Читать «Официальное объявление Вселенского патриархата по украинскому вопросу», принятое на Синоде Константинопольского патриархата 11 октября, можно только с восхищением. Даже отчетливо понимая, что принятое решение может отлиться Украине большим горем и даже большой кровью. Но зато какой безукоризненно казуистический документ! В каждом из пяти пунктов есть «второе дно», каждый можно разбить на бесчисленное множество мелких деталей и каждый является основанием для дальнейшего развития событий в том русле, которое выгодно авторам документа.

Украина

Итак, по порядку, по пунктам «Официального объявления…». В качестве русского перевода я беру текст, предложенный главой Информационного управления Киевской патриархии, секретарем Священного Синода УПЦ КП, архиепископом Черниговским и Нежинским Евстратием (Зорей). «Московской руки» там не может быть по определению.

Водник Архиепископ Евстратий Зоря

Пункт первый: Подтвердить уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины.

Самый таинственный пункт. Особенно первое слово ἀνανεώσῃ. По привычке я попытался перевести документ на английский и на международный язык дипломатии — французский (на сайте Патриархии таких переводов до сих пор нет). В первом случае мне были выданы переводы renounce (отказываться, не признавать), renew (обновлять, возобновлять) и resume (глагол переводится и как «возобновлять», и как «брать обратно»).

Во «французском» случае предлагался перевод reprendre, который можно понимать и как «открывать вновь», и как «брать обратно». Мне могут возразить, что я впадаю в параноидальную казуистику, но, друзья, это Византия! Это тысячелетний опыт казуистики как принципа подготовки документов.

Скорее всего, речь идет все-таки о том, чтобы решение «подтвердить» или «обновить». Но где здесь томос (сиречь патриарший указ) или автокефалия, о которой громогласно и радостно оповестил свой народ президент Порошенко вечером 11 октября? Где «то, о чем мечтали поколения украинцев и молились современники — наконец свершилось. Украина получила томос» (из ФБ-страницы Петра Порошенко)? Первый пункт приказывает (причем не в первый раз, поскольку «подтверждает»), чтобы патриархат «приступил к процессу». Господин президент, это не «финишная прямая», это «старт»!

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса (УПЦ, религия, православие, украина, Порошенко, Киевский)

Вывод: «первым пунктом» Вселенский патриарх, не принимая на себя никаких обязательств, посадил украинского президента на очень короткий поводок. Порошенко в эфире провозгласил томос и автокефалию, и если патриарх даже намекнет, что Петр Алексеевич соврал, то электоральный рейтинг ПАПа, и без того небольшой, уйдет в полный минус.

Пункт второй: Восстановить по состоянию на сегодняшний день ставропигию Вселенского патриарха в Киеве, одну из его многих ставропигий в Украине, которые всегда там существовали.

Самый страшный для Украины пункт. Слово «ставропигия» происходит от греческих слов σταυρός (крест) и πήγνυμι (водружать). Водружение креста епископом при основании (на территории своей епископии) любой церкви или монастыря является символом их канонической зависимости от этого епископа. Право патриаршей ставропигии заключается в том, что любой патриарх может водрузить крест и при устроении монастыря или церкви вне пределов своей епархии, тем самым включив их в свою непосредственную юрисдикцию. Причем ставропигиальным правом мог пользоваться всякий патриарх во всех епархиях своей области, а Константинопольский патриарх — и вне своей области по всему Востоку.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Константинопольский Варфоломей

В византийскую эпоху Константинопольские патриархи не только учреждали монастыри в «чужих» епархиях, но и подчиняли своей юрисдикции целые епископии, находящиеся в пределах митрополичьих областей. Такие епископии именовались автокефальными архиепископиями. Под автокефальностью подразумевалась их независимость от местного митрополита. Патриарху, который управлял такими монастырями через своих наместников, принадлежало право надзора за жизнью монастыря, право вершить суд по делам братии и право распоряжения имуществом.

