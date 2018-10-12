В Казахстане продолжаются дебаты по поводу самозанятых. Предлагают их формализовать через выплату единого социального платежа: кто заплатит, тот заодно и на учет встанет, и внесет за себя пенсионные и медицинские взносы.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Устройство на работу

Но проблему учета нельзя решать через налогообложение. Это неверно, с точки зрения методики, и, как показывает российский и белорусский опыт, нужного результата не приносит.

Почему же, если возникла проблема с учетом, в министерстве не хотят изменить саму систему учета?

На сегодняшний момент в Казахстане совершеннолетние граждане делятся на следующие категории:

наемные работники, где выделяют наемных работников крупных и средних предприятий, как самую платежеспособную группу;

самозанятые. Они подразделяются на работодателей, самостоятельных работников, членов кооперативов, помогающих (неоплачиваемых) работников семейных предприятий;

безработные;

люди, не входящие в состав рабочей силы. Это учащиеся, пенсионеры, инвалиды.

Классификация очень неконкретная и неточная. К примеру, и миллиардер, если он не числится руководителем какой-то компании, по этой системе может быть отнесен к категории самозанятых. Непонятно также, как учитываются работающие пенсионеры или работающие студенты, и так далее.

Однако в этой системе учета есть и другой, не менее значительный пробел.

С 2012 года Казахстан находится в едином рынке труда ЕЭП, с 2015 года — ЕАЭС. Происходит обмен: и из Казахстана едут на работу в другие страны союза, и в Казахстан приезжают граждане этих стран.

Peter Fitzgerald Транспортные артерии, связывающие Казахстан с государствами-соседями

Из стран ЕАЭС в Казахстан на работу приезжало до 25 тысяч человек в год. При этом есть еще и иностранцы, постоянно проживающие в Казахстане, которых в это число не включают (тех же граждан России в Казахстане живет около 85 тысяч человек). На первом месте среди приезжающих граждане России, на втором — Армении, на третьем — Киргизии.

Количество граждан стран ЕАЭС, въезжающих в Казахстан для работы

Год

Количество

2012

7 458

2013

8 409

2014

10 340

2015

16 349

2016

25 417

2017

10 185

По данным ЕЭК и МВД РК, МТСЗ и МОН РК

При этом казахстанцев, которые отправляются в другие страны ЕАЭС на работу, гораздо больше. И едут они в 90% случаев в Россию. Как видно, по данным статистики, их количество с 2012 года по 2017 выросло в 2,5 раза. И, по всей видимости, в 2018 году их число достигнет 100 000 человек. Это уже в три раза больше, чем в 2012 году.

Количество граждан Казахстана, въезжающих в Россию для работы

Год

Количество

2012

34 135

2013

53 385

2014

58 744

2015

70 003

2016

71 600

2017

88 202

6 месяцев 2018 года

50 121

По данным ЕЭК и МВД РФ

Увеличение количества работающих в России казахстанцев подтверждается объемом переводов из России: они выросли с 443 миллионов долларов в 2011 года до 709 миллионов долларов в 2017 году, и это несмотря на девальвацию российского рубля. Рост в два с лишним раза виден как по количеству работающих, так и по объему переводов.

Трансграничные переводы физических лиц

Год

Из России в Казахстан

Из Казахстана в Россию

2010

308,2

684,8

2011

443,1

905,7

2012

460,7

1107,4

2013

561,0

1241,0

2014

577,0

1387,0

2015

514,0

1596,0

2016

559,3

1175,5

2017

709,4

1469,4

6 месяцев 2018

180,9

275,4

По данным Банка России

Кроме того, помимо выезжающих на работу, есть еще казахстанцы, которые остаются в России, чтобы получить разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ). Помимо примерно 100 тысяч граждан Казахстана, которые выезжают на работу, есть около 60 тысяч граждан с российским РВП и 33 тысячи имеющих вид на жительство. В сумме это дает около 190−200 тысяч казахстанцев, которые длительное время находятся на трудовом рынке России.

Миграционные показатели казахстанцев в России

Показатель

2016

2017

6 месяцев 2018

545 676

587 728

296 981

62 457

65 702

30 038

42 145

45 317

19 429

64 281

59 592

57 152

14 239

13 553

6416

28 915

32 776

33 582

37 837

40 718

21 266

По данным МВД РФ

Что значат для Казахстана эти 200 тысяч выехавших и работающих в России граждан? Во всей горнодобывающей промышленности страны сейчас работает 247 тысяч человек. В финансовой и страховой деятельности в Казахстане задействованы всего 182 тысячи человек. Общее количество наемных работников во всей Западно-Казахстанской области — 201 тысяча человек, в Кзыл-Ординской области — 219 тысяч человек.

Игнорировать эти данные нельзя.

Тем более что есть и другие страны, в которых находится немало казахстанцев. К примеру, Южная Корея, где были выявлены 6000 казахстанских нелегалов и из которой также идет большой приток денежных переводов от физических лиц.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Необходимо учитывать на казахстанском рынке труда и иностранную рабочую силу, которая прибывает как в рамках квоты, так и вне ее рамок на новые проекты (несколько лет назад появилась льгота для инвесторов).

