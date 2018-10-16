



Kremlin.ru Ильхам Алиев и Никол Пашинян

Посетивший на днях Баку с рабочим визитом заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент выступил с важным констатирующим заявлением относительно перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Во-первых, он заявил, что Вашингтон «заинтересован в мирном урегулировании конфликта». Подчеркнул «продвижения, достигнутые в последнее время в процессе разрешения конфликта, включая встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке, а также встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Душанбе». Во-вторых, вслед за этим определил базовую позицию, которой придерживаются американцы как одни из сопредседателей Минской группы ОБСЕ: «США серьезно относятся к своим обязательствам по урегулированию конфликта на основе Мадридских принципов». Напомним, что последние были разработаны и предложены на рассмотрение президентов Армении и Азербайджана в Мадриде 29 ноября 2007 года в качестве официального предложения со стороны России, США и Франции как сопрeдседателей Минской группы на Совете Министров ОБСЕ. Этот документ не имеет юридической силы, но на протяжении ряда лет конфликтующие стороны от него не отрекались, хотя со стороны Баку и Еревана часто была слышна критика его положений.

Относительно недавно Мадридские принципы были преданы гласности. Обозначим позиции, которые представляются важнейшими. Первое. Окончательный правовой статус Нагорного Карабаха (НК) будет определен путем плебисцита, предоставляющего населению возможность свободного и подлинного волеизъявления. Модальности и время проведения этого плебисцита будут согласованы сторонами путем последующих переговоров. Под населением НК подразумеваются лица всех национальностей, проживавшие в НК в 1988 году, в тех же этнических пропорциях, как до начала конфликта. Формулировка вопроса или вопросов для вынесения на плебисцит не должна быть ограниченной и может допускать возможность любого статуса.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах. Зона конфликта

Второе. Во время промежуточного периода — до определения окончательного правового статуса НК — его население будет иметь определенные права и привилегии, которые должны быть изложены в Мирном Соглашении в соответствии с нижеописанными указаниями. Население/жители Нагорного Карабаха будет иметь право защищать и контролировать свою политическую и экономическую жизнеспособность и безопасность в рамках демократического общества, приверженного нормам закона. Их права человека и основополагающие свободы будут уважаться. Население НК будет иметь право формировать посредством выборов органы власти для управления НК во время промежуточного периода. Эти органы будут осуществлять законодательную и исполнительную власти во внутренних делах НК, а также учреждать и поддерживать судебную систему для отправления правосудия. Официальные лица будут также наделены правом вступать во внешние контакты в тех сферах, которые будут обозначены в Мирном Соглашении. Промежуточные власти НК смогут иметь статус наблюдателя в ОБСЕ на тех сессиях, когда будут обсуждаться вопросы непосредственно касающиеся Нагорного Карабаха. Они будут также иметь право на членство в тех международных организациях, в которых наличие государственности не является предусловием.

Третье. Все азербайджанские территории вокруг НК, находящиеся под армянским контролем, будут возвращены под азербайджанский контроль в нижеизложенном порядке, подробные модальности которого будут согласованы сторонам в Мирном Соглашении. Территории, расположенные на востоке и юге от НК до южной границы коридора, описанного в пункте 4, будут возвращены, как только Мирное Соглашение вступит в силу, будут дислоцированы и задействованы международные миротворческие силы (МС) и будут действовать международные гарантии безопасности (включая гарантии Совета Безопасности ООН). Кельбаджарский район будет находиться под переходным международным мониторингом посредством комиссии ОБСЕ, в которую войдут армянские и азербайджанские представители. Во время переходного международного мониторинга Кельбаджарского района переселение армянских поселенцев из Кельбаджарского района будет поощряться с помощью международного сообщества.

