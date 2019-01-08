Социальные сети уже давно стали эффективным способом для продвижения различных товаров и услуг. Творчество начинающих авторов не стало исключением — получив одобрение интернет-аудитории, издать собственную книгу становится гораздо легче. ИА REGNUM подготовило подборку блогов молодых писателей и поэтов, в чьём творческом пути социальные сети сыграли одну из решающих ролей.

Леонид Пастернак. Муки творчества. 1892

@olgulya

Ольга Гуляева — современный романист. Первую книгу — «Затмение» — написала в 2008 году и спустя почти семь лет самостоятельно издала. Сейчас на счету писательницы четыре романа, каждый из которых также увидел свет путем самиздата. Особую популярность книги приобретают благодаря Instagram, в котором Ольга активно продвигается. Она публикует отрывки из собственных произведений, рассказывает об их создании и каждый день в Stories делится буднями молодой писательницы.

https://www.instagram.com/p/Bm0nbIsn2Bb/

@ritamare.writer

Рита Маре «выстрелила» в Instagram благодаря своей книге в жанре антиутопии «Заряд». Она описывает недалекое будущее с особым устройством общества, которым управляет единая Система. Многие книжные блогеры оценили произведение по достоинству, что значительно повлияло на её популярность. Немалую роль в этом сыграл и блог самой Риты, в котором она раскрывает весь процесс создания книги и пишет отзывы на другие литературные работы.

https://www.instagram.com/p/BllBYSIgb0c/

@zenya.neko

Женя Юркина выделяется среди молодых писателей необычными произведениями — сказками для взрослых. В её профиле можно найти короткие истории о не заканчивающемся ремонте, о коте, который испугался хозяйки в маске для лица, или об отключении горячей воды. Год назад Женя выпустила свою первую большую сказку «Читай меня вслух» о девушке, чей выдуманный мир перевернулся из-за шутника, представившегося книжным персонажем.

https://www.instagram.com/p/BYtYIdFH54d/

«Слон в колесе»

Алексей Березин — популярный блогер из Сибири, который публикует в своём «Живом журнале» разножанровые рассказы и миниатюры. Некоторые из них вышли за пределы сети и стали частью полноценных книг. Например, серия рассказов про девочку Дашу. А рассказ «Совещание» и вовсе стал основой для четырёх короткометражек в России, Великобритании и на Украине. Британскую версию (The Expert) перевели на 50 языков, и к 2018 году она собрала 20 млн просмотров на YouTube.

Слава Сэ.

Латвийский автор Вячеслав Солдатенко работает обычным сантехником, однако это не мешает ему регулярно пополнять свой блог различными заметками и миниатюрами. На их основе писатель выпустил уже шесть книг, последняя из которых — «Сантехник с пылу и с жаром» — вышла в этом году. Традиционно в неё вошли истории из личной жизни Вячеслава, полюбившиеся многим пользователям «ЖЖ».

@ah_astakhova

Популярность к поэтессе Ирине Астаховой, известной под псевдонимом Ах Астахова, пришла в 2011 году после публикации видеоролика на стихотворение «Тебя хоть там любят?» С тех пор Ирина дала сотни концертов в разных странах и стала одной из самых популярных современных поэтесс. На блог девушки подписано порядка 360 тыс. человек, однако профессиональные литературные критики не так высоко оценивают её творчество. Например, по мнению Дмитрия Кузьмина, работы Астаховой принадлежат к «своеобразной разновидности массовой культуры».

https://www.instagram.com/p/BoryATlAifi/

Say No

Молодой поэт с Украины Антон Станчиц, известный под псевдонимом Say No, также завоевал популярность благодаря интернету. В своем паблике во «ВКонтакте» он публикует короткие стихотворения о любви, которые нередко разбирают на цитаты. Антон выпустил уже пять сборников своих стихов, а также периодически выступает на поэтических вечерах, концертах и квартирниках.

«Дельфин писал, что в море

Можно утопить любое горе.

Так хочется быть для тебя

Таким морем».

Аля Кудряшева

Поэтесса из Санкт-Петербурга Аля Кудряшева приобрела популярность благодаря «ЖЖ», где она начала публиковать свои стихотворения в 15 лет. Вскоре творчество девушки привлекло внимание широкой публики. Сегодня Кудряшева — известная поэтесса, чьи стихи издают сборниками и чьё творчество высоко оценивают литературоведы. Лидер группы «Сплин» сравнил Кудряшеву с Иосифом Бродским и даже подарил ей музыкальную композицию для стихотворения «Мама на даче». Весной этого года по нему сняли короткометражный фильм.

«Волколис»

«Живой журнал» сыграл большую роль и в творчестве молодой поэтессы Анастасии Шакировой, называющей себя Волколисом. В своих стихах она объединяет различные грани реального мира и волшебства. Анастасия опубликовала уже два сборника стихотворений — «Письма одного королевства» и «Ключ ветра», получивших положительные отклики у читателей. Своим творчеством Анастасия продолжает делиться и на просторах блога.

«Умирает закат — окровавленный мех;

Разжигай свой костер, мой наивный стрелок.

Каждый разум зачат был во влаге и тьме,

Почему вы боитесь ночей и болот?»

@ermohinpoetry

Поэта Алексея Ермохина нередко сравнивают с Сергеем Есениным. Его стихотворения неизменно собирают десятки одобрительных комментариев в Instagram. Особой популярностью пользуются ролики, в которых поэт читает свои стихи или даже исполняет их под гитару. Помимо этого, Алексей выступает перед живой публикой на поэтических вечерах.

https://www.instagram.com/p/BlL1LZ7AUfd/

В современных условиях издать собственную книгу не составляет большой проблемы. Другой вопрос — найдёт ли она своего читателя? Впрочем, если за спиной уже есть многотысячная аудитория, переживать не о чем. Некоторые авторы начинают свой творческий путь с публикаций в собственных блогах, другие приходят в соцсети с уже напечатанными произведениями, пылящимися на полках книжных магазинов, и надеждой на отклик. И этот отклик происходит: у кого-то за счёт случайного репоста, повлёкшего за собой многочисленные лайки, у кого-то — благодаря книжным блогерам, отзывам которых доверяют тысячи пользователей. В обоих случаях начинающие писатели и поэты обращают на себя внимание и получают аудиторию, готовую покупать книги и приходить на творческие вечера. Со стороны кажется, что это довольно несложный процесс. Однако не стоит забывать, что за каждым даже небольшим текстом порой скрываются дни, а то и годы напряжённой работы.