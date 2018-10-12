



Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко. Русофоб

Власти Белоруссии отреагировали на скандирование футбольными фанатами русофобских речёвок и в таких случаях будут применять штрафы. Об этом сообщил Андрей Дементьевский в опубликованной 10 октября статье «Какой футбол нам нужен» в печатном органе администрации президента Белоруссии «Советская Белоруссия».

Формальным поводом стало поведение белорусских футбольных фанатов на сентябрьском матче Белоруссия — Сан-Марино. «Все шло отлично, но вдруг молодежь, поддерживавшую парней Криушенко с сектора B-12, как-то странно переклинило, заколбасило в конвульсиях… Скандирования русофобской речевки (цитировать ее теперь не разрешает нововведение в законодательство, да и чувство брезгливости не позволяет), прыжки по трибуне», — рассказал Дементьевский.

Он также сообщил, что в апреле 2015 года Республиканской экспертной комиссией по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма, действующей при министерстве информации Белоруссии, был изучен текст той же русофобской речёвки, которая прозвучала на сентябрьском матче в секторе В-12.

Он отметил, что тогда рассматривались аналогичные скандирования на одном из митингов оппозиции, сообщив: «Исходя из контекста украинских событий и мартовской акции радикалов в честь годовщины БНР, эксперты (историки, филологи, правоведы, политологи) пришли к выводу: «Текст речевки возможно расценивать как информацию, которая может способствовать разжиганию национальной вражды или розни, пропаганде исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к национальной принадлежности в том числе, поскольку в тексте слово «москаль» используется как неофициальный этноним представителей русской национальности и имеет выраженный отрицательно-коннотативный оттенок».

Belaruspartisan.org Белорусские и украинские националисты в АТО

Автор «Советской Белоруссии» приукрасил картину: на самом деле в РЭК при мининформе Белоруссии нет экспертов по экстремизму. Зато в изобилии представлены сотрудники КГБ, МВД, прокуратуры, следкома и других органов, активно участвующих в политических репрессиях. При их непосредственном участии в декабре 2016 года было сфабриковано уголовное дело против трёх белорусских публицистов — Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко. В феврале 2018 года за критику русофобии в Белоруссии их, после 14 месяцев содержания в тюремных условиях, приговорили к пяти годам лишения свободы каждого. Недавно их, по версии белорусских властей, — «разжигавших вражду и рознь между народами Белоруссии и России», представители общественности удостоили премии им. Олеся Бузины.

По информации автора президентской газеты, весной 2015 года «возмутительная русофобская речевка была внесена в Республиканский список экстремистских материалов. Правда, наказуемыми по антиэкстремистской статье 17.11 КоАП тогда стали не скандирования, а всего лишь распространение в интернете кадров с митинга».

Он сообщил также, что по инициативе главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД суд Центрального района г. Минска взял за основу своего решения прежнее заключение РЭК при Мининформе и постановил расширить границы административных санкций по статье 17.11 КоАП за оскорбительные кричалки.

«После решения суда, вступившего на днях в силу, серьезные неприятности начнутся и у тех, кто использует «звуковую оболочку текста, произнесенную автором в виде слов, которые одновременно могут сопровождаться действиями и явлениями, а равно трансляцию произнесенного текста с аудионосителей». Проще говоря, любишь горлопанить всякую чушь — будь готов заплатить за удовольствие и суши сухари», — сказано в статье «Советской Белоруссии».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко. Русофоб

Здесь также следует отметить искажение действительности. КоАП предусматривает административную ответственность, а выражение «суши сухари» употребляется применительно к уголовному наказанию в виде лишения свободы в тюрьме или колонии. Уголовная ответственность предусмотрена статьёй 130 Уголовного кодекса республики («экстремизм») — по ней и расправлялись с тремя пророссийскими публицистами, причём в кампании клеветы в отношении них принял активное участие главный редактор «Советской Белоруссии» Павел Якубович.

Близкий к спецслужбам Дементьевский сообщил, что ГУБОПиК МВД, «где, как известно, разрабатывают законодательные инициативы в сфере пресечения пропаганды нацизма и экстремизма, уверены, что самым оголтелым из фанатов пора привыкнуть к принципиальности и жесткости законов». В качестве примера он привёл «настоящее глумление недоумков над памятью жертв фашистских карателей» в виде переработанной известной советской песни «Вместе весело шагать по болотам с пулеметом» — её РЭК тоже включила в Республиканский список экстремистских материалов.

Белорусские милиционеры из ГУБОПиК установили троих зачинщиков и всех участников провокационной сентябрьской акции на минском стадионе «Динамо». Ими оказались болельщики разных белорусских клубов, многие из них ранее судимы.

Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец, Сергей Шиптенко

Собеседники Дементьевского из ГУБОПиК прокомментировали ситуацию: «Подросткам свойственно подражать старшим, им хочется проявить себя, выглядеть дерзкими, а «скакуны», далекие от футбола, зато близкие к политиканству, показывают юным болельщикам дурной пример. К тому же вносят серьезный раскол в фанатскую среду. Ведь в большинстве своем белорусские фанаты не одобрили «майдановской» речевки, считают, что фан-сектор сборной дискредитирует белорусов перед дружественными фанатами из России. Многие минские «динамики», например, тесно связаны с «движем» ЦСКА. Им неловко перед москвичами за поведение соотечественников. Все прекрасно понимают, что «подстава» провокаторов вполне может создать проблемы для белорусских болельщиков на выездах в Россию. Тем более в адрес наших фанатов уже неоднократно звучали угрозы, в том числе из Питера. В этой среде «за базар» принято отвечать».

Автор статьи обратил внимание: «Кстати, о питерских хулиганах. В августе, во время их массового выезда в Минск на первый матч Лиги Европы с «Динамо», местные трибунные «скакуны» куда-то попрятались».

Отметим, что борьба с русофобией в Белоруссии активизируется накануне получения от России денег и торговых преференций. Сегодня власти Белоруссии сообщили о получении из России $263 млн за «перетаможку» нефти и ещё $200 млн в рамках шестого транша от ЕФСР.