Учитывая небывалую силу ветра и масштабы ландшафтных пожаров, начавшихся в Алтайском крае накануне, 13 октября, регион пока сравнительно легко отделался. В этом убедился корреспондент ИА REGNUM, побывав в Топчихинском и Калманском районах, где вторые сутки ликвидируют ЧП, в результате которого сгорело несколько домов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пожарище в Кубанке

Из Барнаула быстрее всего было доехать до села Кубанка Калманского района, где вследствие возгорания травы сгорели два частных дома. Но, по сведениям местных жителей, тушить огонь в село прибыли пожарные из Топчихинского района, которые, судя по всему, не рассчитали свои силы.

«Огонь к нам пришел из места, где находилась стоянка охотников. По сухой траве он быстро преодолел пару сотен метров. Это был ужас! Когда огонь стал подходить к домам сплошной стеной, я поняла, что ничего не поможет. Взяла самые необходимые вещи, хотела пойти к сыну, а ноги отказали. Стою и не могу сдвинуться с места, сердце колотится. Рядом ребята идут — попросила, чтобы помогли дойти. Спасибо, родственница из Барнаула приехала — она медик, что-то вколола, успокаивающие таблетки дала. Сегодня вот смогла до дома добраться — слава Богу, моё жилище пожар не тронул», — пояснила местная жительница Ирина Тимофеевна.

Она расстроена только тем, что кто-то из односельчан в её отсутствие украл тележку с вещами. Но глядя на расположение сгоревших домов и уцелевшего, в котором проживает эта женщина, понимаешь, что иначе, как чудом, произошедшее не назовёшь: дома справа и слева сгорели, а её — цел, только одно стекло в окне лопнуло, да ограда с одной стороны подпалена.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Жительница Кубанки показывает, откуда и почему начался пожар

Всего, по словам спасателей, дежуривших на месте ЧП, в Кубанке сгорело два жилых дома и 13 надворных построек, жертв среди людей и среди животных нет. Этому способствовали активные действия местного населения. Они отметили, что первая машина пожарных прибыла пустой и сотрудники МЧС пояснили, что не успели набрать воды, так как тушили пожар в Володарке.

Это село, как потом убедился корреспондент ИА REGNUM, находится за 50 километров от Кубанки, в соседнем Топчихинском районе. И хотя там начисто сгорел только один частный дом, в котором проживала чета пенсионеров, пожар в любую минуту мог перекинуться на соседние строения. Также потребовалось тушить два нежилых дома и постройку, расположенные в опасной близости от действующего жилья.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Радуга над Кубанкой

При подъезде к Володарке не почувствовать гарь было невозможно: сотни гектаров выжженной на сопках травы кое-где еще дымились. Но в отличие от Кубанки, где на местах недавних пожарищ дежурили сотрудники МЧС на пожарной машине, в Володарке у открытого огня, вылизывающего то и дело вспыхивающие под напорами ветра головни, оставшиеся от стен сгоревших построек, удалось встретить только одного местного жителя — Юрия. Вооружившись лопатой, он как мог боролся с огнём.

«Пожар начался у нас днём 13 июня. Вначале мы почувствовали запах гари, а потом всё застелило огненным ковром. Стоящий рядом с моим дом, где проживали старики, охватило моментально. Мы как могли пытались опахать, откосить, но жар стоял такой что находиться рядом было больно. Пожарные с поливом приехали, да разве справишься, когда такой ветрище огонь раздувает! Не сплю вторые сутки, караулю, как только где очаг огня возникает — засыпаю землёй. По всему периметру у дома траву скосил — и всё равно страшно: соседи вмиг без ничего остались», — рассказал житель села Володарка Юрий Н.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Житель Володарки Юрий, который работает вместо спасателей на пожарище, где то и дело возникают языки пламени. В условиях штормового ветра огонь запросто может дойти до дома Юрия

Кстати, никого из жертв огненной стихии на момент пребывания в пострадавших от огня населённых пунктах обнаружить не удалось. Спасатели извещали, что погорельцы из Кубанки размещены в школе, — но нет, она была закрыта на висячий замок. Не могли подсказать, где найти тех, кому можно было бы передать гуманитарную помощь, и в администрации села. Нам посоветовали обратиться в клуб, но и там все было заперто.

Надеемся, что вынужденный помощник пожарных Юрий из Володарки передаст тёплые вещи старикам, у которых полностью сгорел дом.

По официальным данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, в ликвидации ЧП, произошедших в Калманском и Топчихинском районах, где произошёл переход огня на постройки, было задействовано более 80 спасателей и 21 единица техники. Очевидцы, с которыми удалось поговорить корреспонденту ИА REGNUM, отмечают, что не видели на пожаре и третьей части от названного количества спасателей и техники.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Обугленное дерево — всё, что осталось на месте жилого дома, в котором ещё вчера счастливо проживала пожилая пара. Теперь у стариков не осталось ничего

Почему-то не удивило. Обнадёживает то, что в Алтайском крае наблюдается стабилизация обстановки с погодой, новых возгораний не зарегистрировано.