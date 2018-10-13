



Иван Шилов ИА REGNUM

Польский политический класс в очередной раз показал свою разобщенность. Причем речь не идет о традиционных взаимных стычках между властью и оппозицией. На публике обозначен раскол в кругах, связанных с правящей партией «Право и Справедливость» (PiS). А поводом его продемонстрировать стала ситуация с газовыми проектами Польши.

Затравкой послужила статья, опубликованная 6 октября бывшим польским дипломатом Витольдом Юрашем на страницах популярного портала Onet. В ней говорится, что «министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время конференции «Польша в свете кризисов» не исключил, что наша страна будет покупать российский газ от «Северного потока — 2». В ходе дискуссии на конференции «мы спросили министра, где будем покупать газ, когда истечет наше нынешнее соглашение с Газпромом, а в то же время строительство газопровода Baltic Pipe, соединяющего Польшу и Данию, не будет завершено. Мы спросили, будет ли в этой ситуации поставка сырья осуществляться русскими (с доставкой на немецкую границу), будем ли мы использовать это предложение? «Мы купим самый дешевый газ, возможно, у США, возможно, у Германии», — сказал Чапутович, выразив надежду, что до такого сценария не дойдет».

Эти слова главы польской дипломатии были квалифицированы как «абсолютное поражение правительственной программы диверсификации источников энергии». Поясним, в чем тут дело. Есть три ключевые даты. Газопровод «Северный поток — 2» международный консорциум Nord Stream 2 AG планирует достроить к концу 2019 года. В 2022 году истекает срок российско-польского соглашения по газу, подписанного в 2010 году. И в том же 2022 году, как надеется Варшава, будет запущен Baltic Pipe. По идее он должен полностью заменить объемы российского газа для Польши, которая в этом случае сможет отказаться от заключения каких-либо долговременных контрактов с Газпромом. Вокруг этих трех дат и разыгрывается главная интрига, особенно в части 2022 года. Если вдруг строительство Baltic Pipe начнет пробуксовывать, Варшава окажется в безвыходном положении: ей придется подписать с российским концерном новый договор и не на своих условиях. Понимая это, некоторые польские эксперты осторожно намекают, что не стоит бить горшки в отношениях с Москвой.

DS28 Baltic Pipe

Иначе говоря, нужно, конечно, стараться ставить палки в колеса россиянам, пытаться подвести «Северный поток — 2» под жесткие регулирующие нормы Европейского союза, чтобы если не сорвать его создание (что крайне маловероятно), то хотя бы набрать козырей в преддверии торговли с Газпромом в 2022 году по цене на газ. Однако есть и другая точка зрения, сторонники жесткой линии, в числе которых уполномоченный польского правительства по энергетическим вопросам Петр Наимский. Они настаивают на желательности полного отказа от ведения бизнеса с Москвой, считая возможным обеспечить Польшу газом в рамках проекта хаба «Северные ворота», активами которого должны стать еще не построенный Baltic Pipe и уже введенные в эксплуатацию терминалы по приему сжиженного природного газа. Борьба идет острая и бескомпромиссная, каждое заявление в этой связи воспринимается в категориях смертельной битвы с публичным выяснением обстоятельств, кто и на какую мельницу льет воду. Удары наносятся с обеих сторон. Не стали исключением и нынешние слова Чапутовича.

Министра иностранных дел обвинили в том, что он позволил себе неприемлемые допущения. Что должен был категорически исключить какую-либо перспективу покупки газа у Германии в рамках «Северный поток — 2», ведь понятно, что у этого газа российское происхождение. Были также сделаны выводы, что из реплики Чапутовича следует: в правительственных кругах растет убежденность в угрозе Baltic Pipe, несоблюдении графика его строительства, концепция Наимского — нереалистична, а сам уполномоченный находится под ударом. Помимо того, в ход пошло интервью главы МИД Польши газете «Коммерсантъ», в котором он, отвечая на вопрос, не смущает ли его то, что альтернативой российскому газу является СПГ, позволил себе фразу: «Это так, но мы не руководствуемся только ценой». Это вызвало острую реакцию польского государственного концерна PGNiG, руководство которого могли таким образом обвинить в переплатах и коррупции. Вице-президент PGNiG Мачей Вожняк заявил: «Мы никогда не подписывали контракты на поставку СПГ, который был бы более дорогим, чем российский газ».

とまりん♪ СПГ-танкер

Что касается Наимского, то он предпочел сгладить острые углы, заявив в отношении Чапутовича, что тот «ведет себя дипломатично». Но это не отменяет ответных атак. По мнению польского журналиста Петра Мачонжека, «проект хаба «Северные ворота», по-видимому, мотивирован частными мотивами одного человека, а не бизнес-логикой», называя этим «одним человеком» самого Наимского. Наконец, «стратегическим энергетическим проектам нужен межпартийный консенсус». Это инвестиции, осуществляемые в ходе более длительного периода, чем сохранение парламентского большинства той или иной партией, по какой причине правительственный диалог с оппозицией так важен. Но «я не уверен, что это происходит сегодня», заключает журналист. В свою очередь, портал Еnergetyka24 призывает помнить, «что все сообщения, выходящие за пределы страны, могут (и чаще всего) интерпретируются центрами, которые противостоят польской власти». А президент Центра Адама Смита Роберт Гвяздовский, пессимистично оценивая борьбу Варшавы с «Северным потоком — 2», констатирует: «Мы предстали заговорщиками, не понимающими окружающий мир».

Безусловно, даже в такой ситуации раскол польских политиков, экономистов и экспертов по вопросу национальной энергетической стратегии мог бы удержаться на этом уровне. Но керосина в костер подлил на днях бывший министр обороны Польши Антоний Мачеревич, опирающийся на относительное небольшой, но влиятельный ультраконсервативный клуб в PiS. «У меня сложилось впечатление, что Чапутович в своих геополитических усилиях допустил ошибки, — заявил Мачеревич. — Вместо того, чтобы поддерживать польские национальные интересы и безопасность Польши, он поддерживает безопасность Германии и безопасность германо-российского альянса. Такая идейная путаница может быть очень неудобной и даже опасной для Польши». Фактически экс-министр обороны перевел внутрипартийную борьбу на тот уровень, когда под сомнение ставится внешнеполитический курс Варшавы.

Заграничным партнерам с польскими властями и так непросто иметь дело, ведь зачастую одна партия, сменяющая в правительстве другую, совершает на международной арене такие виражи, что закладывает уши. Но сейчас Польша показала, что и правящая партия не может похвастаться единством в самой себе. Похоже, в коридорах «Права и Справедливости», совета министров и МИД опасно запахло газом.