Восстановление ставропигии в Киеве сейчас связывают с открытием официального представительства (подворья) Константинопольского патриархата в Украине. Под него готовят церковь Спаса на Берестове, возведенную в XII веке в «княжьем селе» (загородной резиденции киевского Великого князя), сразу за стеной Киево-Печерской лавры. Церковь эта никогда ставропигией не была. Если такое «восстановление ставропигии» произойдет, то в Украине появится первый объект, находящийся в церковной юрисдикции Экуменистического патриархата.

Василий Верещагин. Великая церковь Киево-Печерской лавры (фрагмент). 1905

А лиха беда — начало. Ставропигиальность — это метод, которым Фанар открывает для себя возможность распространения своей юрисдикции на украинскую территорию. В Украине шесть ставропигиальных монастырей, сейчас напрямую подчиняющихся Московскому патриархату. Прекрасные объекты для перехвата собственности, поскольку на них украинские церковники-«самостийники» не имеют никакого канонического права. То есть протестовать они не смогут. А где шесть ставропигиальных — там и остальные 172 украинских монастыря.

Вывод: «вторым пунктом» Фанар получает возможность установления своей юрисдикции (власти) над монастырями Украины. А монастыри — это опора и авангард Церкви в любом православном регионе. Иоанн Лествичник не зря говорил, что «свет монахам — ангелы, а миру — монахи», и трудно переоценить положительное влияние монастырей на духовную жизнь мирян. Поэтому в случае перехвата контроля над монастырями задуманная украинской властью Единая православная поместная церковь (ЕППЦ) Украины становится Фанару просто не нужна. Более того, становится помехой: зачем ставить иерархами украинцев, когда эти чины и должности можно отдать выходцам Фанара?

Фанар — район Константинополя, где находится резиденция патриарха. 1900 год

Пункт третий: Принять и рассмотреть просьбу об апелляции от Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей, которые оказались в схизме не из догматических причин, в соответствии с каноническими прерогативами Константинопольского патриарха получать такие обращения от иерархов и других священнослужителей из всех Автокефальных Церквей. Таким образом, упомянутые выше лица были канонически восстановлены в своем епископском или священническом сане, также было восстановлено общение их верующих с Церковью.

«Константинополь, вид на Золотой Рог» (фрагмент), Иван Айвазовский, 1880 г

Самый техничный пункт. Во-первых, патриарха Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Филарета (Денисенко), самого активного, но и самого амбициозного игрока на поле Единой Православной Поместной Церкви, вот так просто лишили сана. С него снята анафема Московского патриархата, но восстановлен лишь в «епископском сане». А это гораздо меньше того «митрополита Киевского и Галицкого, патриаршего экзарха Украины», коим он был в Русской православной церкви. И, судя по всему, он признал это. Во всяком случае, 11 октября он появился на публике и на глаза президенту Порошенко не в белом клобуке патриарха и не с двумя панагиями на груди, а в скромной черной скуфье с вышитым крестом и одной скромной нагрудной панагией.

Ну, а одновременное с Филаретом восстановление в сане митрополита и нынешнего главы Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария (Малетича) — это вообще блеск! Макарий никогда не предавался анафеме, зато является органическим противником Филарета. Потому что история контактов филаретовской УПЦ КП и УАПЦ — это история «стаи товарищей».

В 1992 году Филарет организовал в Киеве Всеукраинский православный собор, на котором лояльная Филарету часть УПЦ объединилась с УАПЦ в единую структуру — Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Ее главой избрали митрополита УАПЦ Мстислава. Однако часть «автокефалистов» не приняла новую структуру, как, собственно, и сам 90-летний Мстислав. После смерти Мстислава в Канаде УАПЦ избрала себе своего предстоятеля Димитрия, а УПЦ КП — своего, Владимира (Романюка). С тех пор Церкви несколько раз пытались договориться об объединении, но безуспешно. Последняя подобная попытка провалилась в 2015 году.

Вывод: «третьим пунктом» Фанар не только затормозил самого активного претендента на пост предстоятеля планируемой ЕППЦ Украины, но и стравил две основные церковные фигуры борьбы за Украинскую автокефалию. Все бонусы от ситуации получает Варфоломей, при таком сценарии остающийся безусловным авторитетом и у политического руководства Украины, и у религиозного населения страны.