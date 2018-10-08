«Там же нечего читать!» — говорят частенько родители, непривычные к новому для России жанру: книжки-картинки. «Хочется больше текста». В этих книжках иллюстрации играют главную роль. Что совсем не означает ни что текста нет, ни что он меньше значит. Просто работа автора и художника (а здесь это часто один человек) создаёт удивительное целое: здесь и воображение, и тренировка внимания, и логический строй мысли. И умение читать между строк. Разделять главное и второстепенное. И — как же без этого! — умение самостоятельно читать. Текста здесь может быть побольше или поменьше, непривычного читателя он точно не испугает, и навык чтения появляется как бы сам собой. Пять таких книг, которые уже вышли или ещё только ожидаются этой осенью — в нашем обзоре.

Кадзуо Ивамура. 14 лесных мышей. Тыква

Кадзуо Ивамура. «14 лесных мышей. Тыква»

Кадзуо Ивамура. 14 лесных мышей. Тыква

Мировая популярность японского художника Кадзуо Ивамуры добралась и до нас! Первые книжки серии «14 лесных мышей» вышли в прошлом году и немедленно полюбились российскому читателю. Есть за что: они невероятно красивы и атмосферны. А ещё в наше беспокойное время так не хватает умиротворения, умения наслаждаться моментом и красотой. Красота окружает нас на каждом шагу, просто на неё редко обращают внимание. А вот погружаясь в мир большой мышиной семьи начинаешь видеть маленькое, как большое. Капли росы, блистающие на траве, золотистое от солнца сияние тумана в лесу, полёт огромной (для мышей) божьей коровки в осенний день. Не говоря уже про саму тыкву. Для мышей она — целый мир, красочный, золотистый, приятный наощупь и такой вкусный!

В этой книжке-картинке нас ждёт уютный, но и полный приключений мир большого мышиного семейства, и самое большое приключение — большая-большая тыква, которую мыши всем семейством растят из семечка.

И, конечно, большая семья, в которой все друг за друга горой, — оплот надёжности.

Ожидается в «Самокате».

Карина Схапман. «Самми и Юлия в порту»

Карина Схапман. Самми и Юлия в порту

В продолжении фотопроекта «Мышкин дом» мыши Самми и Юлия переживают новые приключения. На этот раз мышата — сразу после школы — отправляются в порт! Всё здесь — и класс в мышиной школе, и верфь, и рыбная лавка — до последней селёдки! — сделано, построено и устроено из подручных материалов. Коробок, верёвок, веточек, папье-маше, аптечных пузырьков и всякой подручной мелочи.

Можно было бы сказать, что текст здесь совершенно лишний, почему не обойтись одними картинками. Но тогда как бы читатель узнал о гонках на пиремахохелях? О том, что такое верхняя палуба или портовых профессиях? Самми и Юлии предстоит подняться на борт корабля, побывать в рыбной лавке, канатной мастерской, зайти в зернохранилище. И не просто зачем-нибудь, а чтобы взять кукурузу, целый ящик зерна — необходимое условие гонки на пинемакоке… пирепапопе… очень труднопроизносимое слово. Пиремахохель отличается от остальных лодок тем, что его строят буквально из чего под руку пришлось. Вот, например, Самми с Юлией строят свой из пробок и бутылок, соединённых верёвками.

Теперь пришло время поднимать на борт кукурузу. Чтобы победить в гонке, нужно довезти её до финиша совершенно сухой. Если кукуруза намокла, вы проиграли.

Всё здесь настоящее, даже ручки рубильника. Разглядывать городок Самми и Юлии и находить всё новые и новые подробности можно бесконечно.

Издательство «Пешком в историю».

Юля Аронова. «Моя мама — самолёт»

Юля Аронова. Моя мама самолёт

Помните про мам? «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны!» Похоже, история про всяких мам продолжается — уже в XXI веке. Всё также есть мамы-строители, мамы-врачи, мамы-учёные, но список ощутимо пополнился! Есть ещё мамы-циркачки, мамы-балерины и даже мамы-принцессы! (И это никакая не выдумка — взять хоть светскую хронику). А одна мама вообще — самолёт! Её знают облака, горы и вулканы — и всегда приветствуют. Ну, а случись что, разве может мама-самолёт не решить проблему?

