Уже третий раз город Пермь принимает у себя уникальное международное событие. Пермский театр «У Моста» проводит фестиваль спектаклей по произведениям крупнейшего современного английского драматурга ирландского происхождения Мартина Макдонаха.

Адольф Фридрих Эрдман фон Менцель. Театр Жимназ. 1856

На целую неделю город превращается в островок Ирландии, где любители театрального искусства могут посетить постановки английского драматурга, привезенные со всего мира.

Об авторе

Мартин Макдонах родился 26 марта 1970 года в Лондоне в ирландской семье. Помимо своей театральной деятельности, признание получил и в киноискусстве. Первая его работа «Шестизарядник» получила Оскар как лучшее короткометражное кино. Впоследствии режиссер снял три полноценные кинокартины: «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов» и «Три билборда на границе Эббинга. Штат Миссури», за которые он удостоился двух статуэток американской киноакадемии.

By Tabercil Мартин МакДонах

Театральная деятельность также принесла успех молодому драматургу, постановки его пьес с большим успехом проходят по всему миру, от Великобритании и США до Казахстана и Ирана.

«Мартин Макдонах — первый драматург со времен Шекспира, четыре пьесы которого одновременно шли на сцене Лондонского королевского национального театра», — отмечают организаторы фестиваля.

Сложный, неоднозначный и противоречивый, думаю такими эпитетами наградит почти каждый почитатель творчества Макдонаха своего кумира. Его пьесы имеют широкий простор для интерпретаций и сценических воплощений.

Несмотря на то, что ранний этап творчества именитого драматурга посвящен Ирландии, при более глубоком погружении становится очевидно, что он писатель мирового масштаба.

«С Мартином Макдонахом никогда нельзя быть до конца уверенным, где ты находишься — и это очень хорошо», — отмечает авторитетнейший исследователь его творчества Патрик Лонерган, говоря об идее проведения фестиваля в Перми.

Teatr-umosta.ru Пермский Театр «У Моста»

Безусловно, Макдонах является наследником ирландской литературной традиции, в его произведениях отчетливо прослеживается влияние таких драматургов, как Джон Синг и Сэмюэл Беккет. Тем не менее не стоит отрицать и роль представителей иных культур, которые получили общемировое признание, таких как Гарольд Пинтер и Генрик Ибсен.

Некоторые специалисты по творчеству Макдонаха также говорят о влиянии на него таких писателей, как Федор Достоевский и Виктор Пелевин. В этой связи Макдонах становится понятен и близок не только на своей родине, но и во всем мире, может быть, в большей степени как раз в России, о чем свидетельствует не увядающая здесь популярность автора на протяжении 15 лет.

«В том, что пьесы, действие которых происходит в Голуэе (на западной границе Европы), ставятся в Перми (на восточной границе Европы) есть тонкая симметрия. И, поскольку Макдонах всегда заставляет нас ощущать себя в двух разных местах одновременно, вполне правомерно, что российский город сможет воссоздать дух ирландской провинции», — отмечает Лонерган.

Макдонаха очень часто критикуют за немотивированное ультранасилие в его фильмах и пьесах, сравнивая его творчество с работами Квентина Тарантино. Однако это справедливо лишь по форме. Содержание его трагедий, не в пример современному постмодернистскому театру, весьма гуманистично. Его персонажи, порой совершающие непростительные поступки, вызывают симпатию, они способны на самопожертвование. И если их жестокость объясняется имморализмом, обусловленным неприглядной действительностью, то проблески их гуманизма движимы внутренней интенцией, что говорит об изначально благой природе человека. Не оправдывая преступлений, им хочется сопереживать, веря в то, что рано или поздно они обретут прощение, посредством внутреннего покаяния.

Примечательно, что идея апокатастасиса или всеобщего спасения (включая самых страшных грешников, включая даже сатану) более распространена в восточном христианстве, что также сближает Макдонаха с Россией, наследницей Византии.

Идея фестиваля Мартина Макдонаха возникла в голове художественного руководителя Пермского театра «У Моста» Сергея Федотова. Ей предшествовало знакомство с творчеством автора в чешском театре «Чиногерни клуб», открывшем творчество драматурга для Европейского союза.

ИА Красная Весна Художественный руководитель Пермского театра «У Моста» Сергей Федотов

Федотов, до того ставивший только классические произведения, был чрезвычайно впечатлен увиденным и спустя несколько недель поставил спектакль «Сиротливый Запад» в Перми, что стало первой постановкой Макдонаха в России. С тех пор спектакли по творчеству английского автора выдержали более 160 постановок по всей стране. В репертуаре театра «У Моста» имеются все восемь пьес Макдонаха, чем не может похвастаться ни одно культурное учреждение планеты.

