно расположенным россиянам нападками на основы их идентичности. Одно совершенно точно: если в России не произойдет смены идеологии, то война в Донбассе будет продолжаться в ее нынешнем относительно вялотекущем ключе. Хотя могут быть перемены — можно вспомнить об Александре III (не очень почитаемом царе, но он тот, кто удерживал Россию от войн) и о более позднем времени президентов Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, людей, которые отдавали (как некоторые россияне это видят) участки российской территории. Для Православной церкви в России сейчас согласиться на создание новой украинской автокефальной Церкви было бы равносильно предательству — уступке религиозной территории. Между тем остается только надеяться на мир на Украине или на то, что Россия откажется от Донбасса. Это возможно, например, русские после долгой и дорогостоящей войны покинули Афганистан, оставив своего союзника, президента Наджибуллу.

Отец Александр Лащук, греко-католический священник и профессор колледжа святого Михаила в Университете Торонто, заявил Catholic News Agency (Инглвуд, США), что коммюнике Константинопольского патриархата является «невероятно смелым шагом» патриарха Варфоломея, который, вероятно, будет иметь реальные последствия для мирового православия. В отношении восстановления евхаристического общения с главой Украинской православной церкви Киевского патриархата Лащук пояснил, что митрополит Филарет первоначально был назначен на киевскую кафедру патриархом Московским, но в 1997 году отлучен от Церкви решением Синода Русской православной церкви. Однако это «была политическая анафема, связанная со властью, а не теологический вопрос». Восстановив общение с Филаретом, константинопольский патриарх существенно укрепил свою позицию как центра мирового православия, демонстративно сводя на нет решение РПЦ. «В принципе, Варфоломей твердо заявил, что Украина — это каноническая территории Константинополя, и убрал Киевскую митрополию из-под власти Московского патриархата», — сказал отец Александр. По его словам, действия Фанара, вероятно, спровоцируют последствия, но «константинопольский патриарх решил сделать то, что он считает правильным, независимо от политики, включая Церковь, которая полностью зависима от своего авторитарного государства».

Дарья Антонова ИА REGNUM Кафедральный соборный храм Христа Спасителя. Москва

Признание Украинской православной церкви — это «очень политическое решение». Так оценил ситуацию в беседе с La Croix (Париж, Франция) историк Жан-Франсуа Колосимо из Свято-Сергиевского православного богословского института. Геополитические последствия этого процесс могут быть следующими. Украинское государство признает существование национальной Церкви и, по-видимому, предпримет определенные действия с точки зрения вопросов мест отправления культа, налогообложения и так далее. Затем оно попросит оставшихся верными Москвы выбрать между принадлежностью к Украинской православной церкви — если они называют себя православными — или Русской православной церкви, если, в конце концов, они не чувствуют себя украинцами. Это, наконец, станет политической победой Белого дома над Кремлем, поскольку одно из серьезнейших разногласий между Вашингтоном и Москвой основано на проблеме того, какая сторона должна перетянуть на себя Украину. Большим неизвестным является то, приведет ли ситуация в ближайшие недели к спонтанному или манипуляционному насилию, которое будет одновременно паразитировать на церковном процессе и усиливать политические разногласия. По мнению французского историка, попытки украинского президента Петра Порошенко использовать это церковное решение как инструмент не очень благоприятны для него. Порошенко является политиком, которого не обязательно хорошо оценивают все лагери, например, католики латинского или греко-католического обрядов, массово присутствующие на западе страны. Конечно, он может представить себя как творца абсолютной независимости Украины. Но, кроме националистических окраин, верующие чувствуют себя разделенными между конфессиональной принадлежностью, патриотической и культурной (за что, конечно, спасибо и Москве). «Я не уверен, что они благодарны Порошенко за его политические маневры», — отмечает Колосимо. Тем более что президентская риторика в отношении верующих, которые хотят остаться под Москвой, остается жесткой, их демонизируют и исключают из национального сообщества. В четверг, 11 октября, константинопольский патриарх Варфоломей напрямую потребовал, чтобы его заявление не использовалось ради оправдания насилия. Однако украинское государство далеко от верховенства закона, столь желанного европейцам, оно, безусловно, попытается использовать ситуацию для преследования под прикрытием закона непокорных и диссидентов. Что касается РПЦ, то украинское дело, наконец, показало, что этот процесс противоречив, потому что интересы патриарха Кирилла и российского президента Владимира Путина в отношении Киева не совпадают. Патриарх Московский не может искренне говорить православным украинцам, что «мы все братья и сестры одной и той же Церкви, я не близок к Кремлю», потому что он слишком долго сопутствовал кремлевской дипломатии, отмечает историк.

Греко-католический епископ Венедикт (Алексийчук), служащий в епархии Чикаго, рассказал порталу Католицький Оглядач (Львов, Украина), как униатам стоит относиться к событиям, связанным с предоставлением автокефалии украинскому православию. «Не нужно забывать, что даже с точки зрения православия мы, греко-католики, на самом деле является единственной канонической Церковью на территории некогда великой Киевской митрополии, — заявил епископ. — Ведь только мы являемся прямыми наследниками Церкви Владимирова Крещения, ибо только нам, украинским греко-католикам, по воле Божественного Провидения, удалось сохранить иерархию, которая является прямой наследницей той первой христианской иерархии, которая была установлена на наших землях с момента Владимирова Крещения… А теперь взгляните же на православие на Украине. Православная иерархия на Украине установлена только в 1620 году иерусалимским патриархом Феофаном III… И мы должны откровенно говорить об этом, свидетельствовать о том, что ни Киевский патриархат, ни Московский патриархат, ни УАПЦ не имеют непрерывной связи с иерархией, которую мы получили во времени крещения. Ее имеем только мы — греко-католики. Нужно перестать бояться говорить об этом откровенно… Даже после получения томоса украинские православные должны пройти еще довольно долгий путь. И, среди прочего, перед ними все еще стоит задача стать действительно украинскими православными, отыскать свою утраченную идентичность, которую из них с момента подчинения Киевской православной митрополии Московскому патриарху методично выжимали. На самом деле томос, к сожалению, создаст, так сказать, украинскую копию Русской церкви. В культурном, ментальном, если хотите, в социологическом плане Киевский патриархат, как и УАПЦ, всё еще находятся в координатах типично русского цезарепапизма, который так критиковали святые Русской православной церкви ХІХ — начала ХХ века и который во многом и стал причиной падения Российской церкви и ее жестокого преследования ее же вчерашними верными. Проблема в том, что на Украине делается или, по крайней мере, так это выглядит, модель, идентичная русской: создается Церковь, которую контролирует власть… Учитывая состояние украинского общества, модель, которая предполагает зависимость Церкви от государства, от власти, я бы решился сказать, в некоторой степени даже опасна для нашего общества».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и патриарх Варфоломей

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.