Если кто подумал «это про мам — и опять ни слова про папу» — его ждёт сюрприз. Это книжка про семью. Если же проводить книжные параллели, получится искромётный коктейль из смешных, очень жизненных, ритмичных стихов в михалковской традиции и «Суперсемейки».

И это правильно. Лучшие традиции соединяют прошлое с будущим.

Ожидается в «Самокате».

Маша Краснова-Шабаева. «Дома и домики»

Маша Краснова-Шабаева. Дома и домики

Все знают, что из Бермудского треугольника ещё никто не возвращался. Но один человек всё-таки сумел там побывать и вернулся к нам с удивительными рисованными историями о тамошней жизни. В частности, о гениальном ботанике профессоре Лютикове и его жене госпоже Малютиковой, что пропали несколько лет назад на пароходе «Пчела». Мы узнаем, кто такие люстрицы, познакомимся с огненными ящерками и другими жителями тамошних островов. Вот, например, Лётчик со своей ученицей Шерстокрыл Дарьей (она заправляет летучими домами). Или Крот-Садовод. А вот Анатолий Михайлович Селёдкин, который умеет строить плавающие дома. Всех этих жителей Домикиканских островов не так просто найти! Но если это сделать, они расскажут (и покажут!), как сделать бумажный домодуб, теплицу в банке, воздушный змей, домик для насекомых — всё ужасно полезное и самое настоящее!

Мы побываем на острове Оранжерей, в Безумном Лесу и в Республике Насекоми. Посетим Пролив Песчаного Угря, где живёт очень много птиц тупиков. Это не просто пролив, здесь целая цивилизация! Подводная школа похожа на огромный грецкий орех, и там всегда весело! Жители Пролива очень любят жить на крошечных субмаринах «Пчёлках» — их так назвали в память о корабле, на котором приплыли сюда люди. А строят их роботы, которые сами себя придумали и сконструировали.

Ну, а не упомянуть о профессоре Лютикове просто невежливо — он ведь гениальный ботаник! Здесь он открыл необыкновенные растения Острова Оранжерей. Вот поющие цветы — анютки. Вот яблоки величиной с арбуз. Местный репейник обладает поистине удивительными свойствами — и всё благодаря удивительно цепкому уму. Его плод нужно укрепить за ухом — и он будет нашёптывать истории не хуже радио!

Что ещё важно? Пожалуй, только не спрашивать о возрасте. Редкий человек лет от четырёх не оценит такое путешествие. Что касается взрослых, они очень стесняются, когда все видят, что им тоже весело на празднике игры и детства.

Ожидается в «Самокате».

Анна Анисимова. «Капитан Борщ»

Анна Анисимова. Капитан Борщ

Не совсем книжка-картинка, но иллюстрации Инны Папоротной создают такой прелестный сказочный мир, существующий по своим законам, что пройти мимо невозможно. У одного капитана яхта на борще плавает. Капитан его в борщебак заливает — и плывёт. Более того, где-то неподалёку обретается капитан Окрошка! Чего-чего только тут не происходит! И везде фигурирует борщ. То яхта тоже хочет, чтобы ей в борщ положили сметаны, иначе отказывается плыть. То заспорят капитан Борщ и капитан Окрошка, кто из них лучше. То чайки борща хотят — а как? Борщ — не чайка. Не летает! Не говоря уже про подводную лодку, с которой у капитана Борща приключилась катавасия. Свёкла, картошка, морковка и прочие ингредиенты сопровождают нас повсюду. Даже капитан одет в эти цвета. Настоящая обеденная сказка. Особенно рекомендуется тем, кто не любит борщ и вообще суп.

Ну, а если посмотреть за горизонт юмористического абсурда, мы увидим, что за капитаном с бородой и в жёлтых, как картошка, ботинках явственно просматривается человек лет от трёх этак до шести. Которому предстоит смешное и увлекательное путешествие по морям, где никто не ссорится (по крайней мере, всерьёз), не обижает другого почём зря, каждый встречный в любой момент готов прийти на помощь другому встречному, и всегда можно договориться. Борщ — он такой. Почти как золото. Только лучше.

Книга стала призёром VIII сезона конкурса «Новая детская книга».

Издательство «Росмэн».