И нужно знать точное число граждан Казахстана, работающих за границей. В США это один из главнейших показателей.

Для более качественного учета нужно менять классификацию занятых. Например, ранжировать людей следующим образом:

А — наемные работники

А1 — наемные работники малых предприятий

А2 — наемные работники средних предприятий

А3 — наемные работники крупных предприятий

А4 — наемные работники из стран ЕАЭС

А5 — иностранные наемные работники в рамках новых проектов

А6 — иностранные наемные работники в рамках квот

А7 — наемные работники физических лиц

А8 — иностранные наемные работники физических лиц

Б — предприниматели

Б1 — индивидуальные предприниматели, не нанимающие рабочую силу

Б2 — фермеры, не нанимающие рабочую силу

Б3 — индивидуальные предприниматели, нанимающие рабочую силу

Б4 — фермеры, нанимающие рабочую силу

Б5 — предприниматели, владеющие долями в ТОО и АО

Б6 — индивидуальные предприниматели и предприниматели из стран ЕАЭС

Б7 — индивидуальные предприниматели и предприниматели из других стран

Б8 — индивидуальные предприниматели, работающие по агентским договорам

В — учащиеся

В1 — учащиеся колледжей

В2 — учащиеся колледжей, также работающие

В3 — студенты и магистранты высших учебных заведений

В4 — студенты и магистранты высших учебных заведений, также работающие

С — самозанятые/неформально занятые

С1 — домохозяйки

С2 — крестьяне и члены их семей, работающие на личном подсобном хозяйстве

С3 — люди, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью (репетиторы, няни, массажисты, сантехники, таксисты и т. д.)

С4 — люди, занимающиеся удаленной индивидуальной трудовой деятельностью по договорам ГПХ

С5 — люди, занимающиеся удаленной индивидуальной трудовой деятельностью без оформления трудовых отношений

Д — безработные

Д1 — безработные, получающие пособие по безработице

Д2 — безработные, не получающие пособие по безработице

Е — пенсионеры

Е1 — неработающие пенсионеры по возрасту

Е2 — работающие пенсионеры по возрасту

Е3 — неработающие пенсионеры по выслуге лет

Е4 — работающие пенсионеры по выслуге лет

Ж — люди с особыми потребностями, получающие специальные социальные пособия

Ж1 — работающие люди с особыми потребностями, получающие специальные социальные пособия

Ж2 — неработающие люди с особыми потребностями, получающие специальные социальные пособия

З — люди, работающие за рубежом

З1 — люди, работающие в странах ЕАЭС

З2 — люди работающих в дальнем зарубежье

Министерству труда и социальной защиты нужно проработать новый вариант классификации граждан на рынке труда с учетом иностранной рабочей силы и более дробной классификации занятых (см. выше). Для начала, откорректировать учет возможно путем сравнения разных государственных баз, проведения опросов и т. д., не заставляя людей платить деньги. Есть и проблема баз Комитета государственных доходов: выдержат ли они администрирование отчетности от физических лиц, если в конце каждого квартала юридические лица не могут сдать отчетность из-за зависания систем?

Cha già José «Синий экран смерти»

Министерству национальной экономики совместно с министерством иностранных дел нужно обеспечить сбор данных о казахстанцах, работающих за рубежом. При этом ориентироваться на страны с наибольшими объемами переводов денежных средств в Казахстан.

Министерству национальной экономики, министерству труда и социальной защиты необходимо изучить вопрос функционирования и влияния на экономику Казахстана единого рынка труда ЕАЭС, в особенности квалификацию и мотивацию казахстанцев, выезжающих на работу в Российскую Федерацию. Кто выезжает из страны на заработки: малоквалифицированные работники, работники всех видов квалификации или в основном высококвалифицированные работники? В первых двух случаях это положительное явление, а вот в третьем случае — явление крайне отрицательное.

Министерству труда и социальной защиты нужно провести социологическое и экономическое изучение основных мест работы самозанятых: рынков (в том числе продуктовых, вещевых, по продаже строительных материалов, автозапчастей), крестьянских хозяйств, нелегальных транспортных перевозок, нелегальных рабочих рынков и т. д.

Правительству пора осознать необходимость борьбы за человеческий капитал в рамках ЕАЭС? При свободе передвижения рабочей силы выигрывает тот, кто создает лучшие условия.

Цитата из х/ф «Корабль дураков». Реж. Стэнли Крамер. 1965. США Отток рабочей силы

В 2013 году было принято постановление правительства №1593 «Комплексный план по решению проблем миграции, усилению контроля за миграционными потоками из сопредельных государств, созданию благоприятных условий для отечественных квалифицированных кадров с тем, чтобы не допустить их чрезмерного оттока на зарубежные рынки труда на 2014−2016 годы». В нем была указана эта проблема, но ни одного документа по реализации плана потом принято не было. Также этой проблемы нет в «Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2017−2021 годы», принятой постановлением правительства №602 в 2017 году.

С одной стороны, в Казахстане отменяют инвесторам квоты на привлечение иностранной рабочей силы, с другой стороны — из страны уезжают кадры на работу в другие страны. И где-то здесь ощущается противоречие.

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