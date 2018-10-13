9 октября 2018 года стало известно, что разработка тяжёлого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Альтаир» прекращена. Такое решение приняло Министерство обороны России. Судя по всему, это было связано с претензиями к разработчику — ОКБ им. Симонова. Насколько важен был «Альтаир» и каковы дальнейшие перспективы разработки БПЛА данного класса в России?

SteSus85 БПЛА «Альтаир»

Дороже и сложнее, чем планировалось?

Известно, что конкурс на разработку БПЛА большой продолжительности и дальности полёта был выигран ОКБ им. Симонова в 2011 году. Изначально планировалось создать аппарат массой до 5 тонн, однако в дальнейшем созданные прототипы стали весить более 7 тонн (вероятно, связано с несовершенством оборудования). Не так давно, практически перед закрытием проекта, появилась видеозапись одного из немногих полётов «Альтаира». По имеющимся данным, БПЛА должен был получить возможность находиться в воздухе до 48 часов и преодолевать до 10 000 км, при этом главным предназначением системы должна была стать разведка, а в перспективе могли решаться и ударные задачи.

Судя по всему, главной проблемой проекта стали сложности с системой спутникового управления, дающей возможность контролировать БПЛА на неограниченном от пункта управления расстоянии (в ином случае, по прямому радиоканалу управление на дистанциях более 250 км невозможно). Не делало проект легче и отсутствие всякого опыта в этой области как у самого ОКБ, так и у других российских подрядчиков. При этом выделенной на проект суммы в более чем 4 млрд рублей ($60,6 млн) оказалось недостаточно для разработки БПЛА — можно сетовать на неэффективность расходования средств, но по мировым меркам эта сумма очень мала — на ту же разработку американского MQ-1 Predator США затратили $2,38 млрд. Конечно, в России разработка оружия, как правило, обходится заметно дешевле, но не в 39 раз, как в этом случае. Судя по всему, имело место серьёзное непонимание сложности проекта как со стороны Министерства обороны России, так и со стороны разработчика, взвалившего на себя слишком сложный и дорогой проект.

Дальнейшие перспективы

По информации, распространённой в российских СМИ со ссылкой на источники в отрасли, в дальнейшем очень вероятна передача наработок по проекту компании АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА), которая уже много лет собирает по лицензии израильские БПЛА SearcherMk II и BirdEye 400 под названиями «Форпост» и «Застава» соответственно. То есть предприятие имеет опыт производства БПЛА, но не их разработки. Насколько удачным окажется такое решение, может показать только время — одно можно сказать точно — доводка проекта потребует ещё немало вложений. В любом случае, создание беспилотника такого класса очень нужно российской армии. Помимо «Альтаира» параллельно ведутся работы по ещё двум проектам крупных БПЛА — «Охотник» разработки «Сухого» и «Орион» компании «Кронштадт». Оба этих проекта потребуют ещё немало времени и средств для доводки, и, тем более, создания эффективных ударных модификаций. Разработка «Альтиуса» же, очевидно, затянется из-за новых бюрократических задач и переноса места разработки и производства. Всё это сулит сложности и задержки в создании столь необходимых армии БПЛА большой продолжительности полёта.

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