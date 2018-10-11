



Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Варфоломей

Фанар таки официально определился в своих дальнейших действиях по Украине, опубликовав на своем сайте «Официальное сообщение главного секретариата Святого и Священного Синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года». В нем содержатся пять пунктов, которые начинаются с констатации того факта, что «Константинопольский патриархат приступает к предоставлению автокефалии для Церкви Украины». А далее идет развитие сюжета. Однако уже с первых слов «официального сообщения» начинается каноническая двусмысленность и терминологическая путаница и продолжается дальше, с каждым новым тезисом усиливая абсурд.

Во-первых, религиозного образования как приведенная в тексте «Церковь Украины» попросту не существует. Чтобы автокефалию ей «дать», нужно сперва создать такую Церковь и только после этого отпустить ее от себя на все четыре стороны.

Во-вторых, обратим внимание на второй пункт: «Немедленно восстановить ставропигию Константинопольского патриарха в Киеве, одну из его многочисленных ставропигий на Украине, которая существовала там всегда». Принято считать, что если что-то существует «всегда», то оно как-то должно называться и об этом должны знать люди. Судя по тексту, этим «всегда» должна считаться «существовавшая» неведомая никому «Церковь Украины». Ей предоставляется ставропигия, что означает прямое подчинение патриарху в обход всех епархиальных епископов, то есть в прямое подчинение Константинопольскому патриарху Варфоломею поступает виртуальная «Церковь Украины», существовавшая «там всегда».

Удивительные формулировки, но, в-третьих, далее еще интереснее: «Принять и рассмотреть ходатайства об апелляции Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей, оказавшихся в расколе не по догматическим причинам, в соответствии с каноническими прерогативами Константинопольского патриарха получать такие прошения от иерархов и другого духовенства со всех автокефальных Церквей. Таким образом, вышеупомянутые были канонически восстановлены до их иерархического или священнического звания, а их верные были восстановлены к общению с Церковью». Вообще-то всему православному миру известно, что в раскол никто и не уходит «по догматическим причинам». Догматическое отступление всегда квалифицируется как ересь и никак не меньше, а раскольник остается раскольником до тех пор, пока не принесет покаяние там, где он раскол учинил, и не будет принят обратно.

President.gov.ua Пётр Порошенко и патриарх Варфоломей

Настоящая каноническая эквилибристика. Однако это еще не все, дальше, в-четвертых, еще чудеснее: «Отозвать правовые обязательства по синодальному письму 1686 года, выданному по обстоятельствам того времени, которым по икономии Московскому патриарху было предоставлено право поставлять митрополита Киевского, избранного Собором священнослужителей и мирян его епархии…» Все православные знают, что «по икономии» — это когда на строгость канонов смотрят сквозь пальцы. То есть имеется канон, его надо соблюдать, но с позиции снисхождения канон игнорируется. «Икономия» — это такое игнорирование закона, если переводить с христианского на русский. Но упомянутые «правовые обязательства» — это вообще-то закон, а не «икономия». Правовые обязательства нельзя отменить в одностороннем порядке. В данном вопросе Московский патриархат волен «по икономии» отказаться от своих канонических прав (чисто теоретически), однако недопустимо «отозвать» правовые обязательства со стороны Константинополя.

Под занавес, в-пятых, заключительным пунктом идет столь же с правовой стороны безграмотное: «Обратиться ко всем сторонам с призывом избегать присвоения храмов, монастырей и другой собственности, а также воздерживаться от любых других актов насилия и мести с тем, чтобы во всем были мир и любовь Христовы». Но к каким «сторонам» призыв? По логике, конечно, понятно, к каким, однако, учитывая, что Фанар вне всякого канонического поля учредил своим «официальным сообщением» некую «Церковь Украины», которой предоставлена ставропигия, то она и является одной из «сторон», к которым апеллирует Константинопольский патриархат. Однако в этом случае «Церковь Украины» уже сегодня может смело считать все имущество любой иной «стороны» своей собственностью. И так выходит, что «ради мира и любви» другие эти «стороны» должны избегать по отношению к «Церкви Украины» какого-либо насилия, когда она начнет «восстанавливаться в правах» на деле.

Tccb.gov.tr Патриарх Варфоломей и Реджеп Тайип Эрдоган

С точки зрения канонов все, что написано в сообщении Константинопольского патриархата, вызывает смущение. В каждом строчке содержится настолько произвольное толкование церковного права, что по здравом рассуждении после такой публикации можно констатировать лишь полнейшую политическую ангажированность выпустивших в свет Божий эту бумагу. Это не говоря уже не только о «принятом решении», но и о тех обоснованиях, которые данному принятию предшествовали. В настоящий момент Константинополь активно участвует в разрушении православного единства. И дело не в том, что патриарх Второго Рима был когда-то гарантом этого единства, он им не был. Дело в том, что он ставит с ног на голову все сложившиеся веками и укоренившиеся правила и отношения в православном мире, на которых это единство держалось. Если правила всем понятны — единство есть. Если таких правил нет, не будет и единства, то есть единообразного понимания того, что является уже недопустимым.

В действиях Фанара сейчас не читается ничего, кроме желания заполучить власть, «подобную» власти Римского архиерея, которой Константинопольский патриарх даже во благо христианам и воспользоваться не может, поскольку веса, подобного папе Римскому, у него нет и вряд ли случится. Фанар сейчас пытается сделать «как у католиков», однако получается полный антипод Ватикану. Вместо объединяющего всех, понятного, принимаемого всеми центра мы видим то, что только разъединяет. Свою «объединительную миссию» патриарх Варфоломей начал с откровенной поддержки раскола. И документально подтвердил это.