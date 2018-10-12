



Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на состоявшемся на этой неделе венгерско-турецком бизнес-форуме сделал ряд примечательных заявлений. Так, он подчеркнул, что после эры доминирования глобального управления сегодня можно видеть попытки вернуться к эпохе национальных границ. По его мнению, доказательства тому можно увидеть в Brexit и выборах президента США Дональда Трампа. Орбан отметил, что сейчас в западном мире царит чувство неопределенности, которое ставит перед европейскими игроками вызов: все в Европе хотят безопасности и предсказуемости и каждый лидер ищет пути обеспечения безопасности и предсказуемого будущего для своего народа.

Однако распад старых союзов (надо полагать, под ними можно подразумевать ЕС и НАТО) означает рождение новой региональной кооперации, с чем столкнулись, например, постсоветские республики в условиях развала Советского Союза. При этом они стали выходить на уже имевшие место быть в истории модели (с повторением, правда, тех же ошибок). Венгрия (как и некоторые другие европейские страны бывшего советского блока) — не исключение. Будапешт с опорой на прошлое пытается выстраивать будущее. Но куда ведет Венгрию ее премьер? Во-первых, он активен на европейском направлении. Орбана и его партию Fidesz обхаживают, с одной стороны, так называемые европейские народники-популисты (например, итальянцы), которые надеются взять на выборах в Европейский парламент в мае следующего года не менее 30% мест. Fidesz могла бы быть в этом случае серьезным подспорьем амбициозных противников нынешней элиты Европейского союза.

Burrows Агитационный постер Fidesz

Однако, с другой стороны, партия Орбана входит в Европейскую народную партию (ЕНП), которая уже занимает важные кресла в органах власти ЕС и надеется их сохранить. При этом старая геополитика дает о себе знать. Венгерский премьер прежде всего обращается и апеллирует к геополитике Австро-Венгерской империи, в которой венгры играли важную роль, но, как они сами считают, их заслуги и статус австрийцы сознательно занижали. Конкурирует Будапешт за влияние с Веной и сегодня. Так, руководство Fidesz было очень разочаровано тем, что его политические союзники по ЕНП в лице канцлера Австрии Себастьяна Курца проголосовали за инициирование расследования по вопросу возможного нарушения Венгрией верховенства права. «Австрию и Венгрию связывает давняя общая история, поэтому мы не были сильно удивлены заявлением канцлера Курца, — говорил в интервью австрийской газете Der Standard глава венгерской дипломатии Петер Сийярто. — Но лично для меня, должен сказать, это был очень плохой опыт».

Одновременно Будапешт все время пробует на прочность границы, пока только политические, но кто знает, не перейдет ли он со временем и на государственные. Самой «пострадавшей» сегодня является Украина, которой венгерское правительство блокирует возможности принимать участие в мероприятиях по линии Европейского союза и НАТО. Будапешт идет на историческую ревизию и активно защищает интересы «своих» венгров в украинском Закарпатье. И за этим внимательно наблюдают в Румынии и Словакии, где тоже живут венгры и которым, по версии правящей венгерской партии, тоже нужна помощь в защите прав и расширении полномочий, вплоть до создания автономий. А вместе с тем кабинет Орбана повышает голос в дискуссиях о будущем Европейского союза, реформировании его, выступая против Парижа. Будапешт не хочет, чтобы его «заставили подражать Западной Европе», видя, «какие там проблемы интеграции», в то время как в Венгрии «более однородное общество». Наконец, ему не по душе, что многие силы в Европе ищут «новый центр» во главе с французским президентом Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель.

Такой была Венгрия в 1480 году. Состоится ли реванш?

В какой Европе мы хотим жить, задает риторический вопрос министр юстиции Венгрии Ласло Трочани, «в централизованной, похожей на Францию Карла Великого? Какова роль Центральной и Восточной Европы? Молчать и принимать все, что решают в центре?» Но выиграть, сидя в обороне и предпринимая редкие контратаки, сложно. Поэтому Будапешт, во-вторых, старается выйти за пределы ЕС. Он развивает отношения с Россией. Помимо важного контракта на поставку газа, Москва занимается модифицированием и улучшением венгерской АЭС «Пакш», а это уже не просто энергетика, это высокие технологии. Наряду с «российским крылом» Венгрия старается расправить и «турецкое крыло». При этом Будапешт создает идеологическое оправдание своей политики, позиционируя Венгрию как евразийскую страну, христианскую на тюркском Востоке и тюркскую на христианском Западе. Однако турецкие мотивы в венгерской внешнеполитической мелодии пока выглядят искусственными и немного натянутыми.

Будапешт и Анкару в большей степени связывает экономика, которую обе страны хотят развивать еще активней, а различные исторические сюжеты Орбан использует, скорее, инструментально. Перед открытием венгерско-турецкого бизнес-форума премьер вместе с прибывшим с визитом в Будапешт президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом принял участие в открытии реставрированного мавзолея святого дервиша Гюль Бабы («отца роз»), который жил в XVI веке. Выступая на церемонии, Орбан подчеркнул, что святой дервиш был представителем героической эпохи, когда «великие сыновья наших народов сражались друг с другом». Героизм этих битв с их результатами в пользу той или иной стороны, по словам премьера, является напоминанием о величии двух народов и предупреждением: сегодня они должны подняться до того уровня величия.

EtelkaCsilla Мавзолей Гюль Бабы в Будапеште

Однако Гюль Баба попал в Будапешт не по туристической путевке, он прибыл в город вместе с штурмовавшими венгерскую столицу войсками Османской империи. Сомнительно, чтобы премьер-министр Венгрии хотел бы такого «величия» для своей страны и Европы. Поэтому можно предполагать, что роман между Будапештом и Анкарой в основном будет ограничиваться экономической тематикой, а в Европе партия Fidesz будет ждать своего часа, чтобы продвинуть венгерские интересы чуть дальше и глубже. Серьезно волноваться стоит разве что Украине, которую Будапешт не оставит в покое, пока не удовлетворит свои аппетиты в Закарпатье, куда и ведет Венгрию глава ее правительства Виктор Орбан.