Первый международный фестиваль Макдонаха состоялся в Перми в 2014 году, тогда Россию посетили театры из Германии, Австрии, Чехии, Великобритании и других стран. Мало кто надеялся, что мероприятие станет регулярным, однако уже спустя два года в 2016 году событие повторилось с еще большим размахом.

Третий международный фестиваль Мартина Макдонаха превратил данное событие в традицию: в этот раз участниками фестиваля стали 16 театров из 10 стран: Боснии, Македонии, Молдавии, Грузии, Казахстана, Румынии, Венгрии, Ирана и, конечно же, России. В течение недели зрителям было представлено 25 спектаклей.

Кроме того, программа была насыщена лекциями, мастер-классами и ирландскими танцами, у поклонников театрального искусства была уникальная возможность пообщаться с артистами из многих стран и городов.

Гран-при фестиваля получил легендарный чешский театр «Чиногерни клуб», он привез из Праги сразу два спектакля Макдонаха: «Палачи» (Гран-при фестиваля, приз за лучшую режиссуру, приз за лучшую сценографию) и «Безрукий из Спокэна».

Призом за лучший актерский ансамбль был отмечен театр Art Theatre из Румынии с постановкой «Человека-подушки», особой пьесы Макдонаха, ставшей единственной на этом фестивале. По мнению многих экспертов, постановка заслуживала главного приза не меньше, чем «Палачи». Достаточно сложное и на первый взгляд отталкивающее произведение требует специального обсуждения, а театр из Румынии доказал, что при актерском и режиссерском таланте можно любое, даже самое мрачное произведение наполнить светом и верой в человека.

Вадим Балакин Человек-подушка румынского театра Art Theatre

Еще одна работа заслуживает пристального внимания — это «Королева красоты» из театра драмы имени Виктора Савина, расположенного в городе Сыктывкар. Режиссер-постановщик спектакля Евгений Сафронов убедительно доказал, что Макдонах не чужой человек для нашего зрителя. Талантливая интерпретация Линэнской драмы сделала ее драмой российской. Спектакль удивляет оригинальным прочтением текста пьесы, а также сценографией, не чуждой символизма и даже метафизичности. Постановка была отмечена призом за лучшую женскую роль второго плана, которая досталась исполнительнице роли Мэг Фолан Валентине Дорофеевой.

Отдельно хочется отметить театр ART-убежище «BUNKER» из Казахстана, запомнившийся оригинальным пониманием все той же пьесы «Королева красоты». В ней героиня Мэг Фолан напоминала служительницу древнего культа, описанного в известной работе этнографа Джеймса Фрэзера «Золотая ветвь».

Подобно жрецу богини Дианы, Мэг ожидает своего сменщика, коим является ее собственная дочь Морин. Дабы занять священное место жрицы, она должна убить свою предшественницу, что в конечном счете и происходит. Морин превращается в Мэг, а зритель убеждается в том, что цепочка кровавых преступлений продолжится.

«Линэн — место, не подпадающее под юрисдикцию бога», — говорит отец Уэлш, герой Линэнской трилогии Макдонаха. Именно поэтому здесь и происходят бесконечные преступления, напоминающие кровавые архаические культы, предшествующие воцарению гуманистических представлений. В этом смысле театр из Казахстана очень точно передал мировоззрение Макдонаха — певца гуманизма в эпоху постмодернистского нигилизма.

Конечно же, большим разочарованием было бы отсутствие на фестивале постановок самых главных специалистов по творчеству английского драматурга: пермского театра «У Моста». Чего, разумеется, произойти не могло. По понятным причинам вне конкурсной программы были показаны почти все спектакли по пьесам Макдонаха, идущие в Перми.

Театр с блеском подтвердил свой высокий статус, что было также отмечено экспертами: специальный приз жюри получил актер театра «У Моста» Василий Скиданов за роль калеки Билли в «Калеке с Инишмана».

Вадим Балакин Василий Скиданов получает специальный приз жюри

Организаторы третьего фестиваля Мартина Макдонаха получили свыше 160 заявок от театров со всего мира, есть уже заявки на предстоящий четвертый фестиваль, который планируется в 2020 году. С сожалением приходится отмечать, что до этого времени ждать остается целых два года, но вне всякого сомнения оно того стоит, тем более, что в эти дни в лондонском театре Bridge (в переводе «Мост», что вызывает приятные параллели) идет премьера девятой пьесы Макдонаха «Очень, очень, очень темная материя», а значит, скоро она появится и в Перми.