Rufa A-zade Кельбаджарский район

Итак, Кент подтвердил, что переговорный процесс по урегулированию конфликта при посредничестве МГ ОБСЕ ведется в направлении практической реализации Мадридских принципов. Поэтому некоторая эйфория бакинских экспертов относительно перспектив «перехода США от пассивного присутствия в Минской группе к активному посредничеству в урегулировании нагорно-карабахского конфликта» вызывает, мягко говоря, недоумение. Хотя бы потому, что в Мадридских принципах не обозначены четыре резолюции Совбеза ООН, на которые часто ссылается Баку. Как и нет пункта о «восстановлении территориальной целостности Азербайджана».

Хотя это почему-то заметно не всем. Как говорит руководитель экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров, «после избрания Дональда Трампа президентом США в Вашингтоне был очень длительный процесс внутренних противоречий, в связи с чем американская внешняя политика была весьма неопределенной, кроме российского направления, но по словам представителя госдепа мы видим, что этот период закончился. Кент четко обозначил, что Вашингтон выступает за урегулирование нагорно-карабахского конфликта с учетом четырех резолюций ООН, подразумевающих вывод оккупационной армянской армии с территорий Азербайджана, и Мадридских принципов — он выразил очевидную поддержку этим формулам, что свидетельствует о стремлении США активизировать свою внешнеполитическую составляющую, связанную с урегулированием нагорно-карабахского конфликта». Но это ведь искажение реальной матчасти Мадридских принципов. И на чем основаны суждения о наличии у США своей «дорожной карты урегулирования», якобы «основанной на международных документах, где первый пункт — это вывод оккупационных сил»?

Рене Магритт. Фальшивое зеркало. 1935

Дело не только в этом. После встречи в Душанбе президента Азербайджана и премьер-министра Армении была начата какая-то непонятная полемика относительно «побед». Так, Алиев заявляет, что «попытки армянской стороны оказались безрезультатными, формат переговоров, связанных с армяно-азербайджанским конфликтом, остается неизменным» и «эти переговоры проводились, проводятся и должны проводиться между Арменией и Азербайджаном». И вообще, «произошедшие в последнее время другие события показывают, что формат переговоров остается неизменным, и этот конфликт в скором времени должен быть урегулирован на основе норм и принципов международного права в рамках территориальной целостности нашей страны». В свою очередь Пашинян, выступая на открытии в Ереване саммита международной организации «Франкофония», подчеркивает, что «Нагорный Карабах должен иметь решающий голос в вопросе нагорно-карабахского урегулирования». Но в интервью France 24 утверждает, что «Армения не ставила и не ставит вопроса об изменении процесса переговорного процесса нагорно-карабахского конфликта».

При этом в промежутке были важные договоренности в Душанбе, которым содействовал президент России Владимир Путин и которые, кстати, поддержаны Вашингтоном, который «привержен Мадридским принципам» и не имеет в этом плане расхождений с Россией. Наконец, стоит обратить внимание еще на один момент. Азербайджанские эксперты, к которым иногда подключаются и их некоторые российские коллеги, мрачными красками описывают перспективы правления в Армении команды Пашиняна. Но почему тогда такой опытный политик как Алиев пошел в Душанбе на достижение с ним устных соглашений? И не является ли критика в адрес армянского премьера прикрытием критики курса уже самого президента Азербайджана?

Putin.kremlin.ru Ильхам Алиев и Владимир Путин

Одним словом, решить «карабахский ребус», как всегда, очень сложно. Очевидно то, что процесс переговоров должен продолжаться в формате сопредседательства Минской группы. Наблюдатели отмечают, что после устной договоренности между Алиевым и Пашиняном в зоне конфликта в несколько раз снизилось число выстрелов и нарушений. Но многое остается за кулисами. Обозначены признаки того, что по инициативе России и Белоруссии министры обороны стран СНГ в Ташкенте намерены обсудить и наметить пути коллективного разрешения конфликтов на территории бывшего СССР. Ходят слухи, что к этому процессу будет подключаться министр обороны России Сергей Шойгу. В конце октября ожидается визит в Закавказье помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который, как ожидается, в Баку обсудит проблемы, связанные с региональной безопасностью и карабахским урегулированием. При этом налицо и активизация политики России в Закавказье. Что-то готовится.